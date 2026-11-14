Alejandro Fernández felicita a su hija Camila por hacer historia en los Premios Grammy 2026

Camila Fernández gana el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción discográfica 'La Fernández' en Las Vegas. (REUTERS/Caroline Brehman)

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Camila Fernández ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández el 12 de noviembre de 2026, en la 27.ª entrega del galardón celebrada en Las Vegas.

Su padre, Alejandro Fernández, publicó en Instagram un mensaje entre lágrimas que convirtió la felicitación en uno de los momentos más comentados de la noche: la cantante de 28 años se convirtió en la primera mujer de la dinastía Fernández en ganar un Latin Grammy, una distinción que ni su padre ni su abuelo, el fallecido Vicente Fernández, habían dejado en manos femeninas dentro de la familia.

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Alejandro Fernández publica su felicitación entre lágrimas en redes sociales

La cantante de 28 años se convierte en la primera mujer de la dinastía Fernández en conseguir un premio Latin Grammy. (Ig/alexoficial)

Desde su perfil de Instagram, Alejandro Fernández acompañó su mensaje con fotografías de Camila Fernández desde la infancia, imágenes donde la cantante ya posaba junto a instrumentos musicales, así como con escenas compartidas sobre los escenarios.

“Aquí escribiendo esto con las de cocodrilo en los ojos y un orgullo que no me cabe en el pecho, porque esa chiquilla, que nunca dejó de cantar hoy es ganadora de un Latin Grammy. ¡Nuestra primera mujer Fernández en lograrlo! Verte cumplir un sueño así de grande me llena el alma”, escribió el intérprete de Como quien pierde una estrella.

En el mismo texto, Alejandro Fernández dirigió palabras directas a su hija: “Cachorra, sé cuánto has trabajado y cuánto te ha costado llegar hasta acá. Me faltan palabras, pero creo que estas lágrimas dicen mucho más de lo que podría escribirte. Muchas felicidades m. Te amooooo”.

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Camila Fernández respondió el mensaje públicamente: “¡¡Gracias papá!! Eres el mejor ejemplo”.

Camila Fernández recibió su galardón embarazada de su segundo hijo

La artista recibe el galardón en la ceremonia de Las Vegas durante el embarazo de su segundo hijo y junto a su esposo Francisco Barba. (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante la Premiere Ceremony de los Latin Grammy —la ceremonia previa a la gala televisada donde se anuncian la mayoría de los premios—, Camila Fernández subió al escenario vestida con un elegante traje azul y visiblemente embarazada. Al escuchar su nombre, lanzó un grito de alegría antes de subir al estrado. Su esposo, Francisco Barba, estaba sentado a su lado cuando se anunció el resultado.

“No puedo creerlo. Estoy viviendo un sueño. ¡Gracias!”, dijo Camila Fernández entre lágrimas al recibir el galardón.

La cantante extendió su agradecimiento a quienes “votaron por este trabajo tan honesto”, en sus palabras, y también al público que creyó en el disco. “Gracias por creer en mí, por tener este álbum que marca mi carrera como la mujer de la familia Fernández”, expresó Camila Fernández durante su discurso, entre sollozos.

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Luego dedicó el premio en términos personales: “Gracias a mi hija Cayetana, te amo. Gracias a este bebé que me está dando fuerzas para estar aquí. Esto va para Guadalajara. Gracias a mis padres, gracias a todos. ¡Y que viva México!”.

Camila Fernández fue la única mujer nominada en la categoría de ranchera/mariachi

La intérprete figura como la única mujer nominada en su categoría frente a producciones de Christian Nodal y Pepe Aguilar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, Camila Fernández compitió contra Christian Nodal por Bandera Blanca, Pepe Aguilar por Mi Suerte Es Ser Mexicano II y Mariachi Sol de México de José Hernández con La Voz De Mi Trompeta (50 Años). Fue la única mujer en la terna.

La Fernández, lanzado en agosto de 2025, es el tercer álbum de estudio de Camila Fernández. Contiene diez canciones rancheras con letras de corte contemporáneo, entre ellas “Se Cancela La Llorada”, “Pudimos Ser”, “No Puedo Dormir Sin Ti” y “La Loca Era Yo”, un tema de mariachi-pop sobre un hombre narcisista. El disco fue producido por Orlando Aispuro, conocido por su trabajo con Carin León.

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Camila Fernández debutó profesionalmente junto a su padre en 2014

La cantante inicia su trayectoria profesional en septiembre de 2014 sobre el escenario junto a Alejandro Fernández. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Camila Fernández Guinart nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de noviembre de 1997. Estudió en la Escuela de Música Semper Altius de Guadalajara y realizó ciclos en el Berklee College of Music de Boston entre 2013 y 2015, institución que la incluyó en su lista de exalumnos ganadores de los Latin Grammy 2026.

Su debut profesional ocurrió el 14 de septiembre de 2014, cuando cantó junto a Alejandro Fernández en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas. Firmó contrato con Universal Music México el 30 de noviembre de 2015, el día en que cumplió 18 años.

Sus primeros trabajos discográficos exploraron el pop y el R&B: el EP Mío (2018) y el álbum Vulnerable (2022). Fue con su álbum homónimo de 2023 que comenzó a acercarse al género regional mexicano. Con La Fernández asumió por completo el mariachi como lenguaje central. En septiembre de 2026 lanzó Una raya más al tigre, un disco de nueve temas tradicionales sobre el amor y el despecho.

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Camila Fernández también recibió en 2026 un Premio Juventud y un Premio Lo Nuestro, antes de sumar el Latin Grammy el 12 de noviembre. La 27.ª entrega de los Latin Grammy se transmitió en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas por TNT y HBO Max.