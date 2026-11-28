Una medición realizada en noviembre coloca a la exalcaldesa al frente de las preferencias entre los posibles candidatos del PAN

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La contienda electoral de 2027 en la Ciudad de México comenzará a perfilar los escenarios políticos rumbo a la renovación de las 16 alcaldías. En Álvaro Obregón, una de las demarcaciones con mayor población y relevancia electoral, Lía Limón aparece como la aspirante con mayor respaldo entre los posibles candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo con una encuesta realizada en noviembre.

La medición coloca a la exalcaldesa por encima de otros perfiles panistas que podrían buscar la candidatura para competir por el gobierno de la demarcación, entre ellos Andrés Atayde y Mario Sánchez. Los resultados reflejan las preferencias de los encuestados al interior del partido, aunque todavía no representan una definición oficial sobre quién será el abanderado para los próximos comicios.

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El escenario electoral en Álvaro Obregón será relevante para las fuerzas políticas de la capital, particularmente para el PAN, que buscará mantener o recuperar posiciones frente a Morena en una elección que podría tener repercusiones en la competencia por la Jefatura de Gobierno en 2030.

Lía Limón encabeza las preferencias del PAN para Álvaro Obregón

De acuerdo con la encuesta de Rubrum correspondiente a noviembre, Lía Limón García concentra el 71.9 por ciento de las preferencias entre los posibles aspirantes panistas a la alcaldía Álvaro Obregón.

En segundo lugar aparece Andrés Atayde, con 10.9 por ciento, mientras que Mario Sánchez registra 8.6 por ciento de las respuestas. La diferencia entre Limón y Atayde, quien ocupa el segundo lugar, es de 61 puntos porcentuales.

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Los resultados muestran una ventaja de Lía Limón dentro de la medición de preferencias para definir una eventual candidatura del PAN, aunque la selección del perfil dependerá de los procesos y decisiones internas del partido.

La alcaldía Álvaro Obregón será uno de los escenarios clave de las elecciones de 2027 en la Ciudad de México, en las que el PAN y Morena buscarán posicionar a sus candidatos para disputar el gobierno de la demarcación

La exalcaldesa ya gobernó Álvaro Obregón y mantiene presencia política en la demarcación. Su anterior administración y el reconocimiento que conserva entre sectores de la población forman parte de los elementos que podrían influir en una eventual candidatura.

La encuesta también coloca sobre la mesa el peso de los perfiles con trayectoria territorial frente a otros aspirantes que podrían buscar representar al partido en una elección considerada estratégica.

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Álvaro Obregón, una de las alcaldías clave para el PAN en 2027

La demarcación representa uno de los principales objetivos electorales del PAN en la Ciudad de México, debido a su tamaño y al número de ciudadanos que participan en las elecciones. El texto político proporcionado estima que cuenta con cerca de 700 mil electores, por lo que el resultado de la contienda podría tener implicaciones para la estrategia de la oposición en la capital.

En el contexto de las elecciones de 2027, la definición de candidaturas en las alcaldías será uno de los principales desafíos para los partidos, especialmente ante la posibilidad de que las diferencias internas afecten la competitividad de sus perfiles.

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Para el PAN, Álvaro Obregón representa una demarcación en la que buscará disputar el gobierno local a Morena. La selección de su candidato será uno de los factores que determinarán cómo se configura la competencia electoral, en la que también influirán las alianzas, el posicionamiento de los partidos y la evaluación de los gobiernos actuales.

Morena también enfrenta desafíos rumbo a las elecciones de 2027

En el panorama político de la Ciudad de México, Morena también enfrenta retos relacionados con la unidad interna y la definición de candidaturas en algunas alcaldías.

Las diferencias entre grupos políticos y la evaluación de las administraciones locales podrían convertirse en factores relevantes para la elección de 2027. En este contexto, Álvaro Obregón se mantiene como una de las demarcaciones donde la oposición buscará aprovechar el escenario para competir por el gobierno.

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El actual alcalde, Javier López Casarín, cuenta con las ventajas propias de ejercer el gobierno, además del respaldo de la estructura política de Morena y de los programas sociales impulsados por los gobiernos federal y capitalino.

Sin embargo, la competencia electoral también estará condicionada por la percepción ciudadana sobre la gestión de la alcaldía, los resultados en servicios públicos, seguridad, movilidad y mantenimiento de espacios urbanos, entre otros temas que suelen influir en el voto.

La definición de candidaturas marcará el escenario electoral

La encuesta de Rubrum ofrece una fotografía de las preferencias registradas en noviembre entre los posibles aspirantes del PAN, pero el panorama rumbo a 2027 todavía puede modificarse conforme avance el proceso político.

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La decisión sobre quién contenderá por Álvaro Obregón dependerá de los mecanismos internos de selección del partido, las negociaciones entre sus grupos políticos y las estrategias que adopte para enfrentar a Morena.

Aunque Lía Limón aparece al frente de la medición con 71.9 por ciento de las preferencias, el resultado no constituye una candidatura oficial ni garantiza el resultado de la elección. La competencia por la alcaldía se definirá en los próximos meses, cuando los partidos comiencen a formalizar sus decisiones y los aspirantes intensifiquen sus actividades políticas.

De cara a 2027, Álvaro Obregón se perfila como una de las alcaldías que concentrarán la atención de las fuerzas políticas en la Ciudad de México, debido a su peso electoral y a la posibilidad de que el resultado contribuya a definir el equilibrio político de la capital rumbo a 2030.

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