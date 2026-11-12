Bobby Pulido competirá por el Latin Grammy 2026 contra un adolescente mexicano de 15 años

Democratic primary candidate for Congress in District 15, Bobby Pulido, speaks to attendees during his campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

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Tras ganar el distrito 15 de Texas y asegurar una victoria para el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bobby Pulido buscará otro Latin Grammy en una competencia que lo reunirá con Kevin Aguilar, un cantante mexicano adolescente de 15 años.

Ambos quedaron nominados a Mejor Álbum de Música Tejana en la edición número 27 de los premios, que se celebra este jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

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La diferencia generacional añade atención a la terna. Bobby Pulido llega como dos veces ganador de la categoría, mientras que Aguilar construyó su carrera desde niño y ya había recibido una postulación como Mejor Nuevo Artista.

Bobby Pulido y Kevin Aguilar competirán junto a otros tres artistas

El álbum en vivo de Bobby Pulido forma parte de la lista de aspirantes a Mejor Álbum de Música Tejana. El proyecto es el segundo volumen de una serie de colaboraciones y fue publicado por Fono y Universal Music Group México.

El cantante texano ganó el mismo reconocimiento en 2025 por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo). También obtuvo el premio en 2022 con Para Que Baile Mi Pueblo.

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US Representative-elect Bobby Pulido (D-TX) speaks during a press conference regarding legal pathways for long-term immigrants at the US Capitol in Washington, DC, US, November 11, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

La candidatura de 2026 abre la posibilidad de que Pulido sume un nuevo triunfo en una etapa marcada por cambios fuera de la música. El artista tejano ha sostenido una trayectoria de casi tres décadas y, recientemente, dio el salto a la política en Estados Unidos.

Frente a él estará Kevin Aguilar, quien compite con una producción dedicada a canciones de Raphael. El disco Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar fue publicado por Universal Music Group México.

La terna no se reduce a ese duelo generacional. También aparecen Destiny Navaira por 3, Jay Pérez por Le Seguiremos y Vilax por Capítulo 8.

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La lista reúne a exponentes con recorridos distintos dentro del género. Pulido y Jay Pérez representan trayectorias extensas, mientras que Aguilar llega desde una generación más joven de intérpretes de música mexicana.

Kevin Aguilar ganó La Voz Kids México y ya había sido nominado

Kevin Aguilar nació en el Estado de México y comenzó a cantar a los tres años. El joven artista obtuvo alcance nacional en 2022, cuando ganó La Voz Kids México como integrante del equipo de Mau y Ricky.

Su participación en el programa lo llevó a consolidar un proyecto musical propio. Desde entonces, su propuesta ha transitado por estilos como mariachi, norteño, sierreño, corrido tumbado y pop.

Bobby Pulido’s Latin Grammy Award for “Best Tejano Album” is displayed during his political campaign kickoff at The Citrus Live Theater in Edinburg Texas, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Gabriel V. Cardenas

En 2024, Aguilar fue nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Aquella candidatura lo situó entre las nuevas voces mexicanas con proyección dentro de la industria musical latinoamericana.

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Ahora, su nombre aparece en una categoría distinta y comparte espacio con referentes establecidos de la música tejana. La postulación de 2026 amplía su presencia en los premios y lo enfrenta con artistas de varias generaciones.

El álbum nominado toma como punto de partida una canción reconocida del repertorio de Raphael. El proyecto fue seleccionado para competir en un apartado históricamente asociado con los sonidos Tex-Mex y con artistas de Texas.

La presencia de Aguilar en la lista también muestra la llegada de voces jóvenes a una categoría donde el arraigo regional sigue siendo central. Su competencia con Pulido no implica un enfrentamiento exclusivo, ya que la decisión final abarcará los cinco discos nominados.

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¿Dónde ver los Latin Grammy hoy?

Los Latin Grammy 2026 se realizan este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La jornada comienza con actividades previas y la entrega de una parte importante de los premios antes de la gala principal.

Latin Grammy winner and Democratic candidate for Texas' 15th Congressional District Bobby Pulido reacts as he opens the gift given to him by Julieta Judith Gonzalez’s family during her quinceanera party in Edinburg, Texas, U.S. March 14, 2026. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/Pool

La cobertura de alfombra roja y la antesala comenzarán a las 18 horas. Esa es la hora anunciada para seguir el arribo de los nominados e invitados a la ceremonia.

La gala principal arrancará a las 19 horas, tiempo del centro de México. Por ello, quienes busquen conocer el resultado de Bobby Pulido, Kevin Aguilar y los demás nominados deberán considerar que la categoría puede entregarse durante la Premiere.

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La transmisión en televisión de paga estará disponible a través de TNT. En streaming, la premiación podrá verse por Max, plataforma antes conocida como HBO Max.