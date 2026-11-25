La mandataria sostuvo que el acuerdo no debe prevalecer sobre la carta magna, mientras México intervino en el debate sin sufragio tras formalizar su retiro en septiembre de 2002. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este miércoles 25 de noviembre la postura que el embajador Alejandro Encinas presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para abordar el combate al crimen organizado.

“Está totalmente respaldada la opinión de Alejandro”, afirmó en la conferencia matutina al ser cuestionada sobre su posición como jefa de Estado.

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La mandataria recomendó escuchar la participación del representante mexicano. “Es muy buena la intervención y explica claramente por qué no apoyamos esta iniciativa”, señaló.

“Colaboramos, no nos subordinamos”

Durante la conferencia, se le preguntó si consideraba que se trata de otro mecanismo de Estados Unidos para intervenir en México. Sheinbaum recordó la postura que fijó su gobierno cuando Donald Trump declaró como terroristas a grupos de la delincuencia organizada.

“Nosotros dijimos en ese momento, y lo sostenemos, que esta no puede ser un argumento de injerencia o intervención en México”, expresó.

La presidenta explicó que aquella decisión llevó a modificar los artículos 40 y 19 de la Constitución para fortalecer la no intervención, la no injerencia y la colaboración sin subordinación.

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La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2025. Además de añadir dos párrafos al artículo 40, incorporó el terrorismo a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

“Colaboramos, no nos subordinamos. Y además, no coincidimos en esta visión de terrorismo de los grupos de la delincuencia organizada”, sostuvo.

¿El TIAR tiene implicaciones para México?

La mandataria sostuvo que el acuerdo no debe prevalecer sobre la carta magna, mientras México intervino en el debate sin sufragio tras formalizar su retiro en septiembre de 2002

Sobre los posibles efectos del tratado para el país, Sheinbaum respondió: “No debería, porque no está por encima de nuestra Constitución”.

México notificó su salida del TIAR en septiembre de 2002 y esta surtió efectos en 2004. Por ello participó en la discusión sin voto.

De acuerdo con un análisis de Isabel Erreguerena, las decisiones adoptadas bajo este instrumento no generan por sí mismas obligaciones para México. Sin embargo, eventuales sanciones aplicadas por otros países podrían alcanzar a personas o empresas mexicanas señaladas por colaborar con organizaciones criminales. La resolución aún no aprueba sanciones.

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¿Qué aprobó la OEA?

El 20 de noviembre, el Consejo Permanente avaló la convocatoria con 14 votos a favor, dos en contra, de Brasil y Uruguay, y una abstención, de Bahamas.

La resolución establece:

Constituir el Órgano de Consulta del TIAR .

Reunir a los cancilleres de los Estados parte en un plazo de 75 días .

Examinar acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada .

Permitir que el Consejo Permanente actúe provisionalmente como órgano de consulta.

Informar al Consejo de Seguridad de la ONU.

Los argumentos de Encinas

Durante una sesión en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la representación de México expresó su rechazo a la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) frente a la delincuencia organizada transnacional. En su intervención, el representante diplomático descartó la validez del término "narcoterrorismo" en el derecho internacional y subrayó la importancia del respeto a la soberanía, la no intervención y los marcos jurídicos multilaterales vigentes.

El embajador manifestó el rechazo de México y advirtió que recurrir al tratado “abre una peligrosa puerta al intervencionismo”.

Entre sus planteamientos destacan:

No establecer un vínculo automático entre delincuencia organizada y terrorismo , al considerarlos fenómenos distintos.

Rechazar el término “narcoterrorismo” , por carecer de una definición consensuada.

La designación de un cártel como terrorista por un país no autoriza operaciones militares en otro Estado.

El uso de la fuerza en otra nación, sostuvo, requiere autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Atender la demanda de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

El diplomático también alertó que privilegiar este instrumento sobre los mecanismos de cooperación puede configurar un escenario de mayor violencia, donde “perdemos todos”.

El vínculo con el Escudo de las Américas

La coalición liderada por Estados Unidos avanza con sanciones contra organizaciones consideradas narcoterroristas, entre ellas ocho mexicanas, mientras la posición de México al margen del bloque plantea interrogantes sobre la coordinación hemisférica en seguridad

La convocatoria surge de países del Escudo de las Américas, coalición encabezada por Estados Unidos y de la que México no forma parte.

En septiembre, el bloque anunció medidas como congelamiento de activos y restricciones de visa contra quienes apoyen a 24 organizaciones que califica como “narcoterroristas”. Ocho son mexicanas, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. También adelantó que llevaría el tema al TIAR.

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¿Qué es el TIAR?

Firmado en Río de Janeiro en 1947, es un pacto de defensa colectiva. Contempla que un ataque contra un integrante se considere una agresión contra todos y permite consultas ante otras situaciones que puedan poner en peligro la paz del continente.

El tratado prevé medidas que van desde la ruptura de relaciones hasta el empleo de la fuerza armada, aunque esta última quedó excluida de la actual convocatoria. Ningún país puede ser obligado a utilizar sus fuerzas militares sin su consentimiento.

¿Qué sigue?

Los cancilleres deberán reunirse a más tardar el 3 de febrero de 2027 para analizar posibles acciones.

Antes, el 11 y 12 de diciembre, Panamá será sede de una Reunión Interministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional, un foro distinto al TIAR y abierto a los miembros de la OEA, incluido México.

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