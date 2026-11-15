Asesinan a Jadia Guadalupe García, esposa del exalcalde de Olinalá, en la Autopista del Sol

Jadia Guadalupe García posa junto a su esposo, el exalcalde de Olinalá, antes del ataque armado registrado en la Autopista del Sol. (Facebook)

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Jadia Guadalupe García Valdovinos, esposa del exalcalde priista de Olinalá, José Juan Herrejón Ortiz, fue asesinada a balazos la tarde del sábado 14 de noviembre durante una agresión registrada en la Autopista del Sol, en Guerrero.

Los primeros reportes apuntan a un presunto intento de asalto ocurrido cerca de la caseta de Paso Morelos.

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El ataque se registró alrededor de las 17:00 horas, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, cuando la pareja circulaba con dirección a Chilpancingo. De acuerdo con información preliminar de fuentes policiacas, Herrejón Ortiz habría resultado ileso.

García Valdovinos trabajaba en la Secretaría de Salud de Guerrero. La dependencia confirmó su fallecimiento y publicó una esquela para expresar sus condolencias a familiares y personas cercanas.

“La Secretaría de Salud Guerrero expresa su más sentido pésame por el sensible fallecimiento de la Dra. Jadia Guadalupe García Valdovinos. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, reconociendo su entrega, profesionalismo y calidad humana. Descanse en paz”, señaló la institución.

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La Secretaría de Salud de Guerrero emitió una esquela institucional por el fallecimiento de la doctora Jadia Guadalupe García Valdovinos en Chilpancingo. (Facebook)

¿Qué pasó con la esposa del exalcalde de Olinalá en Guerrero?

Según IRZA Agencia, tras la agresión, el cuerpo de la víctima fue ingresado al área de mortuoria del Hospital General IMSS-Bienestar de Huitzuco. En el lugar se solicitó la intervención de agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, se pidió trasladar sus restos al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicar la necropsia de ley.

La información ministerial disponible señala que el caso fue clasificado inicialmente como homicidio calificado, cometido de manera dolosa con disparos de arma de fuego. Sin embargo, hasta la noche del sábado no se habían detallado oficialmente las circunstancias de la agresión ni la identidad de los responsables.

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Universidad Autónoma de Guerrero lamenta asesinato de Jadia Guadalupe García

La Secretaría de Salud no fue la única institución que expresó sus condolencias. La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde García Valdovinos realizó sus estudios, también difundió un mensaje tras conocer su muerte.

Mientras tanto, las investigaciones continuaban para esclarecer el ataque ocurrido en uno de los principales corredores carreteros de Guerrero. El presunto intento de asalto aún no había sido confirmado oficialmente por la Fiscalía, que tampoco había informado sobre personas detenidas.