Denunció que la Fiscalía de CDMX mantiene sin ejecutar órdenes de aprehensión libradas en junio de 2025 por el presunto despojo de su plantel en la colonia Morelos, ocurrido en agosto de 2024

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La Escuela Libre de Homeopatía de México, I.A.P., denunció presunta impunidad y falta de actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras el despojo de su plantel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido en agosto de 2024.

A través de un comunicado, la institución señaló que, pese a que un juez de Control libró órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables en junio de 2025, los mandamientos judiciales continúan sin ejecutarse, por lo que el inmueble permanece fuera de su control.

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La escuela exigió a las autoridades capitalinas intervenir para concretar las detenciones, recuperar las instalaciones y garantizar la reparación del daño, al advertir que la ocupación del inmueble afectó tanto su patrimonio como sus actividades educativas y de asistencia social.

Así ocurrió el despojo de la Escuela Libre de Homeopatía

De acuerdo con la denuncia presentada por la institución, el 12 de agosto de 2024, alrededor de las 16:00 horas, aproximadamente 20 personas ingresaron de manera violenta y armada al plantel ubicado en Peralvillo 75, en la colonia Morelos.

La escuela afirmó que los sujetos amenazaron y golpearon a trabajadores y directivos, quienes fueron expulsados del inmueble. Posteriormente, los presuntos agresores colocaron cadenas y candados para impedir el acceso de los integrantes de la institución.

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Los hechos fueron denunciados como despojo agravado en pandilla. La querella también señala el presunto robo de 250 mil pesos correspondientes a colegiaturas, documentación institucional y pertenencias de trabajadores, así como joyas de una empleada.

Además, la institución reportó lesiones contra personal de limpieza, sistemas y mantenimiento, y señaló que la denuncia identifica a al menos 14 personas como presuntos responsables.

José Isaac Rivera González, abogado penalista de la Escuela Libre de Homeopatía de México, cuestionó la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del despojo del plantel y exigió a la Fiscalía de la CDMX actuar para recuperar el inmueble

Órdenes de aprehensión continúan sin ejecutarse

La Escuela Libre de Homeopatía indicó que el 4 de junio de 2025, el juez de Control Juan Antonio Valeriano Oliveros libró órdenes de aprehensión contra los imputados, dentro de la carpeta judicial 009/1179/2025, mediante el oficio UGJ9/7299/2025.

Sin embargo, la institución sostiene que, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no han cumplimentado los mandamientos judiciales.

De acuerdo con el comunicado, en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1C/D/00868/09-2024 existirían domicilios que permitirían localizar a las personas señaladas, por lo que cuestionó la falta de resultados de las autoridades encargadas de ejecutar las órdenes.

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El 13 de agosto de 2026, Héctor Javier González Landetta, presidente del Patronato de la institución, solicitó la intervención de autoridades de la Ciudad de México para que se agilice el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.

El escrito fue dirigido, entre otros funcionarios, a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario de Gobierno, César Cravioto; a la fiscal general, Bertha María Alcalde Luján, y a mandos de la Policía de Investigación.

Abogado acusa falta de actuación de la Fiscalía

José Isaac Rivera González, abogado penalista de la Escuela Libre de Homeopatía, cuestionó la actuación de la Fiscalía capitalina al considerar que existen elementos para localizar a los presuntos responsables, pero no se han ejecutado las órdenes judiciales.

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“¿Cómo es posible que, teniendo la información correcta de dónde habitan estas personas imputadas al día de hoy y la Fiscalía tenga un área especializada en el delito de despojo, se mantengan estériles las órdenes de aprehensión?”, expresó.

El representante legal también acusó una presunta falta al deber de actuación de la Fiscalía y señaló que, desde su perspectiva, la situación podría representar un incumplimiento del principio de lealtad procesal.

Asimismo, sostuvo que la falta de ejecución de los mandamientos judiciales afecta los derechos de sus representados y limita la posibilidad de que la institución retome sus actividades en condiciones normales.

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Plantel alberga aulas y un hospital-escuela

La Escuela Libre de Homeopatía advirtió que el despojo no sólo representa una afectación patrimonial, sino también un impacto directo en sus actividades de formación académica y asistencia social.

El inmueble ubicado en la colonia Morelos albergaba aulas y un hospital-escuela, espacios que, según la institución, resultaron afectados tras perder el control de sus instalaciones.

Por ello, la representación legal reiteró su exigencia de recuperar el plantel y obtener la reparación de los daños derivados de los hechos denunciados.

Finalmente, la escuela informó que colectivos de la sociedad civil preparan manifestaciones para exigir la atención del caso, luego de diversas mesas de trabajo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

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A más de dos años del presunto despojo y más de un año después de que un juez librara las órdenes de aprehensión, la Escuela Libre de Homeopatía continúa sin recuperar su inmueble y demanda que las autoridades judiciales y de procuración de justicia actúen para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.