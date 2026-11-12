México

Sheinbaum abrirá “discusión nacional” sobre federalización del INE tras elecciones del 2027

La presidenta planteó debatir sobre la concentración de poderes en el INE y la continuidad de los organismos electorales locales

Claudia Sheinbaum plantea discusión nacional sobre concentración de poderes en el INE
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que cuando terminen las elecciones del 2027, propondrá debatir sobre la concentración del poder en el Instituto Nacional Electoral (INE) y una posible federalización, ante la crisis que atraviesa el organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta, al ser señalada de presuntos actos de corrupción.

Al ser cuestionada en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ sobre si busca federalizar las elecciones, la amdnataria nondio una respuesta clara; sin embargo, dijo que la concentración del poder en el INE y la continuidad de los Organismos Públicos Locales (OPLES) debe ser una “discusión nacional”.

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“Creo que una vez que pase la elección del 27, ya lo había dicho, vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, de los organismos, del nombramiento de los organismos electorales estatales.

“Y si ya está federalizado también, si vale la pena los organismos estatales o no, que son dos opciones distintas, pero ya tendría que ser una discusión nacional. Ya no estamos en el tiempo en este momento de poder proponer nada en particular. Tendría que ser después de la elección”, dijo en Palacio Nacional.

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