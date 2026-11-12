Garbage en el Museo Frida Kahlo: las fotos y el mensaje dentro de ‘La Casa Azul’ previo a su show en el Zócalo

La vocalista Shirley Manson y los demás integrantes del grupo Garbage posan vestidos de negro a la orilla del mar. (Captura de pantalla/Imagen ilustrativa)

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Garbage visitó el Museo Frida Kahlo antes de su conciertogratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, previsto para este sábado 14 de noviembre. La banda compartió imágenes de distintas zonas de la Casa Azul y un mensaje de reconocimiento a la familia de la artista mexicana.

La publicación apareció en las redes sociales del grupo un día antes de que Shirley Manson y sus compañeros suban al escenario de la Plaza de la Constitución.

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Garbage destacó el legado de Frida Kahlo y el papel de su familia

Las imágenes publicadas por Garbage muestran espacios emblemáticos del Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul. El recorrido se produjo en la antesala de uno de los conciertos más esperados de la banda en México.

“Gracias a la familia Kahlo por la experiencia tan profundamente conmovedora de hoy”, escribió el grupo en su cuenta oficial al referirse a la visita.

La publicación también incluyó un reconocimiento para Mara, a quien la banda agradeció por haberle permitido entrar a la residencia familiar antes de que se transformara en museo.

“En especial a la hermosa Mara, quien una vez me concedió el gran honor de visitar esta casa familiar tan especial y mágica, mucho antes de que se convirtiera en este hermoso museo”, expresó Garbage.

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El mensaje señaló que la actual apertura de la Casa Azul permite que personas de distintas partes del mundo conozcan la historia familiar de la pintora. La banda resaltó que Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas más queridas.

“Ahora el mundo puede aprender sobre la familia que crió a la querida Frida Kahlo de México y valorarla”, añadió la agrupación.

(IG)

Garbage también describió la impresión que le dejó la visita. El texto destacó la presencia de afecto, generosidad y cuidado entre las paredes del inmueble de Coyoacán.

“Sentí el extraordinario flujo de amor, bondad y generosidad entre las paredes de este lugar”, señaló la banda.

La publicación cerró con un reconocimiento a los esfuerzos de la familia Kahlo para conservar la memoria de la artista y acercar su obra a las nuevas generaciones.

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“Mi amor, admiración y aprecio por Frida se hacen más profundos con cada año que pasa”, afirmó Garbage. El grupo sostuvo que esa labor de resguardo permite que el público mundial siga aprendiendo sobre el trabajo de la pintora.

La visita a la Casa Azul ocurrió antes del concierto en el Zócalo

Garbage actuará el sábado 14 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto de entrada libre. La apertura de los accesos está prevista para las 14:00 y la presentación principal comenzará a las 20:30.

La cantante argentina MUÑEKI77A abrirá el cartel a las 18:30. Las autoridades instalarán filtros de seguridad en los accesos del Centro Histórico y podrán restringir la entrada cuando la Plaza de la Constitución alcance su capacidad máxima.

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(IG)

Los puntos de ingreso previstos se ubican en Francisco I. Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez. La recomendación para el público es llegar con anticipación.

El espectáculo forma parte de las actividades promovidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La presentación reunirá a la banda integrada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker.

Además, Paulina Villarreal participará como invitada especial de Garbage. La integrante de The Warning confirmó que subirá al escenario para interpretar una canción junto a la agrupación.

La aclaración despejó versiones que apuntaban a una presentación completa de The Warning. La colaboración será individual, aunque Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal mantienen una relación cercana con Garbage.

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