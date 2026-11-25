La propuesta del Poder Ejecutivo contempla expedir la nueva Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. (Gobierno de México)

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Este 25 de noviembre, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, informó que la Cámara de Diputados recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley General de Salud, además de expedir la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.

Monreal señaló en su publicación en redes sociales que la propuesta en materia de salud recibiría trámite de inmediato y que el proceso legislativo se realizaría con diálogo, análisis y responsabilidad. También sostuvo que el trabajo legislativo debe estar al servicio de México.

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Oposición advierte que iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum llega cuatro años tarde y sin reglas claras

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez cuestionó que el organismo maneje 172 mil millones de pesos en 24 entidades sin mecanismos de rendición de cuentas ni atribuciones definidas. (X @IMSS_BIENESTAR)

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez advirtió que la iniciativa de Ley del IMSS-Bienestar, enviada este 25 de noviembre por la presidenta a la Cámara de Diputados, debe someterse a una discusión técnica y pública, pues el organismo operaría con atribuciones y responsabilidades que, a su juicio, no están claramente delimitadas.

Sostuvo el legislador y médico cirujano que la propuesta llega “cuatro años tarde”, aunque consideró positivo que el Gobierno federal busque corregir el marco legal del modelo de atención médica. También afirmó que el IMSS-Bienestar “ha fracasado y no tiene rumbo”.

Según Ramírez, el organismo administra cerca de 172 mil millones de pesos y coordina los servicios de salud en 24 entidades, por lo que cuestionó que funcione sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas ni responsabilidades definidas.

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PAN cuestiona la falta de reglas para IMSS-Bienestar

La falta de certeza jurídica compromete los convenios estatales, el financiamiento institucional y el abasto de medicamentos. Foto: Presiderncia

El diputado señaló que, durante una reunión de la Comisión de Salud celebrada este año, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark reconocieron problemas estructurales en el IMSS-Bienestar.

Sheinbaum anuncia 6 mil 710 consultorios del Servicio Universal de Salud listos para enero de 2027

La estrategia prevé ampliar la atención de primer contacto y alcanzar 12 mil 750 unidades. (RS)

Claudia Sheinbaum informó el pasado 24 de noviembre que 6 mil 710 consultorios del Servicio Universal de Salud estarán listos en enero de 2027 para ampliar la atención médica de primer contacto, con servicios disponibles para personas del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar sin que la derechohabiencia impida recibir una consulta. La meta nacional es habilitar 12 mil 750 unidades.

La primera etapa se concentra en las 24 entidades donde opera IMSS-Bienestar. En esos estados se realizaron 5 mil 325 asambleas para integrar los comités ciudadanos que administrarán los recursos destinados a adecuar los consultorios.

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Informó la Secretaría de Bienestar que la conformación de esos mecanismos comunitarios lleva un avance de 93.78% y que cerca de 200 mil personas participaron en las reuniones. Las 6 mil 710 unidades previstas para enero equivalen a alrededor de 52.6% del objetivo nacional.

Comités ciudadanos administrarán recursos para adecuar las unidades

El programa La Clínica es Nuestra ha entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar a tesoreras vecinales para administrar el presupuesto de las obras. (Archivo Infobae)

Los consultorios se habilitarán mediante el esquema de La Clínica es Nuestra, bajo el cual vecinas y vecinos eligen en asamblea a las personas responsables de vigilar y administrar los recursos asignados a cada unidad médica.

Hasta ahora, los comités recibieron 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar. Las tesoreras encargadas de manejar los recursos son mujeres, de acuerdo con la información expuesta durante el informe sobre el avance del programa.

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El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, indicó que cada consultorio del Servicio Universal de Salud contará con 44 tipos de equipo y mobiliario homologados.

Cada consultorio tendrá internet y una computadora para operar el expediente médico electrónico desde el inicio de actividades. El plan también prevé el suministro de 91 tipos de medicamentos para padecimientos de primer contacto.

PRI impulsa vales de salud para atender desabasto en IMSS e ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO, 28ENERO2020.- Familiares de niños con cáncer caminaron del Hospital Infantil de México Federico Gómez a la Secretaría de Gobernación, para exigir solución al desabasto de medicamentos para el tratamiento del cáncer. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El PRI impulsa los Vales de la Salud, una reforma al artículo 4 de la Constitución para que pacientes del IMSS e ISSSTE reciban medicamentos, tratamientos e insumos en farmacias, establecimientos u hospitales privados cuando el sistema público no pueda proporcionarlos, sin costo para las personas usuarias.

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La propuesta, presentada en la Cámara de Diputados por el legislador priista Christian Castro Bello, obligaría al Estado a garantizar la suficiencia de fármacos e insumos médicos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El mecanismo entraría en operación cuando esas unidades no puedan surtir una receta, realizar un tratamiento o entregar los materiales requeridos.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó que la intención es impedir que las familias adquieran deudas para atender una enfermedad. “Ninguna familia mexicana debe endeudarse para recuperar su salud”, publicó en redes sociales al difundir la iniciativa.

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El proyecto plantea modificar el cuarto párrafo del artículo 4 constitucional para establecer que, ante el desabasto en hospitales y clínicas públicas, las personas puedan recibir vales canjeables en servicios privados. El texto señaló que estos documentos no generarían “costo alguno” para quienes los utilicen.

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