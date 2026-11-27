La dependencia advirtió que el uso o consumo de estos insumos representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las materias primas empleadas en su elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió el 26 de noviembre de 2026 tres alertas sanitarias y un aviso de riesgo por la falsificación, adulteración y comercialización ilegal de cuatro productos en territorio mexicano. Los casos involucran a los medicamentos Ozempic, Saxenda y Filatil, además del producto alimenticio Duvalín Untable.

La dependencia advirtió que el uso o consumo de estos insumos representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las materias primas empleadas en su elaboración, así como las condiciones de fabricación, transporte y almacenamiento de cada lote identificado.

PUBLICIDAD

Falsificación de Ozempic y Saxenda en distintas presentaciones

Las alertas sobre Ozempic y Saxenda se originaron tras el análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V., que identificó la falsificación y comercialización ilegal de ambos productos en el país.

Respecto a Ozempic de 0.25 miligramos y 0.5 miligramos, la autoridad identificó los lotes PP5K617 y PP7K381, que no corresponden a productos legítimos liberados por Novo Nordisk. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cofepris detectó versiones falsificadas de Ozempic y Saxenda y la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México, comercializadas a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

En el caso de Ozempic (semaglutida) de 2 miligramos, se identificaron presentaciones con el logotipo de la marca Helix Labs, fabricante que no cuenta con registro sanitario en el país. Estas versiones presentan textos en idiomas distintos al español y no indican la forma farmacéutica del producto.

PUBLICIDAD

Respecto a Ozempic de 0.25 miligramos y 0.5 miligramos, la autoridad identificó los lotes PP5K617 y PP7K381, que no corresponden a productos legítimos liberados por Novo Nordisk.

En cuanto a Saxenda (liraglutida) de 6 miligramos por mililitro, el lote MZF3L04 no corresponde a un producto liberado por Novo Nordisk México. Las plumas identificadas con esa marca pertenecen, en realidad, a dispositivos de otro laboratorio, cuya escala de dosificación abarca de 0 a 80 y cuyo selector de dosis presenta un largo distinto al original.

También se señalaron los lotes MP5B060 y MP5B896, atribuidos a Ozempic y/o Saxenda, que tampoco son reconocidos por la empresa titular del registro.

Un comunicado de la Cofepris en México advierte sobre la falsificación y el comercio irregular de varios medicamentos y un producto comestible. (Cofepris/X)

Venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario

Además de las falsificaciones de marca, Cofepris identificó la comercialización ilegal de un producto con semaglutida genérica en solución inyectable, en pluma precargada, con una concentración de 1.34 miligramos por mililitro y dosificaciones de 0.25, 0.5 y 1 miligramo.

PUBLICIDAD

El producto está identificado con el lote 20250101AH-II y no cuenta con registro sanitario autorizado en México. Se detectó su venta principalmente a través de redes sociales.

La dependencia recordó que tanto Ozempic como Saxenda requieren receta médica para su adquisición, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, y advirtió sobre los riesgos de utilizarlos sin supervisión profesional.

Este producto dejó de fabricarse en septiembre de 2021 y su vida útil original era de apenas 12 meses, por lo que cualquier unidad en circulación bajo ese formato resulta sospechosa de falsificación o adulteración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falsificación del medicamento Filatil

La segunda alerta corresponde a Filatil (Filgrastim) 300 microgramos por mililitro, solución inyectable. Cofepris identificó la falsificación del lote 8515240918, con fecha de caducidad al 18 de septiembre de 2026.

De acuerdo con Probiomed, empresa titular del registro sanitario del producto, ese número de lote no fue fabricado por la compañía. El medicamento falsificado se comercializó con certificados de análisis que el fabricante no reconoce.

PUBLICIDAD

Cofepris advirtió que no existe certeza sobre las materias primas utilizadas ni sobre las condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte del producto, por lo que no se pueden garantizar su seguridad, calidad ni eficacia.

La autoridad sanitaria pidió a la población y a los profesionales de la salud no adquirir ni utilizar el producto con ese número de lote, independientemente de la fecha de caducidad que presente el empaque.

Alerta por el producto Duvalín Untable descontinuado

La tercera alerta se refiere a Duvalín Untable sabor vainilla y avellana, en presentación de 900 gramos. La empresa Mondelez México, S. de R.L. de C.V., identificó la comercialización del producto en sitios web y aplicaciones móviles de comercio electrónico.

PUBLICIDAD

Este producto dejó de fabricarse en septiembre de 2021 y su vida útil original era de apenas 12 meses, por lo que cualquier unidad en circulación bajo ese formato resulta sospechosa de falsificación o adulteración.

Cofepris pidió a la población no adquirir ni consumir Duvalín Untable, sabor vainilla y avellana, en presentación de 900 gramos, con cualquier lote y sin importar la fecha de caducidad que muestre el empaque.

Diversos dulces, refrescos y medicamentos ilustran la presencia del colorante eritrosina en productos consumidos en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar productos falsificados

La dependencia pidió a consumidores, pacientes, farmacias y distribuidores evitar la compra y comercialización de los productos señalados en las presentaciones descritas.

Entre las recomendaciones, Cofepris indicó verificar que los comercios y distribuidores cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes antes de adquirir medicamentos.

La autoridad también recomendó prestar atención al precio de los productos ofrecidos en plataformas digitales. Un costo excesivamente bajo puede ser indicio de que se trata de productos falsificados, adulterados, alterados, contaminados, robados o destinados a destrucción.

PUBLICIDAD

Cofepris reiteró que no se debe adquirir, consumir ni utilizar ninguno de los productos señalados en las alertas, y pidió evitar su compra en establecimientos informales o en sitios de dudosa procedencia.

Canales de denuncia y atención médica

Para quienes identifiquen la venta de alguno de estos productos, Cofepris puso a disposición la línea telefónica 079, con atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Un cartel institucional de la Secretaría de Salud de México y Cofepris difunde la línea telefónica 079 para consultas de trámites y reportes sanitarios durante todo el año. (Cofepris/X)

En caso de haber utilizado alguno de los medicamentos señalados y presentar reacciones adversas, la dependencia recomendó consultar a un médico de inmediato.

Además, pidió reportar dichas reacciones a través de la plataforma VigiRam o enviar la información al correo de farmacovigilancia de Cofepris, habilitado para dar seguimiento a este tipo de incidentes.

PUBLICIDAD

La Comisión publicó tres documentos oficiales con el detalle técnico de cada alerta: el aviso de riesgo correspondiente a Filatil, la alerta sanitaria sobre Duvalín Untable y la alerta sanitaria referente a los productos de Novo Nordisk, disponibles en el portal del Gobierno de México.