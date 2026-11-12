Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El presidente del Senado Higinio Martínez y el embajador Cameron Mackay acuerdan retomar las reuniones interparlamentarias entre México y Canadá. Crédito: Senado de la República

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El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, y el embajador canadiense, Cameron Mackay, coincidieron en retomar las reuniones interparlamentarias entre México y Canadá para fortalecer los vínculos comerciales, económicos, culturales, turísticos y sociales.

Se acuerdo con un comunicado del Senado emitido este 12 de noviembre, Mackay sostuvo que Estados Unidos, México y Canadá se beneficiarían de una mayor certeza en el acuerdo comercial trilateral, T-MEC. El embajador afirmó que su país busca preservar la estabilidad y la previsibilidad para empresas, trabajadores e inversionistas.

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Durante el encuentro, Martínez señaló que las reuniones permitirían conocer el trabajo legislativo de ambos países e intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de sus democracias. El senador también planteó aumentar la cercanía bilateral y la cooperación entre México y Canadá.

El embajador canadiense Cameron Mackay sostiene que la certidumbre en el T-MEC beneficia a las empresas y trabajadores de la región. Crédito: Senado de la República

El embajador consideró que la Cámara de Senadores contribuye al fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y expresó su deseo de que los encuentros parlamentarios se realicen próximamente. También describió a México como un socio estratégico de Canadá en asuntos económicos, comerciales y de seguridad.

Mackay afirmó que ambos países comparten intereses en comercio, inversión, seguridad económica, democracia, inclusión y sostenibilidad. También sostuvo que Canadá, México y Estados Unidos son más fuertes y competitivos cuando trabajan juntos.

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CCE viaja a Washington en busca de certidumbre para el T-MEC

El Consejo Coordinador Empresarial acude a Washington para buscar certeza en el comercio y las inversiones trilaterales. (X/ @cceoficialmx)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) busca certidumbre para el comercio y la inversión durante una visita a Washington el pasado 9 de noviembre, en medio de la revisión del T-MEC, informó EFE. La delegación mexicana participará en la cumbre empresarial B20 y sostendrá reuniones con empresas, autoridades estadounidenses y la Embajada de México en Estados Unidos.

Dicho proceso comercial entró en una etapa más delicada después de que Estados Unidos rechazó el pasado 1 de julio extender el acuerdo por 16 años y optó por revisiones anuales, una decisión que elevó la incertidumbre sobre el futuro del tratado. Desde marzo, ambos países mantienen conversaciones sobre reglas de origen, cadenas de suministro, agricultura y sectores industriales estratégicos.

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La delegación está integrada por 35 representantes del sector privado y la encabeza José Medina Mora, presidente del CCE. El organismo, que representa 80% del PIB de México, busca fortalecer la integración productiva de Norteamérica y promover condiciones favorables para la inversión.

Por su parte, la cumbre B20, organizada este año por la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el lema “Acelerando el Crecimiento Económico”, aborda crecimiento económico, comercio, energía e innovación. El foro funciona como mecanismo de diálogo del sector privado ante el G20 y permite ampliar la colaboración con otras economías.

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Medina Mora participó en el panel “Comercio: mercados globales en transformación”, junto con líderes empresariales de Canadá, Arabia Saudí e Indonesia. La sesión analiza los nuevos corredores comerciales y la integración de las cadenas internacionales de suministro.

El CCE señaló que su objetivo no se limita a captar capitales: también busca “impulsar la transferencia de tecnología, fortalecer a los proveedores locales y aumentar el contenido regional”.

Comce prevé que la cuarta ronda de revisión del T-MEC se realice hasta 2027

El Comce proyecta que la cuarta ronda de revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos se pospone hasta 2027. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) prevé que la cuarta ronda de revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos se realice hasta 2027, debido a las diferencias sobre las reglas de origen del sector automotriz y a la falta de una nueva fecha para retomar las reuniones suspendidas desde julio.

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Fausto López, vicepresidente del Comce capítulo Sur, señaló que las autoridades habían programado una ronda de decisiones para septiembre, pero cancelaron esa fecha y otra posterior. Para el sector privado, ya no hay señales de que el encuentro pueda efectuarse durante 2026.

“La última ronda donde nos dijeron que se iban a tomar decisiones para la industria automotriz iba a ser en septiembre, había una fecha, la cancelaron, otra, se canceló, ya no vemos intenciones de que la ronda cuatro se lleve a cabo”, dijo durante la XXI Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior.

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Las discrepancias se concentran en las solicitudes de Estados Unidos sobre las partes de origen en la industria automotriz. Esas diferencias han impedido que México y Estados Unidos acuerden cuándo continuarán la revisión del tratado comercial.

Reuniones del T-MEC están suspendidas desde julio

Las reuniones de revisión comercial entre México y Estados Unidos permanecen suspendidas desde el encuentro de julio en la Ciudad de México.

México y Estados Unidos adelantaron desde marzo los trabajos de revisión del acuerdo, aun antes de que se confirmara que el tratado no tendría una renovación automática por otros 16 años. El último encuentro entre autoridades de ambos países ocurrió en julio en la Ciudad de México.

Las autoridades atribuyeron la pausa a diversos asuntos de las agendas bilateral e internacional, entre ellos las reuniones del G20, la visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos y las elecciones intermedias estadounidenses, en las que el Partido Demócrata obtuvo una victoria contundente.

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López consideró que el tratado seguirá vigente durante los próximos 10 años, aunque en la práctica opera bajo los cambios arancelarios ordenados por la administración de Donald Trump. El representante empresarial sostuvo que los trabajos técnicos avanzan, pese a que la siguiente reunión permanece congelada.