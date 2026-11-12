México

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

Beneficiarias del programa en Guanajuato recibirán entre 3,000 y 6,000 pesos según su fecha de registro

La Tarjeta Rosa opera en los 46 municipios del estado de Guanajuato. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)
La Tarjeta Rosa opera en los 46 municipios del estado de Guanajuato. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)
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El gobierno de Guanajuato confirma el calendario de depósitos de la Tarjeta Rosa para noviembre de 2026: las beneficiarias recibirán su apoyo económico del 17 al 20 de noviembre, según informó la Secretaría del Nuevo Comienzo.

El monto del depósito varía según la fecha en que cada mujer se incorporó al programa: 3,000 pesos para quienes forman parte del padrón regular y 6,000 pesos para las beneficiarias con inscripción extraordinaria, correspondiente al pago acumulado de la primera y segunda entrega.

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El programa está dirigido a madres de familia de entre 25 y 45 años. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)
El programa está dirigido a madres de familia de entre 25 y 45 años. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)

La Secretaría precisa que se trata de un registro único, por lo que las beneficiarias activas no necesitan realizar ningún trámite adicional ni volver a inscribirse para recibir el depósito.

Quién puede acceder al programa

La Tarjeta Rosa está dirigida a madres de familia de entre 25 y 45 años que residen en alguno de los 46 municipios de Guanajuato.

Entre los requisitos para acceder al apoyo están la credencial para votar vigente con domicilio en el estado, un comprobante de domicilio reciente, la CURP y el acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos.

La credencial para votar vigente es uno de los documentos requeridos para el registro. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La credencial para votar vigente es uno de los documentos requeridos para el registro. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El esquema funciona mediante una tarjeta bancaria con la que el estado deposita de forma directa los recursos, sin intermediarios ni entrega en efectivo.

Un registro extraordinario amplió el padrón en julio

La Secretaría del Nuevo Comienzo abrió un periodo de registro extraordinario en julio para mujeres interesadas en incorporarse por primera vez al programa.

Esa etapa habilitó 45,000 nuevos espacios de inscripción.

El mismo proceso permitió que las mujeres que no acudieron a su cita durante el primer periodo de registro reagendaran su trámite entre el 17 y el 30 de junio, sin perder su lugar en el padrón.

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Tarjeta Rosa Programas sociales Guanajuato
El esquema combina apoyo económico con servicios médicos legales y de asistencia en el hogar. (especial)

Quienes se inscribieron en ese periodo extraordinario son las que hoy reciben el monto de 6,000 pesos, correspondiente al pago acumulado de la primera y segunda entrega del apoyo.

Analizan ampliar el programa a mujeres mayores de 45 años

La Secretaría del Nuevo Comienzo analiza ampliar el rango de edad para incluir a mujeres mayores de 45 años a partir de 2027.

La dependencia aclara que esa modificación todavía no cuenta con autorización ni con reglas de operación definidas.

La decisión dependerá del presupuesto que se asigne en el Paquete Fiscal de Ingresos y Egresos para ese año.

El padrón regular y el registro extraordinario reciben montos distintos en este corte de pago. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)
El padrón regular y el registro extraordinario reciben montos distintos en este corte de pago. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)

La dependencia prevé definir la viabilidad de este cambio hacia finales de 2026.

Entre los puntos pendientes de resolver están el límite de edad exacto, los nuevos requisitos de acceso y el monto del apoyo para las beneficiarias que se sumarían bajo este esquema ampliado.

Beneficios de salud y asesoría legal sin costo

Más allá del depósito económico, la Tarjeta Rosa incluye servicios de salud sin costo para las beneficiarias: consultas médicas, psicológicas y nutricionales, además de atención dental.

El servicio de atención dental se extiende también a los esposos e hijos menores de 21 años de las titulares de la tarjeta.

Tarjeta Rosa 2
El servicio de salud incluye consultas médicas, psicológicas y nutricionales sin costo. (Especial)

Las autoridades invita a las beneficiarias a estar pendientes de las próximas caravanas de limpieza dental programadas en distintos puntos del estado.

El programa incluye también asesoría jurídica con orientación legal disponible las 24 horas del día, además de apoyo funerario que cubre gastos derivados de este tipo de evento.

Asistencia para el hogar y auxilio vial

La Tarjeta Rosa cubre servicios de asistencia para el hogar en casos de plomería, electricidad, cerrajería y cambio de vidrios, sin costo adicional para las beneficiarias.

El esquema de auxilio vial opera las 24 horas e incluye servicio de grúa, apoyo mecánico, paso de corriente, cambio de llanta y suministro de gasolina en caso de quedarse sin combustible en la carretera.

Foto: X: @comienzogente
La asesoría jurídica del programa ofrece orientación legal las 24 horas del día. Foto: X: @comienzogente

Para hacer uso de estos beneficios adicionales, las mujeres inscritas deben comunicarse al número 55 9558 9776, habilitado específicamente para la gestión de estos servicios.

Canales de atención para dudas sobre el programa

El gobierno estatal habilita un canal de contacto directo para consultas generales sobre la Tarjeta Rosa.

Las beneficiarias pueden enviar un mensaje por WhatsApp al número 473 122 7829 para resolver dudas relacionadas con el programa.

Este canal se suma a la línea de atención ciudadana estatal, disponible en el 800 465 2486 y en el 477 274 5825, además del número específico para beneficios adicionales.

El número oficial para dudas es el 473 122 7829, por Whastapp. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)
El número oficial para dudas es el 473 122 7829, por Whastapp. (Facebook/Secretaría del Nuevo Comienzo)

La disposición de distintos canales responde a la necesidad de atender por separado las dudas sobre el depósito, los requisitos de inscripción y las solicitudes de servicios complementarios.

El calendario de noviembre confirma que, entre el 17 y el 20 del mes, el gobierno de Guanajuato completará la dispersión de recursos bajo este esquema de dos montos diferenciados, mientras la dependencia estatal define si amplía la cobertura del programa para 2027.

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