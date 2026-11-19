Un plato hondo reúne trozos de salmón cocido con garbanzos, láminas de aguacate, tomates cherry y hojas verdes sobre una mesa clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer saludable no tiene por qué significar renunciar al sabor ni pasar demasiado tiempo en la cocina. La ensalada de salmón es una alternativa práctica para quienes buscan incorporar más proteínas a su alimentación sin dejar de disfrutar una preparación fresca, colorida y llena de texturas.

El salmón es el ingrediente protagonista de esta receta gracias a su aporte de proteínas de buena calidad y ácidos grasos omega-3. Al combinarlo con vegetales, aguacate y otros ingredientes, se obtiene un platillo equilibrado que puede disfrutarse como comida principal o cena, dependiendo de las necesidades y preferencias de cada persona.

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Además de ser sencilla, esta preparación permite aprovechar ingredientes fáciles de conseguir y adaptar las cantidades al gusto. La clave está en cocinar correctamente el pescado, elegir vegetales frescos y preparar un aderezo que complemente su sabor sin opacarlo.

Ingredientes para preparar una ensalada de salmón alta en proteína

Un plato hondo contiene un filete de salmón cocido sobre una base de hojas verdes, quinua, queso, aguacate y tomates cortados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta necesitarás ingredientes frescos que aporten sabor, nutrientes y diferentes consistencias. Las cantidades están pensadas para dos porciones.

Ingredientes:

250 gramos de filete de salmón sin piel.

2 tazas de espinacas frescas.

1 taza de lechuga picada.

½ aguacate.

½ pepino.

½ taza de jitomates cherry.

¼ de cebolla morada.

2 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

Ajonjolí o semillas de girasol (opcional).

El salmón aporta la mayor parte de las proteínas de esta preparación, mientras que el yogur griego permite elaborar un aderezo cremoso con un aporte adicional de este nutriente. El aguacate y el aceite de oliva complementan la receta con grasas saludables.

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Preparación paso a paso de la ensalada de salmón

Un plato hondo reúne trozos de salmón cocido con hojas verdes, aguacate, tomates cherry, rodajas de pepino, cebolla morada y queso desmenuzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1. Cocina el salmón.

Sazona el filete con sal, pimienta y unas gotas de limón. Calienta una sartén con el aceite de oliva y cocina el pescado hasta que esté completamente cocido y se desmenuce fácilmente. También puedes prepararlo al horno o en una freidora de aire.

Paso 2. Lava y corta los vegetales.

Desinfecta las espinacas y la lechuga. Corta el pepino en rodajas, divide los jitomates cherry por la mitad y rebana finamente la cebolla morada. Después, corta el aguacate en cubos para incorporarlo al final.

Paso 3. Prepara el aderezo.

En un recipiente pequeño mezcla el yogur griego con el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta. Revuelve hasta conseguir una consistencia cremosa. Si lo prefieres menos espeso, puedes agregar unas gotas de agua.

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Paso 4. Integra los ingredientes.

Coloca las espinacas y la lechuga en un recipiente amplio. Añade el pepino, los jitomates, la cebolla y el aguacate. Incorpora el salmón en trozos y distribuye el aderezo por toda la preparación.

Paso 5. Sirve y disfruta.

Termina con ajonjolí o semillas de girasol si deseas agregar un toque crujiente. Mezcla suavemente para evitar deshacer demasiado el pescado y sirve inmediatamente.

Beneficios de incluir salmón en una alimentación equilibrada

Un tazón hondo reúne una ensalada de hojas verdes, aguacate, pepino, tomate y queso feta con un filete de salmón cocido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón destaca por su contenido de proteínas completas, necesarias para el mantenimiento y la reparación de los tejidos del organismo. También contiene ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud cardiovascular y el funcionamiento adecuado del organismo.

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Por su parte, los vegetales aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. La espinaca, el pepino y los jitomates contribuyen a diversificar los nutrientes del platillo, mientras que el aguacate proporciona grasas insaturadas que complementan la preparación.

Esta ensalada puede incorporarse a diferentes estilos de alimentación y ajustarse según las necesidades individuales. Para aumentar todavía más su contenido proteico, puedes agregar un huevo cocido o una porción adicional de yogur griego al aderezo. Lo importante es mantener variedad en los ingredientes y disfrutar de una comida que combine sabor, practicidad y nutrientes.