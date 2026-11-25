Fátima Bosch aparece sobre el escenario con un vestido azul con pedrería y una corona.

Guardar

Fátima Bosch levanta una banda con la frase “Viva Cristo Rey” durante su última pasarela como Miss Universo 2025, este 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, antes de entregar la corona a la puertorriqueña Jennifer Barreto.

La mexicana convierte el cierre de su reinado en una expresión pública de la fe católica que, según ha explicado en distintos momentos, guía sus decisiones personales y su trayectoria en los certámenes.

PUBLICIDAD

La reina saliente recorre el escenario con un vestido largo azul celeste, de brillos, escote corazón, corsé ajustado, falda amplia y una cola larga. Al terminar el recorrido, toma la banda blanca y la levanta frente al público antes del momento de coronación.

El mensaje aparece en una de las ceremonias con mayor audiencia de su año como representante de México. La frase no sólo acompaña el final de su reinado: también resume una postura que Bosch sostiene desde antes de llegar al concurso internacional.

Fátima Bosch entrega la corona a Jennifer Barreto en Puerto Rico

La final de Miss Universo 2026 se celebra este 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. En esa ceremonia, Fátima Bosch realiza su última aparición como titular antes de colocar la corona a Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El gesto ocurre al final de la pasarela de despedida. Bosch levanta el listón blanco con la inscripción “Viva Cristo Rey” y mantiene el mensaje a la vista del público y de las cámaras que transmiten la gala.

“Viva Cristo Rey”: la historia de fe que Fátima Bosch llevó al dejar su corona en Miss Universo (RS)

La elección del mensaje genera comentarios en redes sociales. Parte de los usuarios celebra que la mexicana manifieste su religión en un escenario internacional. Otros abren una discusión sobre la presencia de consignas religiosas durante un concurso de belleza.

Bosch no modifica el mensaje para adaptarlo a la ceremonia ni lo presenta como una frase aislada. La expresión aparece vinculada con publicaciones previas, objetos devocionales y declaraciones en las que relaciona sus resultados profesionales con la voluntad de Dios.

PUBLICIDAD

La reina mexicana utiliza una imagen sobria durante la despedida. El vestido azul celeste contrasta con el blanco de la banda y deja el texto religioso como uno de los elementos centrales de su última pasarela.

La fe católica forma parte de las decisiones de Fátima Bosch

La devoción de Bosch tiene antecedentes anteriores a Miss Universo. La mexicana ha contado que, antes de ingresar a los concursos de belleza, consideró la posibilidad de convertirse en monja.

Esa inquietud religiosa no se traduce en una vocación de clausura, pero permanece como una referencia para su vida diaria. Bosch reza, sigue el Rosario, escucha contenido católico y busca respuestas espirituales ante decisiones personales y profesionales.

PUBLICIDAD

Entre los contenidos que sigue se encuentra el podcast ¿Qué haría Jesús?. La ex Miss Universo también interpreta algunas coincidencias como señales de Dios, una idea que incorpora al hablar sobre oportunidades, desafíos y cambios en su carrera.

La devoción mariana ocupa otro lugar en esa práctica. Bosch expresa cercanía con la Virgen María y con la Virgen de Guadalupe. En viajes y competencias lleva imágenes o medallas que asocia con protección y acompañamiento.

Su postura aparece sin reservas en sus redes sociales y en eventos públicos. Tras ganar la corona internacional en 2025, se persigna frente a las cámaras. Un año después, en Puerto Rico, utiliza la frase “Viva Cristo Rey” en la despedida de su reinado.

PUBLICIDAD

Para Bosch, la fe no queda limitada a celebraciones privadas. La presenta como una guía ante la presión que implican los concursos, la exposición pública y los resultados que obtiene dentro de la industria de la belleza.

(Facebook Fátima Bosch / @missuniverse)

El triunfo de 2025 también estuvo acompañado por una referencia a Dios

Fátima Bosch gana Miss Universo el 20 de noviembre de 2025. Después de la coronación, afirma que los sueños se cumplen “porque Dios así lo quiso”, una frase con la que atribuye su triunfo a una voluntad superior.

Más tarde, comparte un mensaje en redes sociales con una referencia directa a los planes divinos: “Lo que Dios tiene destinado para ti” no puede detenerse por la envidia, el destino ni la suerte, según escribe.

PUBLICIDAD

La publicación termina con “Viva Cristo Rey”, la misma frase que muestra un año después durante la ceremonia de entrega de la corona. El lema forma parte de su forma de comunicar la gratitud que siente por haber alcanzado el título.

La ex Miss Universo presenta su triunfo como una meta personal, pero también como una oportunidad de servicio. Ha señalado que ve a Dios como una guía para actuar en espacios competitivos y para asumir las responsabilidades que acompañan una corona internacional.

La relación entre fe y certámenes también aparece en la manera en que enfrenta las críticas. Bosch plantea que los proyectos que considera destinados para ella no dependen de la opinión pública ni de las circunstancias que rodean su carrera.

PUBLICIDAD

“Viva Cristo Rey” remite a la tradición católica en México

La frase “Viva Cristo Rey” tiene una presencia arraigada en el catolicismo mexicano. El lema se asocia con la resistencia de sectores católicos durante la Guerra Cristera, desarrollada entre 1926 y 1929.

La expresión se mantiene en celebraciones religiosas, peregrinaciones y discursos de creyentes que reconocen a Cristo como una figura central de su vida espiritual. Para Bosch, el mensaje funciona como una declaración de identidad y agradecimiento.

El lema también tiene un vínculo con Tabasco, estado natal de la ex Miss Universo. En esa entidad, Cristo Rey es venerado como una imagen patronal en distintas comunidades católicas, lo que da un marco local a la frase que la mexicana exhibe en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Al levantar la banda antes de despedirse de la corona, Bosch reúne esa tradición con su propia trayectoria pública. La última imagen de su reinado queda marcada por el vestido azul, la banda blanca y una frase que ya había utilizado al celebrar su victoria de 2025.