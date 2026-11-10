SSPC incauta 35 toneladas de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina y detienen a tres personas en Mazatlán

Las sustancias fueron localizadas en la caja de un tractocamión. Crédito: X - @OHarfuch

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incautó 35 toneladas de precursores químicos destinados a la elaboración de metanfetamina en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, y detuvo a tres personas.

El operativo se realizó en el kilómetro 033+450 de la carretera federal libre 15 Mazatlán-Culiacán, en el marco del reforzamiento de seguridad en la región.

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El secretario Omar García Harfuch informó sobre la operación la tarde de este martes 10 de noviembre a través de sus canales oficiales, incluida su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que la acción se llevó a cabo en el marco del Operativo Mazatlán, como parte de las estrategias de seguridad implementadas en Culiacán, Mazatlán y el resto del estado de Sinaloa.

De manera preliminar, las autoridades presumieron que la sustancia granulada corresponde a acetato de plomo, compuesto utilizado como precursor directo en la síntesis de metanfetamina, conocida popularmente como cristal.

El decomiso se dio en un camión Freightliner con caja refrigerada

Personal del Servicio de Protección Federal de la SSPC realizó la acción como parte del Operativo Mazatlán. La sustancia granulada viajaba en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, en dirección a Mazatlán.

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Acetato de plomo asegurado en Mazatlán. Crédito: X - @OHarfuch

La carga se distribuía en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos cada uno. Los tres detenidos estarían relacionados con el transporte de la sustancia.

García Harfuch señaló en su mensaje que las acciones buscan combatir la producción de drogas y debilitar las capacidades de los grupos delictivos en la entidad, además de proteger a las familias de Sinaloa.

Ese punto carretero ya había arrojado el decomiso de 133 kilos de metanfetamina

El mismo punto, ubicado sobre la carretera federal libre México 15, a la altura del kilómetro 033+450, ya había arrojado el decomiso de 133 kilos de metanfetamina este mes. De acuerdo con información oficial compartida por la SSPC el pasado martes 3 de noviembre, autoridades federales detuvieron a dos hombres que transportaban la droga, distribuida en 89 paquetes ocultos en un doble fondo del piso de un semirremolque.

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El hallazgo ocurrió durante acciones de seguridad realizadas por elementos del Servicio de Protección Federal de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Los agentes observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas de circulación de Texas, Estados Unidos.

Elementos del Gabinete de Seguridad localizaron y aseguraron paquetes con metanfetamina ocultos en un compartimento del remolque de un tractocamión en Sinaloa. Una grabación compartida por Omar García Harfuch reveló el proceso de inspección, en el cual agentes de las corporaciones de seguridad retiran tornillos y abren la estructura metálica debajo de la plataforma para extraer los paquetes resguardados en el doble fondo. Crédito: X - @OHarfuch

El conductor, al notar la presencia de las autoridades, realizó maniobras evasivas. Ante esta situación, los elementos le marcaron el alto para efectuar una revisión de seguridad.

Tras una inspección minuciosa, los agentes hallaron el doble fondo en el piso del semirremolque, donde localizaron los 89 paquetes con metanfetamina. Dos hombres de 36 y 38 años de edad fueron detenidos e informados de sus derechos de ley, y quedaron, junto con el vehículo y la droga asegurada, a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

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Este es el uso del acetato de plomo para crear metanfetamina

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos clasifica el acetato de plomo entre los químicos esenciales para fabricar metanfetamina mediante aminación reductiva, ruta identificada en 98.4% de las muestras analizadas por la agencia en 2023, según su reporte CY 2023 Annual Methamphetamine Report. El ácido fenilacético figura como precursor principal del P2P en 74% de esos casos.

Un documento técnico del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México ilustra el proceso químico: la combinación de ácido fenilacético con acetato de plomo genera la sustancia P2P, fenil-2-propanona, que después se convierte en metanfetamina mediante una reacción adicional.

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Además, el Oregon Health Authority clasifica al acetato de plomo dentro de la categoría de metales y sales utilizados en laboratorios clandestinos. El organismo precisa que se trata de un sólido cuya principal ruta de exposición es a través de la piel y los ojos, y advierte que “la mayoría de los metales y sales son sólidos estables con potencial mínimo de exposición, a menos que se ingieran o que el material esté presente en el aire como polvo, vapor o humos si se calienta”.

Estos son los riesgos de consumir metanfetamina

La metanfetamina es un estimulante del sistema nervioso central, de acuerdo con una ficha informativa sobre la metanfetamina elaborada por la DEA en 2022. El documento identifica a los cárteles mexicanos como principales fabricantes y distribuidores de esta sustancia en territorio estadounidense, incluido Hawái.

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La agencia detalla que “la metanfetamina cristal es similar a fragmentos de vidrio o rocas blanco azuladas brillantes de diversos tamaños”.

Metanfetamina asegurada en Culiacán. (Imagen ilustrativa). Crédito: Defensa

Tomar incluso dosis pequeñas puede aumentar el estado de vigilia, disminuir el apetito, elevar la frecuencia cardiaca y causar hipertermia.

La DEA advierte que el consumo prolongado puede dañar hasta el 50% de las células cerebrales productoras de dopamina. Los abusadores crónicos pueden mostrar conducta violenta, ansiedad, confusión, insomnio y síntomas psicóticos, incluyendo paranoia, agresión y alucinaciones visuales y auditivas.

Consumir dosis altas pueden elevar la temperatura corporal a niveles letales, provocar convulsiones y causar un colapso cardiovascular. La sobredosis de metanfetamina puede resultar en muerte por embolia, ataque cardiaco o problemas multisistémicos derivados de la hipertermia.

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