México

Continua entrega de Canasta alimentaria del Bienestar 2026: cómo puedo participar para recibir una despensa gratis en el Edomex

La estrategia busca acercar apoyos a familias en condición de vulnerabilidad

Alimentación para el Bienestar Edomex
El Gobierno del Estado de México informó que mantiene la entrega de canastas alimentarias mediante el programa Alimentación para el Bienestar.
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El Gobierno del Estado de México informó que mantiene la entrega de canastas alimentarias mediante el programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a mejorar la nutrición y apoyar la economía de mujeres mexiquenses.

A través de sus redes sociales, la administración estatal señaló que la estrategia busca acercar apoyos a familias en condición de vulnerabilidad.

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Cabe señalar que el programa estatal alcanzó a 507.909 beneficiarias, según los datos de la propia Secretaría de Bienestar. Así, la iniciativa registra un avance presupuestal de 68,92 %.

El Gobierno del Estado de México informó que mantiene la entrega de canastas alimentarias mediante el programa Alimentación para el Bienestar (X@BienestarEdoMx)
El Gobierno del Estado de México informó que mantiene la entrega de canastas alimentarias mediante el programa Alimentación para el Bienestar (X@BienestarEdoMx)

Durante agosto, las autoridades distribuyeron 518.412 canastas alimentarias entre 259.206 personas. Cada beneficiaria recibió dos apoyos durante ese periodo. La entrega mensual se organiza con una asignación doble por persona, dentro de un programa que ya supera el medio millón de mujeres atendidas y que mantiene ejecución de recursos para sostener la distribución de alimentos.

Cómo participar en Alimentación del Bienestar

La inscripción al apoyo alimentario se realiza de forma presencial, aunque actualmente no existe una convocatoria abierta para el programa.

Las personas que ya tengan ya tienen un folio asignado pueden localizar el módulo más cercano en el Estado de México mediante el sitio bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

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Para completar el registro, las solicitantes deben acudir al módulo que les corresponda con los documentos obtenidos durante el pre-registro en línea. Esos archivos se descargan al seguir las indicaciones del sistema.

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Entre los requisitos documentales figuran el acta de nacimiento, una identificación oficial vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o biométrica y un comprobante de domicilio o constancia de residencia con una antigüedad máxima de seis meses.

Documentos para hacer el registro

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.
  • Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

La identificación puede ser la credencial para votar, el pasaporte vigente u otro documento que permita acreditar la identidad de la solicitante.

El Gobierno del Estado de México entregó la despensa bimestral a 2 mil 500 mujeres de 50 a 64 años en Otzolotepec, como parte del programa Alimentación para el Bienestar, que también brinda servicios gratuitos de salud, asesoría y apoyo social
El Gobierno del Estado de México entregó la despensa bimestral a 2 mil 500 mujeres de 50 a 64 años en Otzolotepec, como parte del programa Alimentación para el Bienestar, que también brinda servicios gratuitos de salud, asesoría y apoyo social

¿En quién se enfoca el programa?

La política está dirigida a mujeres mexicanas que residan en el Estado de México y tengan entre 50 y 64 años. Además, deberán demostrar una situación de pobreza y la falta de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

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El proceso también contempla criterios adicionales que determine el comité responsable del programa.

Para resolver dudas o solicitar orientación, la dependencia habilitó el teléfono 722 226 01 82 y el correo electrónico dgbienestar@edomex.gob.mx.

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