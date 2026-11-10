Detienen en Tlalnepantla a “El Caballo”: es acusado de homicidio por una disputa de narcomenudeo en la zona, FGJEDOMEX

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en abril pasado en la colonia Bosques de Ceylán, en Tlalnepantla.

Se trata de Enrique Ulises “N”, alias “El Caballo”, quien fue identificado por la autoridad como uno de los tres sujetos que interceptaron a la víctima cuando ésta circulaba en motocicleta. El mandamiento judicial fue girado por un juez y ejecutado por personal de la institución.

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Un ataque motociclista en plena vía pública

El homicidio por el que se investiga a “El Caballo” ocurrió el 28 de abril de este año. De acuerdo con el comunicado, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta, acompañada de otra persona, por la colonia Bosques de Ceylán, cuando fue interceptada por tres sujetos que viajaban en dos motocicletas.

Al cortarle la circulación, los agresores descendieron de sus unidades y comenzaron una discusión con la víctima. De acuerdo con la investigación, le habrían reclamado por asuntos relacionados con la venta de narcóticos en la zona.

Tras el intercambio de palabras, dos de los tres individuos habrían accionado armas de fuego en contra del hombre que viajaba en motocicleta. El ataque le provocó la muerte en el lugar. Después de disparar contra la víctima, los agresores huyeron a bordo de las motocicletas en las que se habían trasladado hasta el sitio.

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Las pesquisas que llevaron a la detención

La FGJEM no detalló qué técnicas específicas de investigación utilizó, pero señaló que estas permitieron identificar a los probables intervinientes en el homicidio. A partir de esa identificación, se solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente.

El documento judicial fue girado en contra de Enrique Ulises “N” por su probable participación en el delito de homicidio. Con ese mandamiento en mano, elementos de la Fiscalía iniciaron las labores para localizar y detener al señalado.

Detienen en Tlalnepantla a “El Caballo”: es acusado de homicidio por una disputa de narcomenudeo en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corporación no precisó el tiempo que tomó el proceso de investigación entre el homicidio, ocurrido el 28 de abril, y la obtención de la orden judicial. Tampoco se detalló si los otros dos sujetos que participaron en el ataque, de acuerdo con el relato de los hechos, ya cuentan con una orden de aprehensión o continúan prófugos.

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La aprehensión y el ingreso a prisión

El cumplimiento de la orden judicial estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía mexiquense, quienes localizaron y aprehendieron a “El Caballo”. La detención se concretó como parte de las diligencias derivadas de la investigación.

Tras su captura, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal en las siguientes etapas del proceso.

La Fiscalía no especificó si el hoy detenido ya fue presentado ante el juez para la audiencia correspondiente, ni si existe una fecha programada para la vinculación a proceso. Tampoco se informó si “El Caballo” contaba con antecedentes penales previos o si mantenía algún vínculo con grupos delictivos dedicados a la venta de narcóticos en Tlalnepantla.

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El posible móvil detrás del crimen

El móvil del homicidio pudo ser una pugna por la venta de narcóticos en la zona de Bosques de Ceylán. Esta hipótesis se sostiene en el reclamo que, según la reconstrucción de los hechos, los agresores habrían hecho a la víctima antes de dispararle.

Detienen en Tlalnepantla a “El Caballo”: es acusado de homicidio por una disputa de narcomenudeo en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución no ofreció detalles adicionales sobre la identidad de la víctima, su edad o si tenía antecedentes relacionados con la comercialización de drogas en la colonia donde ocurrió el ataque. Tampoco se precisó si existía algún conflicto previo documentado entre la víctima y los agresores.

El panorama del narcomenudeo en Tlalnepantla

Distintos operativos recientes en Tlalnepantla documentan la magnitud del narcomenudeo en el municipio. En agosto pasado, policías municipales detuvieron a ocho personas en una calle privada de San Juan Ixhuatepec mientras realizaban un intercambio de droga por dinero en efectivo, luego de una denuncia anónima. A los detenidos se les aseguraron 102 envoltorios con sustancias similares a la piedra, cocaína en polvo y cristal.

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En esa misma zona, agentes ya habían detenido antes a otras dos personas por el mismo delito, lo que evidencia que el punto de venta mantenía actividad constante.

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla también detuvo a tres personas más en operativos separados dentro del municipio. Los arrestos ocurrieron en la colonia Tequexquináhuac y en el pueblo de San Lucas Patoni, donde se aseguraron decenas de dosis de cristal, cocaína y marihuana.

Las autoridades municipales han señalado que estos operativos forman parte de acciones permanentes de vigilancia contra la venta y distribución de drogas en distintas colonias de Tlalnepantla, un fenómeno que las propias corporaciones vinculan con hechos de violencia armada registrados en la zona, como el ocurrido en Bosques de Ceylán.

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