México

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

El mandatario estadounidense amenazó a México con aumentar estos aranceles si estas movilizaciones cruzan por la frontera sur de su país

Donald Trump. REUTERS/Kylie Cooper
Donald Trump. REUTERS/Kylie Cooper
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Este jueves se reportó el avance de caravanas migrantes desde el sur de México con destino a Estados Unidos, en un contexto donde el presidente Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles al país si las autoridades mexicanas no retienen esta movilización antes de su llegada a la frontera sur.

De acuerdo con información de Reuters, se calculan al menos mil 500 personas, en su mayoría originarios de Centroamérica, quienes partieron el martes desde la ciudad sureña de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.

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Tras el triunfo de los demócratas en las elecciones intermediarias de EEUU, migrantes esperan que al tomar el Congreso en enero puedan tener la oportunidad de vivir y trabajar sin peligro en tierras estadounidenses.

Sheinbaum reconoce a caravanas migrantes en México camino a Estados Unidos

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció que existe mucha experiencia por parte del Instituto Nacional de Migración, quien en los últimos dos años han informado a cerca de 10 caravanas migrantes las dificultades de cruzar por la frontera México-EEUU.

“Una vez que se les informa a quienes participan en la caravana de que no es posible pasar a Estados Unidos, entonces la mayoría de ellos decide regresarse a su país y les facilitamos ese regreso. Y mientras están en la caravana, pues se facilita para que puedan tener la atención mínima que requieren de atención a sus derechos humanos”, dijo la mandataria mexicana.

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Aclaró que el contingente migratorio debía atenderse desde Honduras, debido a que en ese cruce fue donde se originó la movilización, pero de igual forma serán asistidos por las autoridades migrantes nacionales durante su estancia en tierras mexicanas.

“También hay que decirlo, a veces hay personas que engañan a migrantes y que les dicen que, por ejemplo, con el resultado de la elección de Estados Unidos cambió la política migratoria, cosa que es falsa. Entonces, eso, pues les informamos y ellos van tomando su decisión. A veces viene una persona, a veces vienen familias y se les ayuda, pues a mantenerse en buen estado. Y cuando se les informa pues ellos toman su decisión de regresar”, aseguró la jefa de Estado.

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