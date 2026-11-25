Un perro come de un recipiente frente a una imagen de la Basílica de Guadalupe y personas en peregrinación en la Ciudad de México. (Jesús Avilés )

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Cada 12 de diciembre, miles de peregrinos y personas devotas a la Virgen de Guadalupe arriban a la Basílica de Guadalupe, para conmemorar su aparición en el cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Algunos devotos acuden al recinto, ya sea para agradecer, pedir ayuda o consuelo, entre muchos otros motivos. El ejercicio, aunque tiene mucha carga espiritual y cultural, también evidencia un panorama cruel: el abandono de perros en el trayecto.

De acuerdo con la Agencia de Atención Animal (Agatan), durante el operativo “Perrito Peregrino” 2025, aproximadamente 100 perros fueron abandonados en las inmediaciones del recinto católico; alertó que, de continuar esta tendencia, cada año podría duplicarse la cifra.

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Aunque los canes suelen caminar junto a peregrinos, en ocasiones también algunas mascotas pueden incorporarse a las caravanas tras escapar de sus hogares y extraviarse. Por la cantidad de animales en esta situación, el gobierno de la Ciudad de México realizará su operativo para atender a todos los perritos vulnerables en el marco de esta celebración.

¿Cómo ser voluntario para cuidar lomitos en la Basílica de Guadalupe?

Para el operativo “Perrito Peregrino” de este año, la Agatan solicita la participación de rescatistas independientes y personas solidarias, que se llevará a cabo del 1° al 15 de diciembre.

Campaña institucional que convoca a rescatistas independientes y voluntarios a participar en el operativo de asistencia y protección de perros durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en diciembre. El video muestra la afluencia de peregrinos en el recinto religioso y a diversos caninos que acompañan las procesiones, proporcionando información de registro y contacto telefónico para colaborar en las labores de auxilio animal.

El registro se puede hacer a través de los canales de comunicación:

Número telefónico: 55 74313836

Correo electrónico: coordinación.agatan@gmail.com

Hasta el momento, Agatan no ha puntualizado la forma específica en la que se apoyará a los perritos, sin embargo, las personas interesadas en sumarse al proyecto pueden considerar que el año pasado los voluntarios apoyaron brindando:

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Hogares temporales

Acompañar al personal de la institución en las madrugadas.

Donación de alimento para atenderlos en las noches de caravanas y para su cuidado posterior

Apoyo en el traslado de los animales a los espacios de resguardo

Promoción de perritos para que sean adoptados

Realizar paseo de perros mientras se encuentran en resguardo del gobierno.

Además, se recomienda mantenerse pendiente de los canales de comunicación oficial tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de la Agatan y sus redes sociales.

La celebración guadalupana es un acto de fe, pero también puede ser un acto de amor hacia los animales. Sumarse al operativo “Perrito Peregrino” es una forma de asegurarse de que ningún perro quede atrás en uno de los eventos religiosos más grandes del mundo.