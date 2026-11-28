Un perro labrador retriever descansa sobre el suelo junto a una caja transportadora para mascotas. (Magnific)

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El descenso de temperaturas y las lluvias en la Ciudad de México (CDMX) elevan el riesgo de emergencias médicas en animales de compañía. De acuerdo con la National Library of Medicine, la hipotermia en perros y gatos es una condición crítica cuyo tratamiento principal se centra en el recalentamiento controlado y la atención médica oportuna, teniendo incluso pacientes gravemente afectados potencial de recuperación completa si reciben la terapia adecuada.

En paralelo al respaldo científico, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen activas las alertas preventivas para resguardar a las mascotas durante la temporada invernal, enfatizando la importancia del refugio, el abrigo y el cuidado de sus extremidades ante el clima adverso.

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¿Qué causa la hipotermia en mascotas y cómo se clasifica clínicamente?

Según los datos de la National Library of Medicine, la hipotermia puede manifestarse como una afección primaria (accidental) o secundaria, originándose por diversos factores que alteran la termorregulación:

Exposición ambiental prolongada al frío o la humedad.

Enfermedades subyacentes (como trastornos metabólicos o del hipotálamo, entre ellos el hipotiroidismo).

Administración de medicamentos o procesos bajo anestesia .

Traumatismos graves o estados de conmoción.

Asimismo, la fuente médica destaca que, fuera de los casos accidentales, la hipotermia terapéutica se ha aplicado de forma controlada en medicina veterinaria durante cirugías cardíacas que requieren bypass y en pacientes con convulsiones refractarias, replicando protocolos usados en medicina humana para paros cardíacos.

En términos de parámetros térmicos —complementados con guías veterinarias de Purina—, mientras la temperatura normal de un perro oscila entre los 38.3 °C y 39.2 °C (100.9 °F a 102.6 °F), la caída térmica se divide en tres niveles: leve (32 °C a 35 °C), moderada (28 °C a 32 °C) y grave (por debajo de los 28 °C).

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Un perro pequeño de pelo corto, abrigado y con expresión de alivio, se sienta junto a la puerta mientras observa el paisaje invernal exterior en una fría mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y señales de alerta: cuándo acudir al veterinario

La National Library of Medicine establece que el diagnóstico de la hipotermia se basa tanto en la medición de la temperatura corporal como en la observación de los signos clínicos, advirtiendo que en entornos hospitalarios una evaluación precisa puede requerir el uso de termómetros no tradicionales debido a las limitaciones de los instrumentos convencionales ante temperaturas muy bajas.

En el entorno doméstico, los tutores deben vigilar la aparición de síntomas clave tras la exposición al frío o la lluvia:

Escalofríos , fatiga extrema y rigidez muscular.

Palidez en piel y encías , así como zonas frías, pálidas o azuladas en orejas, patas y cola por congelación.

Respiración superficial, presión arterial baja y pupilas fijas o dilatadas en cuadros severos.

Tratamiento médico y pronóstico de recuperación

El protocolo clínico descrito por la National Library of Medicine señala que el recalentamiento constituye el tratamiento principal para la hipotermia accidental. Su intensidad varía desde el recalentamiento pasivo de la superficie corporal —como envolver al animal en mantas secas y tibias— hasta el recalentamiento extracorpóreo en casos críticos. El objetivo central es restablecer la temperatura corporal interna para permitir la función fisiológica normal de todos los órganos.

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De forma complementaria, la terapia veterinaria incluye:

Soporte integral: Administración de líquidos intravenosos tibios y manejo de la causa subyacente en casos de hipotermia secundaria.

Reanimación avanzada: Si el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, puede requerirse una reanimación prolongada junto con asistencia de oxígeno.

Respecto al pronóstico, la evidencia científica subraya que existen pocos indicadores pronósticos definitivos en pacientes veterinarios con hipotermia; sin embargo, incluso los animales más gravemente afectados —incluidos aquellos que sufren paro cardiorrespiratorio— conservan el potencial de una recuperación completa cuando reciben el tratamiento médico adecuado.

Medidas preventivas para proteger a las mascotas en CDMX

Para evitar que perros y gatos lleguen a cuadros clínicos de riesgo durante los días fríos y lluviosos en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México y la SSC exhortan a la población a aplicar cuatro medidas esenciales en casa:

Refugio y abrigo: Si las mascotas permanecen en patios o azoteas, su casita debe ser impermeable y estar elevada del suelo; ante frío intenso o lluvia, deben dormir en el interior del hogar.

Respeto al pelaje natural: Evitar cortes de pelo excesivos en invierno, ya que el manto actúa como aislante térmico; utilizar suéteres o abrigos ajustados únicamente en razas pequeñas, de pelo corto o sin pelo.

Higiene de almohadillas: Limpiar y secar sus patas después de cada paseo para retirar humedad, anticongelantes o sales del pavimento que puedan lesionar su piel.

Ajuste nutricional: Consultar al médico veterinario sobre un posible ajuste calórico en su dieta para sostener su gasto energético y temperatura corporal.

Adicionalmente, especialistas en cuidado animal como Purina recomiendan sustituir las caminatas largas en días helados por actividades de enriquecimiento en interiores y comederos interactivos, asegurando su estimulación física y mental sin exponerlos a las bajas temperaturas.

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