Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron y trasladaron a un joven en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con el reporte oficial, la persona fue asegurada tras detectarse que transportaba dos ejemplares de cocodrilo y una serpiente sin la documentación que acreditara su legal procedencia. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un joven de 18 años que transportaba dos cocodrilos de pantano y una culebra verde áspera en la alcaldía Iztapalapa, según informó la propia corporación este 25 de noviembre. El sujeto no acreditó la legal procedencia de los ejemplares y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Eje 4 Sur San Rafael Atlixco y la calle Plaza del Carmen, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, de acuerdo con el reporte de la SSC. Los oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia en la zona cuando notaron la actitud evasiva del hombre al percatarse de los recorridos.

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Los policías localizaron a los animales dentro de una caja y un recipiente de plástico

Los agentes se aproximaron al sujeto y le practicaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial vigentes en la capital. La inspección se realizó luego de que el comportamiento del hombre llamó la atención de los oficiales que patrullaban la zona.

El joven fue trasladado a la agencia del ministerio público correspondiente. Crédito: SSC

Dentro de la caja de cartón, los policías encontraron los dos cocodrilos de pantano que el sujeto cargaba. La culebra verde áspera, por su parte, estaba contenida en un recipiente de plástico independiente, también en su poder al momento de la revisión.

El hombre no pudo presentar documentación que acreditara la procedencia legal de ninguno de los tres ejemplares de vida silvestre. Ante la ausencia de permisos o constancias que respaldaran la posesión de los animales, los oficiales procedieron conforme a la normativa en materia de protección ambiental.

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Los animales eran trasladados en una caja de cartón. Crédito: SSC

Por estos hechos, el joven de 18 años fue detenido en el lugar y, de inmediato, informado de sus derechos constitucionales. Posteriormente fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, instancia que llevará el caso y definirá la situación jurídica del detenido.

La Brigada de Vigilancia Animal resguardó a los ejemplares en Xochimilco

Los tres animales asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), ubicadas en la alcaldía Xochimilco. Se trata del área especializada de la SSC encargada de atender casos relacionados con fauna silvestre en la Ciudad de México.

La BVA opera desde el año 2005 y sustenta su actuación en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Sus funciones centrales son la prevención del maltrato animal, el rescate y el cuidado de ejemplares, además de la atención permanente de denuncias en las 16 alcaldías de la capital.

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La corporación, según datos oficiales de la SSC, está integrada por 79 elementos capacitados para el rescate de animales silvestres o mascotas en barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales y otros lugares de difícil acceso. El cuerpo se ha consolidado como la instancia que defiende los derechos de los animales mediante la aplicación de las leyes vigentes en la materia.

Entre sus funciones también figuran el rescate y protección de animales en vialidades, situaciones de abandono o maltrato, y la respuesta a casos de peligro por agresión animal. La brigada realiza, además, operativos contra la venta ilegal de animales en vía pública, contra las peleas ilegales de animales y para detectar anomalías en establecimientos.

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Sus labores incluyen el retiro y la rehabilitación de animales rescatados, así como la esterilización de perros y gatos como parte de sus tareas regulares.

En las instalaciones de Xochimilco, los cocodrilos de pantano y la culebra verde áspera recibirán atención médica especializada. El personal de la brigada valorará el estado físico de cada ejemplar antes de definir los pasos siguientes en su proceso de recuperación.

Una vez concluida la valoración de salud, las autoridades definirán si los ejemplares son aptos para su liberación en el hábitat que corresponda a cada especie. El proceso busca garantizar que, en caso de ser liberados, los animales cuenten con las condiciones físicas necesarias para sobrevivir en su entorno natural.

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Cuatro tigres y cinco pavorreales blancos fueron rescatados en un inmueble de Mazatlán, Sinaloa

En otros operativos realizados en la república con fauna silvestre, agentes de la Guardia Nacional, en apoyo a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cumplieron una orden técnica de investigación en un inmueble ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Parte de los animales asegurados en Mazatlán. Crédito: Especial

Durante la inspección, las autoridades localizaron cuatro tigres: dos hembras, de 180 y 100 kilos respectivamente, y dos machos, de 250 y 70 kilos. También encontraron cinco ejemplares de pavo real blanco en el mismo predio.

Los nueve animales quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los ejemplares y las posibles responsabilidades derivadas de su posesión.

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