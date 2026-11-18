“Todavía nos queda hasta diciembre”, señaló la funcionaria estatal, proveniente del partido independiente Movimiento del Sombrero. (Foto: redes sociales)

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La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, dio a conocer que todavía está evaluando si participará por la gubernatura del estado en las próximas elecciones de 2027, pues el período de registro cierra hasta el mes de diciembre.

En una entrevista a medios este miércoles 18 de noviembre, la funcionaria viuda de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025, aseguró que “todavía tiene un mes para tomar la última decisión, la última palabra” luego de que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) publicara la convocatoria de candidaturas independientes para el proceso electoral del próximo año.

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“Todavía nos queda hasta diciembre”, señaló la funcionaria estatal, proveniente del partido independiente Movimiento del Sombrero.

De ser el caso, el anuncio lo hará cuando corresponda, sin embargo, sí adelantó que sí habrá registros de candidaturas independientes de Movimiento del Sombrero para otros cargos, como lo son las presidencias municipales y diputaciones federales y locales.

Quiroz señaló que el Movimiento del Sombrero ya mantiene acercamiento con los ciudadanos que estén interesados en participar como candidatos independientes en alguno de los cargos que van a elegirse durante los comicios, identificados como los más grandes en la historia de México.

“Habrá muchos candidatos independientes que estén dentro del Movimiento Independiente del Sombrero, que se van a registrar en distintos municipios, a diputaciones federales, diputaciones locales”, señaló la presidenta municipal.

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Movimiento del Sombrero prevé anunciar primero candidaturas federales

Grecio Quiroz indicó que la primera convocatoria que analiza el movimiento —al cual pertenecía su difunto esposo Carlos Manzo— es sobre las diputaciones federales, y adelantó que los resultados se darán a conocer en los próximos días.

“Ya hay algunos acercamientos con ciudadanos que van a participar bajo la línea del movimiento”, señaló la funcionaria. La funcionaria explica que el grupo termina de valorar las candidaturas antes de definir quiénes buscarán aparecer en las boletas.

El Movimiento del Sombrero tiene presencia en Uruapan, donde Carlos Manzo ganó la presidencia municipal como candidato independiente en las elecciones de 2024. Tras su asesinato, ocurrido este 1 de noviembre de 2025, Quiroz asumió la alcaldía.

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La presidenta municipal enfrenta ahora la definición de su propio papel rumbo al proceso electoral de 2027. Su eventual candidatura a la gubernatura colocaría al movimiento en una contienda estatal frente a los partidos que buscan conservar o recuperar espacios en Michoacán.

Quiroz evita confirmar si será ella quien encabece la postulación independiente para el gobierno estatal. Dice que el plazo de diciembre permite mantener abiertas las conversaciones y terminar de revisar la estrategia electoral.