Emma Coronel participa en una transmisión en directo en la plataforma TikTok junto al creador de contenido Eduard Martirosyan. La grabación muestra una sesión compartida en pantalla en la que ambos interactúan frente a la audiencia digital, seguida de momentos en los que Coronel conversa y reacciona a los comentarios del público desde una sala de estar.

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Emma Coronel Aispuro fue relacionada en redes sociales con el influencer Eduard Martirosyan tras una conversación en TikTok, aunque no existió confirmación pública de que ambos mantuvieran una relación sentimental. La especulación surgió por la reacción de la exreina de belleza durante una transmisión en vivo, mientras sigue identificada públicamente como esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Coronel regresó a TikTok después de que sus cuentas estuvieron bloqueadas durante un tiempo. Al retomar las transmisiones en vivo, conversó, jugó e interactuó con sus seguidores, dinámica en la que coincidió con Martirosyan.

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Durante el intercambio, la creadora de contenido expresó frente a la cámara que el joven le simpatizaba. Su reacción se centró en una frase que el influencer pronunció al despedirse y que ella interpretó como una posibilidad de volver a hablar.

“Dijo que me ve mañana, dijo ‘nos vemos mañana’. Él dijo que me va a ver mañana, ¡eso es una señal! ¿Escucharon que él dijo que me va a ver mañana? Chicas, ¿sí escucharon o me lo imaginé que él me va a buscar? Los hombres, siempre poniendo que cualquier hombre guapo es gay, ¡no sean envidiosillos!”, manifestó Coronel.

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La streamer jugó con el creador de contenido de origen armenio que vive en Estados Unidos, Eduard Martirosyan, sin embargo su reacción hizo que usuarios mencionaran su emoción por la colaboración Foto: Instagran y TikTok

Ninguna de esas reacciones aportó elementos que confirmaran un noviazgo entre Coronel y el creador digital.

Eduard Martirosyan reunió 8.2 millones de seguidores en TikTok

Eduard Martirosyan fue un creador de contenido conocido por sus videos en TikTok, plataforma donde acumuló 8.2 millones de seguidores. En Instagram reunió 1.4 millones de seguidores y se presentó simplemente como Eduard mediante la cuenta @eduardtok.

Una ficha de Famous Birthdays indicó que Martirosyan nació el 16 de mayo de 1998 en Yerevan, Armenia, y que tenía 28 años. Creció en Armenia y en 2012, cuando tenía 12 años, se mudó a Estados Unidos.

El influencer reside en Los Ángeles, California. Debutó en TikTok en 2020 y ganó seguidores con videos de sincronización labial, bailes y sketches.

Eduard Martirosyan es de origen armenio y vive en Estados Unidos, tiene 28 años y tiene 8.2 millones de seguidores Fotos: Tiktok

Su popularidad aumentó en noviembre de 2020, cuando publicó un video en el que saludó al presidente de Rusia, Vladímir Putin. Martirosyan también fue dueño de la marca de ropa EM Clothing.

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Los rumores sobre un posible vínculo amoroso se originaron únicamente en la emoción que Coronel mostró después de conocerlo durante la transmisión. No hubo declaraciones de ella ni de Martirosyan que confirmaran una relación fuera de esa interacción en redes sociales.

Emma Coronel se casó con Joaquín Guzmán Loera en 2007 y tuvo dos hijas gemelas con el exlíder del Cártel de Sinaloa. Guzmán cumplió una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, por lo que ambos permanecieron separados físicamente, aunque no existió confirmación pública de que formalizaran un divorcio.

Los influencers con los que ha sido relacionada

Eduard Martirosyan: Recientemente fue relacionada con este influencer tras una dinámica en la que charlaron y ella comentó que se le había hecho guapo, pero se trató solo de un momento casual en línea sin que exista un romance.

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Emma Coronel y el streamer Davis Flow le preguntaron a la IA que la describiera y la respuesta fue inesperada Fotos: TikTok Emma Coronel

Davis Flow: El rapero e influencer hondureño también desató especulaciones luego de hacer un en vivo con ella, enviarle flores y un collar como muestra de amistad. Durante otra transmisión, Coronel bromeó y aseguró estar enamorada, pero aclaró que el amor de su vida son sus hijas gemelas. Ella simplemente se mostró amigable y ninguno mostró interés romántico por el otro en sus diversas interacciones y colaboraciones para sus respectivos canales.

Roberto Tapia: En septiembre de 2026 fue captada bailando con el cantante de regional mexicano en una fiesta privada, lo que generó rumores que fueron descartados, ya que mantienen una amistad de años.

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Emma Coronel y Davis Flow

“El amor (por Joaquín El Chapo Guzmán) seguirá”

Luego que ambos enfrentaron procesos penales en Estados Unidos por actividades ligadas al narcotráfico, Coronel aseguró en una entrevista que su amor por el exlíder del Cártel de Sinaloa se mantiene.

La periodista María Antonieta Collins conversó con Emma Coronel para el programa Despierta América, de Univisión, respecto al próximo lanzamiento de una canción que narra su historia y en cuyo video musical será protagonista.

Un fragment del tema musical titulado La Señora hace referencia a la situación que actualmente vive la pareja, ya que los lineamientos de las autoridades tienen prohibido cualquier tipo de contacto entre Emma y ‘El Chapo’.

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“Por ahí dicen que flaquea y yo sé que a veces llora, no hay que doblarnos ahora, la cosa está dura pero aquí anda la señora”, versa la canción, de acuerdo con lo compartido por la entrevistadora.

La abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y Emma Coronel busca que el capo y su esposa vuelvan a retomar contacto, tras el fin de su probatoria. (Archivo)

Al respecto, Coronel Aispuro confirmó que no hay ninguna situación en la que puedan encontrarse cara a cara. “Pero el amor sigue, dice la canción”, señala Collins en la plática, a lo que Emma responde que “el amor siempre va a seguir, por supuesto”.

El 20 de marzo de 2024, Guzmán Loera le envió una carta al juez Brian Cogan, quien estuvo encargado de su caso, en la que pedía que le permitieran ver a su esposa y sus hijas, las mellizas María Joaquina y Emaly.

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Joaquín "El Chapo" Guzmán y su esposa Emma Coronel (Crédito: EFE)

“Le pido por favor que le autorice (a Emma Coronel) visitarme y que traiga a mis hijas, dado que ellas sólo pueden visitarme cuando tienen vacaciones en la escuela, ya que estudian en México”, se lee en la misiva firmada por el capo sinaloense que fue presentada en un tribunal de Distrito de Nueva York.

Semanas después, en abril del año corriente, Cogan brindó una respuesta negativa a la solicitud de ‘El Chapo’, ya que los términos establecidos por el Buró Federal de Prisiones para su confinamiento no pueden ser modificados por la Corte del Distrito Este de Nueva York.

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