Vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con luces encendidas responden a una situación en una calle popular de la Ciudad de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven de 18 años, identificado como Arturo H. G., resultó herido de bala tras una discusión con su expareja en la colonia San Gilberto, en Santa Catarina, Nuevo León. El hecho ocurrió la noche del viernes, cerca de las 23:20 horas, en el cruce de las calles San Juan del Río y Mar Caribe.

De acuerdo con una fuente allegada a las investigaciones, el joven acudió al domicilio con la intención de pedirle perdón a su expareja y retomar la relación sin embargo comenzaron a discutir.

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Posteriormente, y según la misma fuente, presuntamente sacó un arma de fuego y se disparó en al menos una ocasión en el área de la mandíbula.

Esta versión forma parte de las primeras indagatorias y deberá ser confirmada por las autoridades mediante las diligencias correspondientes.

Ante la frustración tras la discusión presuntamente se autolesionó en la cara (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes atendieron al lesionado?

Elementos de Protección Civil Jaguares y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria.

Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital para continuar con su atención médica.

Hasta el momento no se informó sobre su estado de salud.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de Protección Civil, policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio. El joven fue localizado tendido sobre la banqueta, donde recibió los primeros auxilios antes de ser trasladado a un hospital de la localidad.

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Un paciente en una cama de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el cierre de la información se desconocía su estado de salud. En el lugar también trabajaron agentes de la Policía de Proximidad, la Policía Metropolitana de Investigación, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Las autoridades realizaron entrevistas y recolectaron indicios para esclarecer lo ocurrido. La autoridad correspondiente deberá establecer cómo sucedieron los hechos y confirmar las circunstancias en las que el joven resultó lesionado.

Hechos delictivos en el estado

Un joven de 22 años fue detenido por la Policía de Monterrey, tras asegurarle 12 dosis de presunta droga tipo cristal, tenpia orden de arresto en Tabasco Foto: Policía Monterrey

Un joven de 22 años fue detenido este viernes 27 de noviembre por la Policía de Monterrey en Rodrigo Gómez y Papagayo, colonia Central, tras asegurarle 12 dosis de presunta droga tipo cristal.

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Al verificar su estatus, se confirmó que cuenta con orden de aprehensión vigente en Tabasco por los delitos de homicidio y lesiones dolosas.

Fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

En otro hecho no relacionado y con apoyo del Sistema de Inteligencia ARGOS, los agentes policíacos interceptaron en Revolución y Federico Gómez un auto Hyundai rojo con placas de Tamaulipas y detuvimos a cuatro hombres, a quienes les aseguramos 21 dosis de droga.

Elementos de la Policía de Monterrey, mediante el Sistema de Inteligencia ARGOS, interceptaron en el cruce de Revolución y Federico Gómez un vehículo Hyundai rojo con placas de Tamaulipas. Durante la intervención, los oficiales detuvieron a cuatro hombres e incautaron diversos envoltorios con presunta droga, entre ellos dosis de cocaína.

Todos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables.

Condenaron por homicidio a José por 25 años

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves obtuvo una sentencia condenatoria, por hechos en septiembre del 2017, en Montemorelos, NL

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Tras el desahogo de pruebas contundentes durante el Juicio Oral Penal, el Juez emite el fallo que sanciona al acusado José “N” por el delito de Homicidio Calificado.

LA SENTENCIA: Para: José “N” por 25 años de prisión. Lugar : Internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal. Reparación del daño: En términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

José fue condenado por homicidio a 25 años de prisión en Monterrey Foto: Fiscalía de Nuevo León

LOS HECHOS: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por conducta de su Fiscalía Especializada en Homicidios, demostró con pruebas que acreditan sin lugar a duda razonable la responsabilidad de José “N” por una agresión con arma de fuego que comenzó en enero de 2017, fecha en la que ingresó a un restaurante ubicado en la colonia Barrio Zaragoza en Montemorelos NL y sabiéndose materialmente superior a las personas ahí presentes, esto por portar un arma de fuego, se aproximó a una mesa tomando por la espalda a un hombre identificado como José Arnulfo y tras reclamarle por motivo diverso le apunta con el arma a la altura del pecho, disparando en tres ocasiones para provocarle la muerte por los impactos de proyectil recibidos

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