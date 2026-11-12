“Ya casi me andaba divorciando”: Poncho de Nigris habla sobre sus fotos íntimas filtradas y confiesa el enojo de Marcela Mistral

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

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Poncho de Nigris volvió a hablar de uno de los episodios más incómodos de su vida personal: la filtración de dos fotografías íntimas en las que aparece desnudo. Durante un encuentro con medios de comunicación, el conductor regiomontano recordó que las imágenes fueron tomadas durante una visita a un spa en Las Vegas, aproximadamente dos años atrás, y explicó que nunca supo quién consiguió captarlo en un momento privado.

El influencer también sorprendió al reconocer que, pese a que inicialmente amenazó con llegar hasta las últimas consecuencias contra quien difundió el material, finalmente no continuó con la intención de demandar. Además, contó que la situación provocó un fuerte disgusto en su esposa, Marcela Mistral, al grado de poner en tensión su relación.

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Sus declaraciones reavivaron la conversación sobre las fotografías que, según su versión, fueron obtenidas sin su consentimiento. Esta vez, Poncho no solamente recordó cómo ocurrió el incidente, sino que también habló con humor sobre las imágenes y reveló detalles de las consecuencias que tuvo que enfrentar en casa.

Poncho de Nigris revela dónde tomaron sus fotografías íntimas

La propiedad de Poncho se ubica en San Eugenio, una exclusiva zona residencial ubicada a 25 minutos de la ciudad de Monterrey, dentro del municipio de Allende. Foto: YouTube.

Al recordar el origen de la filtración, Poncho explicó que se encontraba en un establecimiento de Las Vegas cuando alguien consiguió fotografiarlo. Según su relato, el episodio ocurrió aproximadamente dos años antes y no se trataba de imágenes recientes, como algunas personas llegaron a pensar.

“Estaba en Las Vegas, en un spa en Las Vegas, y eso fue hace como dos años. O sea, no es reciente”, explicó ante los medios. También mencionó el nombre del establecimiento donde ocurrió: el Wynn, y aseguró que en ese momento no había otras personas cerca que pudieran haber tomado las fotografías.

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“¿Pues de dónde tomaron la foto si no había nadie?”, cuestionó el regiomontano al recordar lo sucedido. Su principal desconcierto, según explicó, fue no entender cómo consiguieron captarlo en un espacio donde consideraba que tenía privacidad.

El caso había generado conversación semanas atrás, cuando Poncho denunció públicamente en su cuenta de X la difusión de las imágenes. En aquella ocasión escribió: “Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró”, dejando ver su molestia por la circulación de fotografías personales sin autorización.

¿Por qué no demandó? Poncho explica qué pasó con su amenaza legal

(Instagram/@lacasafamososmx)

Durante la entrevista, el conductor también fue cuestionado sobre las acciones legales que había contemplado contra la persona responsable de obtener o compartir las fotografías. Sin embargo, reconoció que finalmente decidió no continuar con ese camino.

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“No me valió. Fíjate que me dio flojera, eh, la onda de las demandas y ese rollo”, comentó. Después hizo una broma sobre su apariencia física en las imágenes, recurriendo al humor para hablar de un episodio que inicialmente le había causado indignación.

Su respuesta contrastó con el mensaje que había publicado cuando denunció la filtración, pues en ese momento aseguró que buscaría llegar hasta las últimas consecuencias.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar la privacidad, incluso cuando se trata de personajes públicos. La popularidad de una figura del entretenimiento no significa que sus fotografías personales puedan obtenerse o compartirse libremente sin su consentimiento.

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Marcela Mistral se molestó por las imágenes y Poncho revela la crisis matrimonial

(IG: @ponchodenigris)

Uno de los detalles más llamativos de las declaraciones de Poncho fue la reacción de Marcela Mistral, su esposa, quien no habría tomado nada bien la circulación de las fotografías. El influencer reconoció que el episodio provocó una discusión importante dentro de su matrimonio.

“No, pues sí, ya casi me andaba divorciando”, expresó entre risas. Posteriormente explicó que Marcela se molestó bastante y que incluso le hizo comentarios relacionados con sus hijos y la intimidad de la pareja.

Al recordar aquella conversación, Poncho reprodujo parte del intercambio que tuvo con su esposa: “¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres?”, contó que le preguntaba Marcela. Él respondió: “Pues, pues ahí está”. Con esta anécdota, el regiomontano dejó ver que las consecuencias de la filtración fueron más allá de la exposición pública y alcanzaron su vida familiar.

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Así, lo que comenzó como una denuncia por la difusión de fotografías privadas terminó convirtiéndose también en una experiencia incómoda para su matrimonio. Aunque Poncho decidió no continuar con las demandas, sus declaraciones dejaron claro que el episodio tuvo repercusiones personales que todavía recuerda y que ahora comparte ante las cámaras con su característico sentido del humor.