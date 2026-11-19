Una mujer descalza se apoya en el tronco de un árbol mientras lee un libro en el césped de un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lectura ya no ocurre únicamente en las páginas de un libro, una revista o un periódico. En una rutina marcada por pantallas, búsquedas y contenidos breves, las redes sociales ocupan un espacio cotidiano cada vez más amplio entre la población mexicana.

Los resultados más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran un aumento tanto en el número de personas que leen en estas plataformas como en el tiempo que les destinan, aunque los libros se mantienen como el material de lectura más habitual.

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De acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2026, realizado entre el 2 de junio y el 3 de julio, 83.2% de la población de 12 años y más —equivalente a 88 millones de habitantes— declaró leer contenidos en redes sociales. La proporción fue superior al 80.4 % registrado en 2025.

El crecimiento también se reflejó en el tiempo diario. Las personas lectoras de redes sociales dedicaron en promedio una hora con 30 minutos al día en 2026, siete minutos más que la hora con 23 minutos reportada un año antes.

Entre los hombres, el promedio fue de una hora con 34 minutos, mientras que entre las mujeres fue de una hora con 26 minutos.

Más tiempo en redes y menos lectura diaria

La mayor proporción de quienes leen redes sociales dedicó entre 31 minutos y una hora diaria a esta actividad, con 24.0%. Sin embargo, el cambio más notable frente a 2025 se observó entre quienes destinan más de dos horas al día: pasaron de 15.6 a 18.5 por ciento.

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En contraste, disminuyó el porcentaje de quienes dedican de uno a 15 minutos diarios a la lectura en redes sociales, de 16.1% en 2025 a 14.3% en 2026.

También cambió la frecuencia: aunque la lectura diaria siguió siendo predominante, bajó de 85.2 a 80.2%; la lectura al menos una vez por semana aumentó de 10.3 a 12.6%, y la ocasional pasó de 4.5 a 7.2 por ciento.

Por sexo, las mujeres concentraron mayores proporciones en los intervalos de lectura de hasta 30 minutos diarios. Los hombres, en cambio, registraron una mayor participación en los tiempos superiores a una hora al día.

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La presencia de las redes sociales fue más alta entre la población joven. Tanto en el grupo de 12 a 24 años como en el de 25 a 39 años, 90.9% declaró leer en estas plataformas. La proporción descendió a 83.7% entre las personas de 40 a 59 años y a 58.1 % en el grupo de 60 años y más.

Una lectura que no sustituye la clasificación del MOLEC

El INEGI distingue la lectura en redes sociales de los llamados materiales MOLEC: libros, revistas, periódicos, historietas, cómics, mangas y páginas de internet, foros o blogs. Bajo esta clasificación, una persona lectora es quien declara leer alguno de esos materiales, sin incluir las redes sociales.

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En 2026, 78.6% de la población de 12 años y más fue clasificada como lectora de materiales MOLEC, una proporción similar al 79.1 % de 2025. No obstante, aumentó el porcentaje de quienes declararon leer exclusivamente en redes sociales, de 13.1 a 14.8%. Esto representó 15.7 millones de personas.

Entre la población que solo leyó redes sociales, 51.1% señaló que no lee otros materiales principalmente por falta de interés, motivación o gusto por la lectura.

Otro 34.5% indicó no tener tiempo; 6.9 % mencionó preferir otras actividades, falta de dinero u otro motivo, y 7.5% reportó problemas de salud.

En el conjunto de la población, los libros se mantuvieron como el material MOLEC más leído: 61.4% de las personas de 12 años y más reportó haber leído al menos uno durante los últimos 12 meses. Le siguieron las páginas de internet, foros o blogs, con 42.0%; las revistas, con 29.1%; los periódicos, con 25.3%, y las historietas, cómics o mangas, con 23.5 por ciento.

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La lectura de páginas de internet, foros o blogs implicó un promedio de 51 minutos diarios entre quienes consumieron estos materiales, cinco minutos más que en 2025.

En comparación, el promedio diario para libros fue de una hora con seis minutos, el de revistas fue de 40 minutos, el de periódicos de 28 minutos y el de historietas, cómics o mangas de 45 minutos.

El MOLEC 2026 confirma así que las redes sociales tienen una presencia extendida en las prácticas de lectura de la población de 12 años y más y que el tiempo destinado a ellas creció durante el último año.

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A la vez, los datos mantienen una diferencia estadística entre el consumo de contenidos en redes y la lectura de los materiales considerados por el módulo para clasificar a la población lectora.