(AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

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A pocas horas de que América dispute el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 frente a Rayados de Monterrey, Luis Ángel Malagón llamó la atención de los aficionados azulcremas por una publicación en sus redes sociales.

El guardameta compartió una historia en Instagram con una fotografía tomada desde el interior de un automóvil durante una tarde lluviosa. La imagen estuvo acompañada de una frase que despertó distintas interpretaciones entre los seguidores del conjunto capitalino: “Al mal tiempo, buena cara”.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar su publicación: Baraja de Oro, del cantante mexicano Chalino Sánchez. El portero no ofreció ninguna explicación sobre el significado de la historia, por lo que algunos aficionados comenzaron a preguntarse si se trataba de una indirecta relacionada con su actualidad en el club o simplemente de una canción de su gusto.

¿Qué significa la canción que compartió Luis Ángel Malagón?

(Captura de pantalla / @angel_malagonv)

Baraja de Oro aborda una despedida definitiva después de un desengaño amoroso y utiliza referencias a los juegos de azar para representar una relación en la que el protagonista apostó por el amor, pero terminó perdiendo.

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La letra incluye metáforas como una baraja de oro y un volado para expresar la pérdida de la suerte en una historia sentimental. La elección de este tema generó comentarios entre los seguidores del América, aunque Malagón no aclaró si existe alguna relación entre la canción y su situación profesional.

¿Por qué Luis Ángel Malagón no jugó ante Monterrey?

La publicación del arquero también generó interés porque no tuvo actividad en el partido de ida de los Cuartos de Final, disputado en el Estadio BBVA, donde América y Monterrey empataron sin goles.

Para ese compromiso, Guillermo Almada decidió darle la titularidad a Rodolfo Cota, quien llegó a la eliminatoria con cuatro partidos sin recibir gol en ocho encuentros como titular.

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La ausencia de Malagón en el primer capítulo de la serie y su reciente publicación provocaron especulaciones entre los aficionados sobre su situación dentro del equipo. No obstante, el guardameta no ha señalado que su mensaje esté relacionado con alguna decisión del cuerpo técnico.

Esto necesita el América para avanzar a las Semifinales

(REUTERS/Daniel Becerril)

Las Águilas recibirán a Rayados este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, donde se definirá al equipo que continuará en la pelea por el título del Apertura 2026.

Después del empate sin goles en la ida, América puede conseguir la clasificación con una victoria o incluso con otro empate, gracias a su mejor posición en la tabla general. Por su parte, Monterrey necesita ganar por cualquier marcador para eliminar al conjunto azulcrema y avanzar a las Semifinales.

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