Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental de El Buen Fin: el consumo excesivo agrava la crisis climática

Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental de El Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Buen Fin representa una de las temporadas comerciales más importantes en México, con descuentos y promociones que incentivan a miles de personas a adquirir productos de distintas categorías. Sin embargo, detrás de las ofertas y el crecimiento de las ventas existe un impacto ambiental relacionado con la fabricación, distribución y desecho de los artículos que llegan a los consumidores.

Ante la edición 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, Greenpeace México llamó a reflexionar sobre los hábitos de consumo y sus consecuencias para el planeta, advirtiendo que la dinámica de comprar, utilizar y desechar productos incrementa la explotación de los recursos naturales y contribuye a las emisiones que aceleran el cambio climático.

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El Buen Fin aumenta el consumo y la presión sobre los recursos naturales

Aunque las promociones representan una oportunidad para adquirir productos a precios reducidos, la organización ambiental señaló que el modelo de consumo basado en comprar y desechar tiene consecuencias que van más allá de la economía familiar.

La extracción de materias primas, los procesos de fabricación y el traslado de mercancías requieren energía y recursos naturales, a esto se suma la contaminación generada por los empaques y los residuos que quedan después de utilizar los artículos.

Por ello, Greenpeace recordó que el pasado 30 de julio se alcanzó el Día del Sobregiro de la Tierra, fecha que marca el momento en que la humanidad agota los recursos ecológicos que el planeta puede regenerar durante un año.

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De acuerdo con los datos difundidos, actualmente se consumen bienes naturales 73% más rápido de lo que los ecosistemas pueden recuperarlos, por lo que para mantener este ritmo de demanda serían necesarios 1.73 planetas.

Una infografía elaborada con datos de Greenpeace expone el agotamiento de recursos naturales y el alza térmica de 1,81 grados en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambio climático en México: temperaturas más altas y fenómenos extremos

Greenpeace también advirtió que las consecuencias del calentamiento global ya se manifiestan en México. Entre el periodo preindustrial y 2024, la temperatura del país aumentó 1.81 grados centígrados, una cifra superior al promedio mundial, que registra un incremento aproximado de 1.46 grados.

Además, la posible presencia de un fenómeno conocido como “Super Niño” podría elevar hasta 0.3 grados adicionales la temperatura global, lo que acercaría el calentamiento a 1.8 grados durante 2027.

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Este escenario podría intensificar distintos fenómenos meteorológicos:

Lluvias extremas: una atmósfera más cálida puede retener mayor cantidad de vapor de agua.

Sequías: el aumento de las temperaturas favorece la pérdida de humedad en los suelos.

Huracanes: las elevadas temperaturas oceánicas pueden favorecer su intensificación rápida.

Norte y centro de México: un episodio intenso de El Niño durante el verano podría incrementar las precipitaciones extremas.

La responsabilidad no recae únicamente en los consumidores, sino también en un modelo económico que incentiva constantemente la adquisición y el desecho de mercancías.

CDMX espera derrama económica 71 mil 729 millones de pesos por El Buen Fin 2026

Mientras Greenpeace plantea la necesidad de modificar los hábitos de compra, la Canaco CDMX proyecta una importante actividad comercial durante los cinco días de descuentos, con una derrama económica de 71 mil 729 millones.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, estimó que la capital del país concentrará 32.8% de los ingresos nacionales, con la participación de entre 58 mil 800 y 62 mil 700 establecimientos.

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Entre los artículos que concentrarán el interés de los compradores destacan:

Tecnología: televisores, celulares, computadoras, tabletas y videojuegos.

Electrodomésticos: lavadoras, refrigeradores, estufas, freidoras de aire y cafeteras.

Moda: ropa, calzado deportivo y accesorios.

Belleza: productos para el cuidado de la piel, perfumes y paquetes de fragancias.