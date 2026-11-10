Qué le pasó a Mariana Ochoa: avión en el que viajaba sufre falla técnica y aterriza de emergencia. (@soymarianaochoa)

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Mariana Ochoa relató cómo un avión en el que viajaba rumbo a Las Vegas sufrió una falla técnica que obligó a desviar el vuelo hacia Tijuana, donde los pasajeros tuvieron que cambiar de aeronave para continuar su trayecto.

La cantante se encontraba en camino a la ceremonia del Latin Grammy 2026, luego de que dos de sus canciones estuvieron consideradas paras la nominaciones, sin embargo, la propia cantante confesó que no llegaron a la terna final.

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La ganadora de La Casa de los Famosos México ya se encuentra en Nevada para la ceremonia del 12 de noviembre, compromiso que le obligó a posponer una presentación en Guadalajara, la cual registraba baja venta de boletos.

Mariana Ochoa relata que el avión en el que viajaba sufrió fallas técnicas

Mariana Ochoa molesta porque le boicotearon su transmisión en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa contó para Ventaneando que abordó un vuelo directo con hora de llegada programada a las dos de la tarde. Durante el trayecto se quedó dormida y, al despertar, notó que la aeronave no se dirigía a su destino original.

“Me despierto y vamos a aterrizar en Tijuana, y yo ‘¿Cómo que en Tijuana?’”, relató la cantante. Al preguntar qué había ocurrido, le informaron sobre una falla técnica en el avión.

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La intérprete descartó que haya existido riesgo durante la maniobra. “Hubo alguna falla técnica que fue bien manejada, no fue un accidente, ni se sintió nada”, dijo Ochoa al medio de TV Azteca.

El avión aterrizó en Tijuana y los pasajeros cambiaron de aeronave

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Tras el aterrizaje en territorio tijuanense, la aerolínea realizó un cambio de equipo para que los pasajeros pudieran retomar su viaje hacia Las Vegas. “Efectivamente nos aterrizaron en Tijuana, hubo un cambio de equipo y nos cambiaron a otro avión”, explicó la cantante.

El incidente no impidió que Ochoa llegara a tiempo para asistir a la ceremonia de los Latin Grammy 2026 en Nevada, Estados Unidos.

Dos temas de Mariana Ochoa fueron considerados para las nominaciones de los Latin Grammy 2026

Además del relato sobre el vuelo, la cantante habló sobre su participación en el proceso de nominaciones de esta edición de los Latin Grammy. Dos de sus temas, “La pensión” y “Te vuelvo a elegir”, estuvieron entre las canciones consideradas antes de la selección final.

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La cantante Mariana Ochoa interpreta una canción sobre el escenario con su elenco de baile ante los asistentes al concierto. (@soymarianaochoa)

“Tuve la suerte de que dos de mis temas fueron considerados para las nominaciones, pero ya no llegaron a la terna final”, declaró Mariana Ochoa.

La artista calificó este proceso como un paso inicial dentro de la academia que organiza los premios. “Pero es mi primer pasito dentro de los Latin Grammys”, añadió.

La cancelación del concierto en Guadalajara

Mariana Ochoa reprogramó su presentación del 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara para el 18 de junio de 2027, debido a dos compromisos internacionales que coinciden con esa fecha: la invitación a los Latin Grammy y su participación como jurado en la final de Miss Universo, en Puerto Rico, según confirma la propia artista en un comunicado difundido en Instagram.

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Un comunicado oficial de la cantante Mariana Ochoa anuncia la reprogramación de su presentación en Guadalajara debido a un compromiso con Miss Universo en Puerto Rico. (@soymarianaochoa)

Los boletos ya adquiridos conservan su validez para la nueva fecha sin necesidad de ningún trámite adicional, de acuerdo con la información actualizada en la plataforma de venta Boletia.

La venta de boletos se ubicaba por debajo del 5% de la capacidad del recinto

Antes del anuncio oficial, circulaban en redes sociales versiones sobre una posible cancelación por baja demanda. La cuenta de espectáculos La Tía Sandra difundió que el ritmo de venta para el show se encontraba por debajo del 5% de la capacidad del Teatro Galerías, recinto con espacio para 1,800 personas.

Ni la cantante ni su equipo confirmaron esa cifra. La razón comunicada de manera oficial para el cambio de fecha fueron los compromisos profesionales en el extranjero, no el nivel de ventas.

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