El registro para solicitar un pavo navideño en la Alcaldía Cuauhtémoc concluye el viernes 27 de noviembre en la colonia Buenavista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Cuauhtémoc entregará pavos ahumados a residentes en situación de vulnerabilidad económica como apoyo para la cena de Navidad. El último día para solicitarlo será el viernes 27 de noviembre, no el 24: el registro continuará hasta esa fecha en la sede de la demarcación, ubicada en la colonia Buenavista.

La acción social contempla la distribución de 5,832 apoyos en especie para personas mayores de edad que vivan en la alcaldía y cumplan con la documentación requerida. El trámite no garantiza la entrega del pavo, sino únicamente la participación en el proceso de selección.

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La recepción de documentos comenzó el lunes 23 de noviembre y estará disponible hasta el viernes, de 09:00 a 16:00 horas. Las personas aspirantes deberán acudir a la explanada techada del edificio sede de la Alcaldía Cuauhtémoc.

El inmueble se localiza en Aldama y Mina sin número, colonia Buenavista, código postal 06350, en Ciudad de México. La convocatoria establece que toda la documentación deberá entregarse en copia para el expediente y en original para cotejo.

Los requisitos para solicitar un pavo navideño en Cuauhtémoc

Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones de acceso:

Ser residentes de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Tener 18 años cumplidos al momento del registro.

Llenar el formato de solicitud de ingreso a la acción social, proporcionado por la alcaldía.

Presentar los documentos solicitados en copia y original para cotejo.

La documentación requerida para integrar el expediente es la siguiente:

Identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Se acepta la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o el pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP), cuando no aparezca en la credencial para votar.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Formato de solicitud de ingreso debidamente llenado.

El comprobante será utilizado para verificar que la persona vive dentro de la demarcación y para confirmar que no haya más de una persona beneficiaria en la misma vivienda. La convocatoria prevé un solo apoyo por domicilio, incluso si varios habitantes presentan solicitudes individuales.

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Requisitos para la entrega de pavos navideños. (@AlcCuauhtemocMx)

La entrega busca aliviar los gastos de alimentación en diciembre

El programa “Celebra en la Cuauhtémoc: Entrega de Pavos Navideños” tiene como objetivo disminuir la presión económica que enfrentan los hogares durante diciembre, una temporada en la que aumentan los gastos vinculados con las celebraciones familiares.

La alcaldía busca que la entrega del alimento libere parte del dinero destinado a la comida para que las familias puedan destinarlo a otras necesidades básicas. La medida también plantea favorecer la convivencia durante las fechas navideñas.

El apoyo está dirigido a personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica. La acción no pretende resolver de manera permanente la pobreza ni sustituir las políticas de alimentación y bienestar que operan durante el resto del año.

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El diagnóstico incluido en la convocatoria señala que la demarcación tenía 545,884 habitantes en 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En ese año, 102,753 personas se encontraban en situación de pobreza.

La autoridad local indicó que el dinamismo urbano, económico, comercial, cultural y administrativo de la alcaldía no garantiza condiciones iguales para toda su población. La temporada navideña puede profundizar las diferencias entre los hogares con distinta capacidad económica.

La alcaldía recurrirá a un sorteo público en caso de que el volumen de solicitudes rebase la cantidad de pavos disponibles. (Freepik)

La selección dará prioridad a zonas con menor desarrollo social

Si las solicitudes superan la cantidad de apoyos disponibles, la alcaldía aplicará criterios de selección. Tendrán prioridad las personas que habiten en zonas de desarrollo social medio, bajo y muy bajo dentro de la demarcación.

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También se considerarán las solicitudes de mujeres jefas de familia residentes de la Alcaldía Cuauhtémoc. La meta institucional establece que al menos el 53% de las personas beneficiarias sean mujeres.

Esa proporción equivale a alrededor de 3,091 mujeres. El 47% restante correspondería a cerca de 2,741 hombres, de acuerdo con las metas físicas de la acción social.

La convocatoria relaciona esa distribución con la participación significativa de las mujeres en labores no remuneradas vinculadas con la alimentación, la organización del hogar y el cuidado de sus integrantes. El documento señala que esta carga puede ser desproporcionada, aun cuando no sean jefas de familia.

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La focalización territorial dará preferencia a las unidades territoriales y colonias con los índices de desarrollo social más bajos. El orden de registro no será, como norma general, un criterio para definir a las personas beneficiarias.

Cuando los criterios establecidos no permitan determinar a quiénes se asignarán los apoyos, la alcaldía podrá recurrir a un mecanismo transparente de aleatorización y sorteo. El proceso no utilizará un sistema de puntajes.

La entrega de los pavos ahumados a las personas seleccionadas se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pavos se entregarán antes de la celebración de Navidad

Las personas seleccionadas recibirán los pavos ahumados los días 21, 22 y 23 de diciembre. Las unidades administrativas responsables establecerán posteriormente los horarios y los lugares de entrega.

La Alcaldía Cuauhtémoc publicará los nombres de las personas beneficiarias en sus estrados físicos. La difusión se realizará en los tiempos que determinen las áreas encargadas de ejecutar la acción social.

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El presupuesto total previsto para el programa es de $7,000,000. La Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Humano, la Subdirección de Atención a Poblaciones Prioritarias y otras áreas de la alcaldía participan en su instrumentación.

Los lineamientos de operación de la acción fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 1991, el 18 de noviembre. La convocatoria aclara que el registro y la entrega de documentos no equivalen a la asignación automática del apoyo.

Las personas interesadas deben acudir con su documentación en original y copia a la explanada de la sede de la demarcación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas excluidas podrán presentar una queja

Quienes consideren que fueron excluidos indebidamente del proceso podrán acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, situada en la planta baja, ala oriente, del edificio sede de la alcaldía.

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La queja deberá presentarse mediante un escrito libre con el nombre completo de la persona, domicilio, teléfonos, correo electrónico, motivo de la inconformidad y una descripción precisa del hecho que la originó.

La dependencia deberá dar seguimiento al caso y emitir una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles. La convocatoria también establece que los recursos de la acción provienen de los impuestos y no pueden utilizarse con fines políticos, electorales, de lucro ni distintos a los previstos.