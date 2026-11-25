El terreno de juego alberga los preparativos previos al partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en Ciudad de México. (Mariana Campos)

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Con un balance histórico que supera los 13 millones de asistencias acumuladas y una derrama económica estimada por encima de los 88 mil millones de pesos, la Ciudad de México cierra 2026 consolidada como el principal epicentro del turismo deportivo a nivel global.

Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, al realizar un recuento detallado de las competencias nacionales e internacionales que convirtieron a la capital del país en punto de encuentro para millones de aficionados provenientes de todo el mundo.

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A través de un balance público sobre el impacto de la agenda deportiva anual, la funcionaria subrayó que la infraestructura, la capacidad logística y la hospitalidad de los habitantes de la metrópoli permitieron albergar con éxito espectáculos de primer orden en prácticamente todas las disciplinas profesionales y de alto rendimiento, generando empleos directos e indirectos, bienestar y prosperidad compartida para miles de familias en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de transporte.

La secretaria de Cultura de México reveló los detalles de un buen año para el turismo deportivo en nuestro país. (EFE/ Mario Guzmán)

La capital de los eventos depirtivos

La intensa actividad del calendario deportivo comenzó desde enero en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez con una nueva edición del E-Prix de la Fórmula E, marcando el pulso del automovilismo eléctrico en el país. Un mes después, en febrero, la Arena Ciudad de México vibró con el regreso de las artes marciales mixtas de élite mediante el evento UFC Fight Night México.

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Uno de los momentos más simbólicos del primer trimestre tuvo lugar en marzo con la esperada reinauguración del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), inmueble que abrió sus renovadas puertas con un encuentro internacional de alto calibre entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal, sirviendo como antesala perfecta para la máxima fiesta del balompié mundial.

La reinauguración del coloso de Santa Úrsula se llevó a cabo con una de las selecciones más poderosas del mundo. (REUTERS/Henry Romero)

Abril se posicionó como uno de los meses con mayor diversidad de disciplinas de prestigio internacional. La actividad incluyó el torneo de tenis Mexico City Open en las canchas del Centro Deportivo Chapultepec; la elegancia ecuestre del Longines Global Champions Tour en el Campo Marte; la parada mexicana de la liga LIV Golf en el Club de Golf Chapultepec; y el regreso del béisbol de las Grandes Ligas con la MLB Mexico City Series en el Estadio Alfredo Harp Helú, protagonizada por los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona.

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Los Padres llegaron a la capital azteca para reunirse con sus fanáticos. (REUTERS/Raquel Cunha)

El único país con tres Copas del Mundo

En mayo, la pasión del futbol local alcanzó su punto máximo con la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, una serie capitalina entre Cruz Azul y Pumas disputada en el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, el punto culminante del año llegó entre junio y julio, cuando los ojos del planeta se posaron sobre la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte, reafirmando el peso histórico y cultural de la urbe en el futbol internacional.

En paralelo al fervor mundialista, julio también reunió a miles de corredores en Paseo de la Reforma para el Medio Maratón de la Ciudad de México, antesala del Maratón Internacional de la Ciudad de México celebrado en agosto, mes en el que también se disputaron encuentros de la Leagues Cup en el coloso de Santa Úrsula.

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México disputó el partido de octavos de final contra una selección de Inglaterra plagada de estrellas. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El regreso de Checo Pérez y el cierre con ligas estadounidenses

La relevancia institucional de la capital como destino especializado quedó respaldada en septiembre al albergar el 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, con actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Lienzo Charro.

Durante el último trimestre del año, el espacio público volvió a ser protagonista. En octubre, la tradicional Carrera Panamericana arribó al Centro Histórico, mientras que Paseo de la Reforma fue escenario del esperado Show Run de Cadillac F1 encabezado por el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, desatando la euforia de la afición previo al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, celebrado entre finales de octubre y principios de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Finalmente, noviembre cerró la cartelera internacional con dos de las ligas más poderosas de Norteamérica: la NBA Mexico City Game en la Arena Ciudad de México, con el duelo entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, y el regreso de la NFL a México en el Estadio Banorte con el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Al concluir su recuento, Alejandra Frausto agradeció el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como la colaboración de la industria turística, los organizadores deportivos y la ciudadanía capitalina, destacando que la suma de esfuerzos permitió posicionar a la Ciudad de México como la capital mundial del entretenimiento y del turismo deportivo.

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