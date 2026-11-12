Jaime Camil defiende a Natalia Téllez por polémica de Wildwood: “No tienen responsabilidad”

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Jaime Camil defiende a Natalia Téllez ante la polémica por el doblaje de Wildwood y sostiene que el estudio, el director y la casa productora son responsables de aprobar el resultado antes del estreno y de decidir un eventual redoblaje.

La película Wildwood: El bosque salvaje llega este 12 de noviembre con una nueva versión en español mexicano para tres de sus personajes principales, luego de las críticas contra el elenco original.El cambio ocurre tras una petición que supera las 14,000 firmas.

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Durante una entrevista en Sale el Sol, Camil fue cuestionado por la controversia que involucra a Téllez, quien daba voz a Alexandra Svik en la cinta animada del estudio LAIKA. El actor evitó entrar en detalles sobre la discusión, pero respaldó a su compañera.

“Natalia es maravillosa actriz, increíble actriz, yo la quiero muchísimo”, dijo Camil. También destacó su trabajo en la serie Las azules.

(Instagram / LAIKA Studios)

Jaime Camil sostiene que el director tiene el control del doblaje

Camil explicó que un actor de doblaje trabaja bajo las indicaciones de un director. Para él, esa figura define el tono, la intención y el resultado que busca cada personaje durante las sesiones de grabación.

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“Estás en manos de tu director. Tu director te dice qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo”, afirmó Jaime Camil durante la conversación con los conductores del programa.

El intérprete señaló que, si una voz no responde a lo que requiere una producción, corresponde al director comunicarlo al estudio. Añadió que ese proceso debe ocurrir antes de que la película llegue a las salas.

“El director, si no está obteniendo lo que necesita, lo dice, habla al estudio”, expuso Camil. De acuerdo con el actor, las partes involucradas pueden revisar escenas ya grabadas para determinar si el trabajo necesita ajustes.

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El personaje de Prue McKeel recorre un entorno natural en una escena de la película animada El bosque salvaje: Wildwood, producida por el estudio LAIKA.

Camil afirmó que la decisión final no recae en los actores contratados para dar voz a los personajes. “El estudio, el director, la casa productora, el estudio en México, ellos son... la responsabilidad está en ellos, en nadie más”, sostuvo.

La declaración surge después de que parte del público cuestionó que la versión original de la película incluyera a figuras de televisión, cine y redes sociales junto con actores profesionales de doblaje.

Camil dice que el redoblaje de Wildwood es decisión de la empresa

Al ser consultado sobre la nueva versión de la cinta, Camil consideró que la distribuidora está en libertad de modificar el doblaje. Aun así, remarcó que no debería responsabilizarse a los intérpretes por una decisión que, según su postura, depende de quienes supervisan la producción.

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“Que hagan lo que quieran, es su empresa, pueden hacer lo que quieran, pero definitivamente están culpando a los que no tienen ninguna responsabilidad”, declaró el actor.

Camil insistió en que hay “mil pasos” antes de que una película alcance su versión final. Entre ellos mencionó las indicaciones del director, las pruebas de voz, la revisión de escenas y la aprobación del estudio y de los productores.

El actor también coincidió con los comentarios de los conductores sobre los llamados star talent, es decir, figuras reconocidas que participan en doblajes para atraer audiencia. Camil se refirió a esa práctica como “poster value” o el valor promocional de contar con un nombre conocido en el cartel.

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El águila de 'Wildwood' supuso uno de los mayores desafíos técnicos.

“Todos tenemos un director y todos seguimos al director”, dijo el protagonista de La fea más bella. En la charla se mencionó que intérpretes como Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Adal Ramones, Andrea Legarreta y Marco Antonio Regil han participado en doblajes.

Wildwood estrena una versión con tres voces nuevas este 12 de noviembre

Imagem Films México confirma que Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim sustituyen a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en la versión mexicana de Wildwood: El bosque salvaje.

Alcalá toma el papel de Prue McKeel, personaje que estaba a cargo de García. Edwards da voz a Alexandra Svik, rol que interpretaba Téllez. Selim asume a Brendan, conocido como el Rey Bandido, personaje que doblaba Ibarreche.

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La versión con el nuevo elenco convivirá en cartelera con el doblaje original. Emilio Treviño conserva la voz de Curtis Mehlberg en ambas opciones disponibles en los cines de México.

La distribuidora confirma que el ajuste no representa un reestreno de la producción de LAIKA. La nueva versión entra a las salas este jueves 12 de noviembre, después de varias semanas de críticas en redes sociales por la elección del elenco original.