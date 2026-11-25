La presidenta Claudia Sheinbaum junto al mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que durante su reunión con su homólogo chino Xi Jinping no negoció ningún acuerdo comercial bilateral, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado el pasado 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

“No, lo que planteé o lo que dije es que nosotros planteamos eso. No hubo acuerdos en la reunión, fue una muy buena reunión de mucha comunicación, de diálogo franco. Se quedó después Marcelo, el secretario de Economía, a una reunión ya con el ministro de Economía o su contraparte en China, y ahí se habló de la necesidad de que se aceptaran más exportaciones de México hacia China. Pero no es que se haya acordado en esa reunión”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 25 de noviembre en Palacio Nacional.

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Intercambio comercial entre México y China

La mandataria mexicana también puntualizó que el Plan México fue clave en las conversaciones entre ambas naciones, destacando que las importaciones de China y diversos países han reducido la capacidad productiva de varios sectores de México.

“Nuestro interés, pues es que se produzca más en México con el Plan México. Entonces este diálogo es muy importante. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no lo tenemos con China, pero tenemos mucha relación comercial con China”, señaló en su conferencia matutina.

Manifestó su intención de aumentar las exportaciones al país asiático y de establecer puntos de encuentro que faciliten llevar la relación comercial y diplomática de México y China, especialmente en áreas como la científica, tecnológica y de salud.

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Plantas automotrices chinas en territorio mexicano

Acerca de aumentar el número de plantas automotrices chinas para la fabricación de vehículos eléctricos en territorio mexicano, la jefa de Estado mencionó que su gobierno se está enfocando únicamente en la producción de autos de la marca Olinia, diseñados por ingenieras e ingenieros mexicanos, con el objetivo de impulsar el desarrollo a bajo costo de minivehículos