México

Cae en Jalisco pederasta buscado en EEUU que lideraba red internacional de pornografía infantil

Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69, habría operado en México, Estados Unidos, Canadá, Haití, Honduras y Colombia

Elementos policiales trasladan a un detenido a través de un campo abierto y lo abordan a un helicóptero táctico. El sujeto bajo custodia fue identificado como Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, capturado en el municipio de Tequila, Jalisco, señalado por autoridades de Estados Unidos por delitos cometidos contra menores de edad.
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Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, fue detenido en Tequila, Jalisco, señalado como presunto líder de una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil que habría operado en México, Estados Unidos, Canadá, Haití, Honduras y Colombia. Tras corroborar su identidad, las autoridades lo llevaron al Instituto Nacional de Migración para continuar su traslado hacia Estados Unidos.

El ciudadano estadounidense, de 45 años, era buscado en Arizona desde abril de 2017 por delitos sexuales contra menores de edad. En 2023 fue juzgado en ausencia y recibió una condena de 50 años de prisión.

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Rodríguez enfrentaba dos cargos por exhibición indecente, 10 cargos por conducta sexual con una menor de 12 años y una acusación por abuso sexual continuo de un menor. La información difundida no precisó el estado procesal de esos señalamientos tras su captura en Jalisco.

Las indagatorias lo relacionaban con una organización que presuntamente tenía presencia en Guerrero y en los municipios jaliscienses de Chapala, Tequila y Puerto Vallarta. Fuera de México, las posibles operaciones fueron ubicadas en California y Texas, además de Canadá, Haití, Honduras y Colombia.

Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69" lideraba una red internacional de tráfico de imágenes de menores además de delitos por abuso a niños Foto: Fiscalía
Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69" lideraba una red internacional de tráfico de imágenes de menores además de delitos por abuso a niños Foto: Fiscalía

La búsqueda se concentró en la colonia Texcalame

La localización del hombre derivó del intercambio de información entre autoridades de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. La Unidad de Drones y la Policía Cibernética realizaron cruces de datos y labores de inteligencia para delimitar el área donde presuntamente se movía el objetivo.

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El operativo se desplegó en la colonia Texcalame, dentro del municipio de Tequila. En las acciones participaron integrantes de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y del Escuadrón Aerotáctico Titán.

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Los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características de Rodríguez y lo abordaron en el punto ubicado. Después de confirmar su identidad, procedieron con la detención.

Los datos preliminares señalaron que el sospechoso presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer la atención de niñas y niños. No se dieron a conocer detalles sobre la película ni sobre la forma en que esos objetos habrían sido usados.

Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, fue detenido en Tequila, Jalisco, es señalado como presunto líder de una red internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil que habría operado en México, Estados Unidos, Canadá, Haití, Honduras y Colombia

Autoridades no precisaron la figura jurídica para su entrega

Tras la captura, Rodríguez fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Un vehículo táctico ligero Goliat apoyó el dispositivo de seguridad para llevarlo después al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Desde esa terminal aérea sería enviado a Estados Unidos, donde enfrentaba la sentencia dictada en Arizona. Las autoridades no informaron si el procedimiento correspondía a una extradición, deportación u otra figura jurídica.

Toiene órdenes de aprehensión por abuso a menores que superarían los 50 años de prisión Foto: Especial
Toiene órdenes de aprehensión por abuso a menores que superarían los 50 años de prisión Foto: Especial

Tampoco identificaron a la autoridad estadounidense que recibiría al detenido una vez que llegara a ese país. La información oficial se limitó a señalar que el traslado se realizaría hacia territorio estadounidense.

Las corporaciones de seguridad no difundieron datos sobre posibles víctimas de la presunta red en Jalisco ni sobre investigaciones abiertas en México vinculadas con las actividades atribuidas a Rodríguez.

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