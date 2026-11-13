Gobernadores han intentado violentar la autonomía de las universidades públicas mediante reformas y presupuesto, acusa ANUIES

El secretario general de la ANUIES Luis Armando González advirtió sobre el riesgo que corre la autonomía de las universidades públicas. Crédito: X/ @ANUIES

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Este jueves, Luis Armando González, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) advirtió sobre el riesgo que corre la autonomía de la educación superior en diversos estados del país.

De acuerdo con Armando González, gobernadores de al menos cuatro estados han buscado la forma de intervenir en los procesos de designación de rectores de universidades públicas, mediante iniciativas en los congresos locales.

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Gobernadores han intentado violentar la autonomía de las universidades públicas, acusa ANUIES

Ante medios de comunicación, al término de la sesión extraordinaria de la ANUIES en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Armando González advirtió que las intervenciones también se ejercen mediante presiones presupuestales.

“Lo que ha sucedido es que, en el contexto del cambio de rector que se da en algunas universidades, los congresos de los estados intentan hacer modificaciones en las leyes orgánicas internas o las reglamentaciones para hacer modificaciones e incidir en los nombramientos de los rectores”, dijo.

Instancias externas ponen en riesgo la autonomía

Desde el punto de vista del secretario general de la ANUIES, la designación de rectores desde instancias externas a las universidades va en contra del principio constitucional de autonomía, que garantiza a dichas instituciones la facultad de gobernarse y elegir a sus autoridades.

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Asimismo, recordó que la Ley General de Educación también reconoce y reafirma el principio antes descrito.

Una asamblea general de la ANUIES se celebró en la sede la UNAM. Crédito: X/ @ANUIES

No revela el nombre de las universidades por negociación del presupuesto

Sin embargo, el secretario general de la ANUIES no hizo público el nombre de los estados donde se han registrado las prácticas antes mencionadas, ya que actualmente se encuentran en negociación los presupuestos de las universidades públicas.

“¿Para qué metemos más ruido donde las cosas van caminando bien?”, agregó.

Estados con conflictos por la autonomía universitaria

Las declaraciones de Luis Armando González van de la mano con los conflictos por la autonomía universitaria que existen en entidades como Michoacán, Campeche y Zacatecas.

Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, el Congreso de Michoacán suspendió el proceso de elección del próximo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

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Además, el Legislativo michoacano planteó modificar el mecanismo de designación para que la decisión recayera en la Comisión de Rectoría.

En Campeche… hasta detuvieron al rector que intentaba reelegirse

Mientras que el pasado mes de enero, en Campeche, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abued Flores, fue detenido en medio del proceso en el que buscaba la reelección.

Posteriormente, miembros del Consejo Universitario recibieron la convocatoria para sesionar en un espacio externo a la institución. Ahí designaron a una nueva rectora. No obstante, la comunidad universitaria cuestionó el procedimiento.

Designación de rector en Zacatecas derivó en detenciones

En mayo del año pasado, en medio del proceso de asignación del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), autoridades detuvieron a quien ocupaba el cargo, Rubén Ibarra Reyes, y a una de las candidatas a sucederlo, Jenny González Arenas.

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Ante esta situación, siete exrectores de la casa de estudios exigieron al gobernador morenista David Monreal apartarse del proceso interno. Los inconformes denunciaron una posible injerencia del mandatario estatal en la designación.

La UNAM confirmó la creación de una nueva escuela de Estudios Superiores al suroriente de la CDMX (X/ @UNAM_MX)

¿Cómo funciona la autonomía en las universidades?

En el caso de la UNAM, su autonomía le brinda la facultad y el derecho para gobernarse a sí misma, algo que está consagrado en su Ley Orgánica y en el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Mexicana.

Principales puntos de la autonomía:

• Autogobierno: Capacidad de elegir a sus propias autoridades, determinar sus formas de organización y dictar sus propias normas y legislación interna.

• Libertad académica: Libertad de cátedra, investigación y libre examen de las ideas, permitiendo a los docentes y científicos desarrollar su trabajo sin directrices o presiones del poder público.

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• Autonomía financiera y administrativa: Facultad de administrar su patrimonio (inmuebles, recursos propios y subsidios estatales) de manera independiente.

Muy serio lo que reveló el secretario general de la ANUIES, sobre que en al menos cuatro estados, los gobernadores han buscado violentar la autonomía de la universidades públicas mediante reformas y presiones con el presupuesto.