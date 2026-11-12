Captan supuesto Pterodáctilo volando en Ciudad Juárez: Jaime Maussan reacciona al video viral

Una cámara doméstica captó el desplazamiento nocturno de una silueta alada en el sector de Anapra, en el Valle de Juárez, Chihuahua. El material audiovisual, difundido en redes sociales y programas del investigador Jaime Maussan, muestra la figura en pleno vuelo sobre cables y el panorama iluminado de la urbe fronteriza. La grabación abrió un debate sobre la naturaleza del objeto volador y las hipótesis planteadas respecto a su origen.

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Un video de un segundo y medio grabado en el sector de Anapra, en el Valle de Juárez, mantiene en vilo a Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que Jaime Maussan lo difundiera como posible evidencia de una criatura con rasgos de pterodáctilo. El investigador llevó el caso a un terreno distinto al plantear en sus redes sociales si el hallazgo corresponde a un portal dimensional.

Jaime Maussan pregunta si existe un portal dimensional en el Valle de Juárez

En sus redes sociales, Maussan lanzó la pregunta que detonó el debate: “¿Acaso criatura recientemente grabada en el Valle de Juárez, es evidencia de que ahí se encuentra un portal dimensional?”. La frase amplió el alcance de la discusión, que hasta entonces se concentraba en identificar a qué especie correspondía la silueta alada captada por una cámara de seguridad.

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El investigador presentó el material en sus programas No Humano e Interestelar. Según explicó, la grabación se obtuvo después de que unos gatos movieran una cámara doméstica y esta registrara el paso del supuesto animal, que habría volado en dirección a El Paso, Texas.

Una recreación visual ilustra el presunto avistamiento de una criatura con forma de pterosaurio sobre una avenida de Ciudad Juárez durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un segundo video cerca del aeropuerto alimenta la teoría

La atención sobre el caso creció tras la circulación de otra grabación, presuntamente captada por un residente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González. En ella también se observa una silueta de gran tamaño en pleno vuelo, lo que llevó a algunos usuarios a especular que se trata del mismo ejemplar registrado en Anapra.

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No existe, sin embargo, una identificación que confirme esa relación entre ambos registros. Maussan planteó que podría tratarse de un pteranodon, al que describió como “igual que el pterodáctilo pero más grande”, y pidió “una investigación profunda y seria” sobre el conjunto de videos de seres anómalos difundidos recientemente en la ciudad fronteriza, entre ellos uno que muestra al llamado “hombre polilla”.

Usuarios en redes dudan que los videos estén hechos con inteligencia artificial

La difusión del material generó un debate dividido entre los usuarios de redes sociales. Mientras una parte asumió la hipótesis de un animal prehistórico sobreviviente y compartió relatos de otros avistamientos similares en Chihuahua y otros estados de México, otro sector cuestionó el origen de las imágenes y planteó que podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.

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Una recreación digital sitúa a un pterosaurio en vuelo sobre una azotea con la bandera de México en Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta última teoría, no obstante, generó dudas entre los propios usuarios, que señalaron inconsistencias en la hipótesis de edición digital sin ofrecer pruebas concluyentes en ningún sentido. La discusión se mantiene abierta sin que exista, hasta el momento, un análisis técnico público que confirme o descarte la manipulación del video.

Protección Civil descarta sustento real y Maussan responde con un reto público

El director de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, calificó los videos como “contenido de entretenimiento digital” y pidió a la población manejar la información con responsabilidad. El funcionario sostuvo que, de existir un animal prehistórico de esas características en la región, el hallazgo ya habría atraído la intervención de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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“Tuviéramos aquí al INAH y a instituciones internacionales y mundiales investigando el caso, y no es el caso”, señaló Rodríguez.

Un teléfono móvil presenta la grabación viral de una silueta alada atribuida a un supuesto pterosaurio sobre el cielo nocturno de Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maussan respondió de manera directa durante la emisión de Interestelar y cuestionó la postura de la dependencia. “Dígame si ya los fueron a ver. Dígame si realmente ha hecho una investigación sobre estas imágenes o es lo que mejor se le ocurrió”, expresó el investigador, quien además acusó a Protección Civil de no atender los reportes de habitantes que aseguran haber perdido animales en circunstancias relacionadas con los presuntos avistamientos.

Los pterosaurios, conocidos popularmente como pterodáctilos, fueron reptiles voladores que habitaron la Tierra durante la era Mesozoica y se extinguieron hace 66 millones de años junto con los dinosaurios. Hasta el momento, ninguna de las grabaciones difundidas en Ciudad Juárez permite confirmar la presencia de una especie prehistórica ni identificar con certeza la figura que aparece en ellas.

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