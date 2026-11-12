Estos son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026: Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Pepe Aguilar encabezan la lista

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La música mexicana llega con fuerza a los Latin Grammy 2026. La edición de este año reúne a una importante cantidad de intérpretes, agrupaciones, compositores y productores nacionales que buscarán llevarse uno de los reconocimientos más importantes de la industria discográfica. Desde las figuras que han construido una trayectoria internacional hasta los talentos emergentes, México tendrá presencia en distintos géneros y categorías.

Marco Antonio Solís, Carín León, Silvana Estrada, Christian Nodal, Peso Pluma, Grupo Frontera, Reik, Lila Downs y The Warning son algunos de los nombres que destacan en la lista. La variedad de nominaciones refleja el alcance de la música nacional, que se abre paso entre el pop, el rock, la música alternativa, la ranchera, el mariachi, la banda y el regional mexicano.

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La ceremonia se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, con una programación que también contempla actuaciones de artistas mexicanos y un homenaje a José Alfredo Jiménez por el centenario de su nacimiento. Además, Edgar Barrera llega como uno de los grandes protagonistas de la noche, al encabezar las postulaciones con 10 candidaturas.

La gala se realizará en Las Vegas y la transmisión principal comenzará a las 7:00 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, por Univision. Con representantes de distintas generaciones y estilos, México llega a esta edición dispuesto a demostrar que su música tiene presencia en prácticamente todos los rincones de la industria latina.

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¿Qué son los Latin Grammy y por qué son importantes para la música mexicana?

Carin León interpretó sus éxitos en un vibrante concierto en Tijuana. (Carin Leon: Instagram)

Los Latin Grammy son los premios que entrega la Academia Latina de la Grabación para reconocer la excelencia artística y técnica de las producciones musicales en español, portugués y otros idiomas dentro de la música iberoamericana. Sus categorías abarcan diferentes géneros, desde el pop y el rock hasta la música regional, clásica, tropical y urbana.

Para los artistas mexicanos, estas distinciones representan una oportunidad de proyectar su trabajo ante la industria internacional. La presencia de intérpretes de distintas generaciones también permite observar cómo conviven las propuestas tradicionales con sonidos contemporáneos que han ganado popularidad dentro y fuera del país.

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En esta edición, la representación nacional destaca por su amplitud. Hay nombres con carreras consolidadas, como Marco Antonio Solís y Pepe Aguilar, pero también propuestas emergentes como Macario Martínez, Arath Herce y Sofía Monroy. Esta combinación convierte a México en uno de los protagonistas de la competencia.

Marco Antonio Solís, Silvana Estrada y los mexicanos que destacan en las principales categorías

El cantautor mexicano abrió una segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá, para el 8 de marzo - crédito cortesía Breakfast Live

Entre las nominaciones más importantes aparecen artistas que compiten en los apartados principales de la ceremonia:

Marco Antonio Solís: Grabación del Año y Canción del Año por “Coleccionando Heridas”, junto a KAROL G.

Silvana Estrada: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Cantautor, Mejor Canción de Cantautor y Mejor Canción de Raíces.

Carín León: Grabación del Año por “Desde que te tengo” y Álbum del Año por MUDA .

Yahritza y Su Esencia: Grabación del Año por “La perla”, con Rosalía, y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Metamorfosis .

Arath Herce: Mejor Nuevo Artista, Mejor Canción Pop/Rock, Mejor Álbum de Cantautor y Mejor Canción de Cantautor.

Macario Martínez y Sofía Monroy: Mejor Nuevo Artista.

En pop, rock y música alternativa también hay una importante presencia nacional:

Reik: Mejor Álbum Pop Tradicional por TQ+ .

Kinky: Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola de pedo”.

Sofía Reyes: Mejor Interpretación de Reggaetón por “Uñas afiladas”, con Luísa Sonza.

The Warning: Mejor Canción de Rock por “Ego”.

Paty Cantú: Mejor Canción Pop/Rock por “Antes de que el mundo se acabe”.

BRUSES: Mejor Canción Pop/Rock por “Ratera”, Mejor Álbum de Música Alternativa por DESDE EL COMA y Mejor Canción Alternativa por “QUERIDA AMALIA: BRUSES”.

El regional mexicano domina varias categorías y Edgar Barrera encabeza las postulaciones

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Uno de los apartados con mayor presencia nacional es el regional mexicano. La música ranchera, el mariachi, la banda y el norteño reúnen a intérpretes y agrupaciones que mantienen vigente el sonido mexicano.

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Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Pepe Aguilar – Mi suerte es ser Mexicano II .

Camila Fernández – La Fernández .

Mariachi Sol de México de José Hernández – La voz de mi trompeta (50 Años) .

Christian Nodal – Bandera Blanca.

Mejor Álbum de Música Banda

Luis Ángel “El Flaco” – Tequila y Guaro .

Banda Los Recoditos – Piratita .

Edén Muñoz – Piedras a la Luna.

Mejor Álbum de Música Norteña

Calibre 50 – El Mundo es del que se anima .

Duelo – Gravedad .

Joss Favela – Mis Compas Vol. 2 .

Grupo Frontera – Lo que me falta por llorar.

Mejor Álbum de Música Tejana

Kevin Aguilar – Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar .

Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo).

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Kakalo – De parte mía .

Peso Pluma y Tito Double P – Dinastía (Deluxe) .

Rivs – Contra Todo .

Xavi – Dosis .

Yahritza y Su Esencia – Metamorfosis.

En Mejor Canción Regional Mexicana aparecen “Osadía”, de Edén Muñoz y Cristian Castro; “No capea”, de Grupo Frontera y Xavi; “Ojitos Bellos”, de Grupo Frontera, y “Ese hombre es malo”, de Edgar Barrera.

Precisamente, Barrera se convierte en uno de los nombres más destacados de la edición con 10 nominaciones. El compositor y productor participa en Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Canción Regional Mexicana, Compositor del Año y Productor del Año. También sobresale Iván Gámez, quien compite por “No capea” y “Ojitos Bellos”, además de Compositor del Año.

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La presencia mexicana se extiende a otros géneros con Lila Downs, nominada a Mejor Álbum Folklórico por Cambias mi mundo, y Gabriela Ortiz, quien compite en música clásica por Gabriela Ortiz: Yanga y la composición “Yanga”. Tamara Flores también figura en Mejor Video Musical Versión Corta por “CHINGONA”.

La ceremonia tendrá actuaciones de Cristian Castro, Camila Fernández, Reik, Grupo Frontera, Sofía Reyes y The Warning. A esto se suma el homenaje a José Alfredo Jiménez, una de las figuras fundamentales de la música ranchera, cuyo legado será recordado durante el centenario de su nacimiento.