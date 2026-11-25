La influencer no entendió la indirecta futbolística mientras realizaba su trabajo y posteriormente contó cómo su esposo le explicó lo ocurrido.

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Una transmisión de venta por internet terminó en un momento incómodo para una creadora de contenido mexicana, quien fue blanco de una burla por parte de un hombre argentino mientras realizaba su trabajo en Estados Unidos. El episodio quedó grabado y posteriormente se viralizó en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la rivalidad futbolística entre ambas nacionalidades y la actitud del sujeto.

La protagonista es StreamBuy with Karla, una influencer que utiliza TikTok para mostrar prendas de vestir, bolsas, accesorios y distintos productos disponibles en tiendas estadounidenses. Su actividad consiste en ofrecer mercancía a sus seguidoras en México, quienes pueden hacer pedidos para recibir artículos adquiridos en establecimientos del otro lado de la frontera.

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La creadora de contenido estaba trabajando cuando un hombre hizo referencia a los Mundiales ganados por Argentina; ella descubrió la intención del comentario hasta después. (Captura de pantalla)

Durante una de sus transmisiones desde una tienda Ross Dress for Less, la mexicana se encontraba enseñando productos cuando un hombre se aproximó para preguntarle qué hacía. El intercambio comenzó aparentemente de manera casual, pero terminó con un comentario que Karla no comprendió en ese momento.

Después de compartir la grabación, la creadora de contenido expresó su sorpresa por lo ocurrido y reconoció que no esperaba recibir una respuesta de ese tipo mientras se encontraba trabajando.

“Me agarró desprevenida el argentino. No estaba preparada para esta humillación”, compartió posteriormente Karla en sus redes sociales junto al video del incidente.

La publicación generó interés entre los usuarios, principalmente por la manera en que el hombre cambió el tono de la conversación después de conocer a qué se dedicaba la mexicana y cuáles eran los destinos a los que podía enviar sus productos.

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¿Qué le dijo el argentino a la influencer mexicana?

StreamBuy with Karla mostró el momento en que un hombre utilizó los títulos de Argentina para burlarse de ella durante una transmisión de venta. (Captura de pantalla)

De acuerdo con el relato de Karla, el hombre se acercó inicialmente para preguntarle si estaba comprando artículos o si se dedicaba a coleccionar carteras. Ella le explicó que se encontraba trabajando, pues su actividad consiste en adquirir mercancía para venderla por encargo a personas que viven en México.

El sujeto continuó preguntándole sobre su negocio y quiso saber si también tenía la posibilidad de enviar productos a Argentina. La creadora de contenido le aclaró que sus ventas estaban dirigidas exclusivamente a clientas mexicanas, respuesta que aparentemente provocó el comentario con el que se burló de ella.

“Ah, quién te conoce, cuántas copas tenés”, le dijo el hombre, haciendo referencia a los títulos de la Copa del Mundo conquistados por la selección argentina de futbol.

Karla no entendió el sentido de la expresión durante el encuentro e incluso relató que desconocía a qué se refería el hombre cuando hablaba de las copas. Fue hasta después de terminar su jornada que reprodujo el video frente a su esposo, que comprendió la intención de la frase.

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La referencia futbolística convirtió un intercambio sobre su actividad comercial en una provocación relacionada con la rivalidad entre México y Argentina, especialmente por los antecedentes de ambas selecciones en los Mundiales.

Karla entendió la burla hasta que su esposo le explicó el comentario

El sujeto le preguntó sobre su negocio y, al saber que únicamente vendía productos para México, lanzó una frase que desató reacciones en TikTok. (Captura de pantalla)

La mexicana contó que, mientras se encontraba en la tienda, no reaccionó de manera confrontativa porque no comprendía el significado de las palabras que acababa de escuchar. En un primer momento, pensó que el hombre simplemente estaba haciendo algún comentario sin sentido, por lo que continuó con sus actividades.

Sin embargo, después de mostrarle la grabación a su pareja, entendió que el argentino había utilizado los títulos mundiales de su selección como una forma de menospreciarla por ser mexicana.

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“Yo muy tranquila haciendo mi trabajo en Ross, hasta que llegó un argentino y me dejó con ese comentario. La verdad, en ese momento ni entendí a qué se refería. Pero al terminar de trabajar le enseñé el video a mi esposo y fue él quien me explicó lo de la copa y el Mundial”, compartió Karla junto a la grabación.

La experiencia dejó sorprendida a la creadora de contenido, quien posteriormente decidió publicar el episodio para contar lo que había ocurrido durante su jornada laboral y mostrar el momento en que recibió el comentario.

La rivalidad entre México y Argentina volvió a generar reacciones

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAY

El video comenzó a circular entre usuarios de TikTok, donde numerosos mexicanos respaldaron a Karla y cuestionaron que el hombre recurriera a los logros futbolísticos de Argentina para burlarse de alguien que simplemente estaba trabajando.

Otros aprovecharon la situación para lanzar comentarios irónicos sobre la rivalidad entre ambas selecciones, una confrontación que suele trasladarse de las canchas a las redes sociales cada vez que se presenta una discusión relacionada con los Mundiales.

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No obstante, también aparecieron usuarios argentinos que rechazaron la publicación y acusaron a la influencer de utilizar un audio falso para perjudicar la imagen de su país, por lo que la historia terminó provocando opiniones encontradas.

El episodio volvió a evidenciar cómo una interacción cotidiana puede transformarse en una discusión viral cuando el futbol y las rivalidades internacionales entran en escena, incluso en espacios tan alejados de una cancha como una tienda de ropa en Estados Unidos.