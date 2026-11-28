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El camino de los clavadistas mexicanos rumbo a la temporada internacional de 2027 comenzará este fin de semana con la disputa del Selectivo Nacional de Clavados, certamen que reunirá a los principales exponentes de esta disciplina en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

La competencia se realizará los días 28 y 29 de noviembre y tendrá como propósito definir a los integrantes de la selección mexicana que participarán en el calendario internacional del próximo año, incluida la Copa del Mundo de Clavados 2027, organizada por World Aquatics.

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Al proceso acudirán deportistas de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México, además de representantes de otras entidades que tendrán la oportunidad de competir por un lugar en el equipo nacional.

¿Qué pruebas se disputarán en el selectivo de clavados?

(REUTERS/Edgar Su)

La actividad comenzará el sábado 28 de noviembre, con las preliminares de plataforma de 10 metros femenil y trampolín de tres metros varonil, programadas para las 10:00 horas. Las finales de ambas pruebas se llevarán a cabo a partir de las 15:00 horas.

Para el domingo 29 se repetirá el mismo esquema de competencia, aunque con las otras dos modalidades: trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil.

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Calendario del Selectivo Nacional de Clavados 2027

(EFE/ ANDRES MARTINEZ CASARES)

El CNAR albergará las dos jornadas en las que se definirán los lugares disponibles para integrar la selección mexicana. Este es el programa de actividades:

Sábado 28 de noviembre

10:00 horas: preliminares de plataforma de 10 metros femenil y trampolín de tres metros varonil.

15:00 horas: finales de ambas pruebas.

Domingo 29 de noviembre

10:00 horas: preliminares de trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil.

15:00 horas: finales de ambas pruebas.

Los resultados de este selectivo permitirán conocer a los clavadistas que representarán a México durante los compromisos internacionales de 2027.