Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de noviembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,7 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,43% respecto al precio de cierre anterior de 20,79 pesos, según información de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 1,84%, mientras que su variación interanual muestra una leve caída del 0,14%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha registrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 12,18% supera notablemente la volatilidad de referencia del 6,71%, indicando un período de inestabilidad en el mercado cambiario.