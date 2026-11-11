El directivo más exitoso de América podría decir adiós: Santiago Baños apuntaría a la presidencia en Tigres para su reconstrucción

El presidente azulcrema suma cuatro campeonatos de Liga MX desde 2017, además de una Copa MX, dos Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX, vitrina que suma peso a su gestión. (Ilustración: Jovani Pérez)

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La eliminación de Tigres UANL en el Apertura 2026 dejó más preguntas que respuestas en San Nicolás.

Mientras el equipo buscaría una nueva cabeza para solventar la crisis y recuperar el terreno perdido, el nombre de Santiago Baños comenzó a sonar con fuerza lejos de Coapa, donde ha construido una de las gestiones más ganadoras del Club América.

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Tigres UANL rompió una racha de 23 torneos consecutivos con presencia en la Liguilla tras quedar fuera del Apertura 2026. REUTERS/Cristian De Marchena

El directivo azulcrema podría estar ante una decisión que sacudiría a dos gigantes de la Liga MX: seguir en el proyecto de las Águilas, pese al ruido y cuestionamientos que lo rodean, o atender el llamado de unos Tigres que buscan reconstruirse desde sus oficinas.

Tigres buscaría una nueva cabeza para salir de su peor tropiezo reciente

La eliminación no sólo dejó a Tigres sin futbol en la fase final. También rompió una cadena de 23 torneos consecutivos con presencia en Liguilla y abriría una revisión interna que podría alcanzar la presidencia, la dirección deportiva y otros puestos.

Periodistas como Luis Castillo, de La Octava Sports, y Vladimir García, de TUDN , reportaron que Santiago Baños aparecería entre los perfiles considerados para encabezar la nueva etapa felina.

La salida de Carlos Emilio González habría acelerado la búsqueda. Tigres necesita un dirigente capaz de rearmar una estructura golpeada por los resultados y los cambios que han sacudido al club durante el Apertura 2026 .

Jorge Domene también aparecería en la baraja. Su pasado dentro del club lo convertiría en una opción conocida para la institución, aunque la aparición de Baños abre la puerta a un perfil con experiencia en planteles campeones.

La reestructura podría incluir a Juan Pablo Vigón y Pável Pardo en puestos relacionados con el área deportiva. La presencia de ambos apunta a que los felinos no prepararían un ajuste menor, sino una renovación de fondo.

La directiva de Tigres prevé la salida de Carlos Emilio González dentro de sus ajustes de oficina. (X/ @TigresOficial)

De esta manera, Tigres no buscaría únicamente un reemplazo en el organigrama, sino recuperar una identidad que se desdibujó a través de una figura que devuelva orden, peso y rumbo a un proyecto que se quedó sin Liguilla.

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El club que dominó durante años desde el Volcán ahora necesita reconstruir la autoridad que perdió en la cancha y en los escritorios.

Baños tiene una vitrina llena, pero su figura nunca dejó de dividir al americanismo

La trayectoria de Santiago Baños en el América tiene números que pesan. Desde que asumió la presidencia deportiva en 2017, el equipo levantó cuatro títulos de Liga MX, una Copa MX, dos Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

El punto más alto de su gestión llegó con el tricampeonato entre 2023 y 2024. América se convirtió en el primer club en conseguir tres coronas consecutivas en la era de los torneos cortos, con Baños como uno de los responsables de la planificación deportiva.

Los títulos convivieron con el reclamo de una parte de la afición. Los fichajes, las salidas de figuras y las necesidades del plantel hicieron que el nombre del directivo apareciera cada mercado de pases.

La salida de André Jardine avivó las especulaciones. La llegada de Ferran Reverter a la dirección general fue leída como el inicio de una revisión interna que podía reducir el margen de decisión del presidente deportivo.

Los rumores de una destitución no se confirmaron. Baños se mantuvo en el cargo y acompañó la llegada de Guillermo Almada al banquillo.

Santiago Baños acumula cuatro títulos de Liga MX y un tricampeonato histórico desde su llegada al Club América en 2017. (Foto de archivo)

El interés de Tigres aparece en ese punto de tensión. Santiago continúa en América, pero su futuro dejó de parecer intocable en un club donde cada derrota, cada mal fichaje y cada eliminación difícilmente son perdonados.

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Azcárraga respaldó a Baños, pero Tigres podría ofrecerle un mejor escenario

La versión de que en América ya no quieren a Baños debe mirarse con cuidado. El directivo enfrenta desgaste con sectores de la hinchada, pero también recibió un respaldo contundente desde dentro de la institución.

Emilio Azcárraga lo defendió públicamente en agosto y lo llamó “el presidente deportivo más exitoso del futbol mexicano” .

El dueño de las Águilas también lo ratificó como responsable del proyecto deportivo junto con el cuerpo técnico. Ese mensaje llegó después de los rumores sobre cambios internos en Coapa.

La postura de Azcárraga dejó claro que no existe una ruptura pública entre Santiago y la cúpula azulcrema, pese a las versiones que lo han colocado fuera del club.

El contrato puede convertirse en una barrera. Hay reportes que sitúan su vínculo con América hasta 2029, mientras otros hablan de una renovación hasta 2030.

Emilio Azcárraga respaldó en público a Baños y descartó una ruptura en la cúpula del conjunto azulcrema. (Especial)

Entre la exigencia de Coapa y la urgencia de San Nicolás, Baños podría quedar frente a una decisión que cambiaría su carrera. Por ahora, no hay una decisión oficial; pero si Tigres termina por llamar a su puerta, América podría despedirse del directivo que convirtió años de presión en una vitrina llena de títulos.