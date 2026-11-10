Azcapotzalco tendrá Festival del Pulque y su famoso antijito "las petroleras" con más de 20 conciertos gratuitos

Un hombre degusta un plato típico mexicano en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco durante una muestra gastronómica de pulque con música en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcaldía Azcapotzalco organiza la edición 2026 del Festival de la Petrolera y el Pulque, que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Parque Tezozómoc, con entrada libre y actividades desde las 10:00 am.

El evento combina un programa de más de 20 conciertos con una oferta gastronómica centrada en dos productos típicos de la zona norte de la Ciudad de México: las petroleras y el pulque.

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El Festival de la Petrolera y el Pulque es una celebración gratuita organizada por la alcaldía Azcapotzalco en el Parque Tezozómoc, con conciertos de rock, ska y surf, además de puestos de comida y bebida tradicional. Se realiza del 13 al 15 de noviembre, con entrada libre desde las 10:00 de la mañana.

Cobertura del Festival de la Petrolera y el Pulque 2025 en la alcaldía Azcapotzalco. (Redes sociales)

Qué son las petroleras y cómo se preparan

Las petroleras son garnachas gigantes elaboradas a partir de una tortilla de al menos 30 centímetros de diámetro, frita en manteca. Sobre esa base se añaden frijoles, salsa verde o roja, cebolla picada y queso.

El antojito se corona con uno o dos guisados a elección del comensal. Entre las opciones que estarán disponibles en el festival figuran chicharrón prensado o guisado, bistec, chorizo, huevo, tinga de pollo o de res, carne deshebrada, champiñones y picadillo.

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Para quienes prefieran una porción menor, los puestos también ofrecerán sopes y huaraches, versiones más pequeñas emparentadas con este platillo.

Huarache al estilo Toluca preparado con masa de maíz, frijoles y guarniciones tradicionales, representando la riqueza culinaria mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen del platillo en la Refinería 18 de Marzo

La historia de las petroleras tiene alrededor de 50 años y está vinculada directamente con la antigua Refinería 18 de Marzo, fundada en 1933 y en operación hasta 1991, en el terreno que hoy ocupa el Parque Bicentenario, también dentro de Azcapotzalco.

En aquella época, la refinería atrajo a cocineras tradicionales y vendedoras de comida que se instalaban en los alrededores para ofrecer platillos a los trabajadores petroleros durante sus jornadas diarias.

De acuerdo con versiones de la época recogidas sobre el origen del platillo, los trabajadores pedían a las vendedoras porciones más grandes de comida para poder resistir el esfuerzo físico de sus labores. De esa demanda surgió una especie de sope de tamaño colosal, que terminó por convertirse en un platillo tradicional de la zona y dio origen al nombre con el que hoy se conoce al festival.

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Negocios que datan de aquella etapa, como Las Originales Petroleras, Las Petroleras de la Güera y la Huarachería la Económica, continúan operando en Azcapotzalco y participarán en la edición 2026 del festival.

Un plato de barro reúne cuatro tacos de barbacoa con cilantro y cebolla junto a jarros con pulque en un entorno tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pulque y curados: la otra protagonista del festival

Junto a las petroleras, el pulque ocupa un lugar central en la oferta del festival. Los visitantes podrán encontrar pulque natural, además de curados en sabores como avena, mazapán, fresa, guayaba, piñón y chocolate.

Esta combinación entre antojito y bebida tradicional busca representar lo que se describe como el “ambiente chintololo” de la zona norte de la capital, un término que remite a la identidad popular y festiva característica de Azcapotzalco.

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Cada edición del festival suele reunir alrededor de 30 expositores de gastronomía y bebida tradicionales. La convocatoria emitida por la alcaldía Azcapotzalco establece que únicamente se permite la venta de productos artesanales, por lo que no participan revendedores en los puestos instalados dentro del parque.

Feria del Pulque en Atizapán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartel musical del festival

El programa de conciertos reúne a más de 20 agrupaciones y solistas durante los tres días del evento. Entre los artistas confirmados aparecen Maskatesta, RU2, Internacionales Santaneros, Vainilla Industrial, Mortum Surfers, Toromata y Estrellas de Ale Roldán.

También se presentarán The Workers, Raíz Cencalli, Jorge Correa, Sara Rod, Sonido Sublime, Motopulsion, Miss Arpia, Skadillac y su Pandilla, Los Descarados, 7 Bigotes, Guillermo Orozco, Víctor Galicia y Atezkal.

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El repertorio musical del festival abarca géneros como rock, ska y surf, con una presencia marcada de bandas y proyectos de la escena local. La organización busca que las presentaciones se desarrollen de forma cercana al público, en un ambiente que combina el ritmo en vivo con la oferta de comida y bebida del lugar.

Un cartel promocional anuncia la celebración del Festival de la Petrolera y el Pulque en el Parque Tezozómoc de la alcaldía Azcapotzalco. (Azcapotzalco)

El Parque Tezozómoc como sede

El Parque Tezozómoc funciona como un espacio verde urbano con áreas boscosas, zonas de pasto y un pequeño lago central, donde habitualmente se pueden rentar lanchas de pedales. El sitio cuenta además con un kiosco de gran tamaño que suele utilizarse para presentaciones musicales y de baile durante distintos eventos de la alcaldía.

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El parque se ubica en Hacienda del Rosario s/n, entre Hacienda Sotelo y Calzada de las Armas, dentro de la demarcación de Azcapotzalco. La estación de metro más cercana para llegar al recinto es El Rosario, que forma parte de las líneas 6 y 7 del sistema de transporte colectivo.

Fuera de las fechas del festival, el acceso al parque es gratuito y abierto al público en un horario de 6:00 am a 6:00 pm, de acuerdo con su funcionamiento habitual como espacio recreativo de la zona.

Fuera de las fechas del festival, el acceso al parque es gratuito y abierto al público en un horario de 6:00 am a 6:00 pm, de acuerdo con su funcionamiento habitual como espacio recreativo de la zona.(mexicocity.cdmx.gob.mx)

Horarios y acceso durante el festival

El festival se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, con actividades programadas desde las 10:00 am. El acceso será libre durante los tres días, tanto para las presentaciones musicales como para recorrer los puestos de comida y bebida instalados en el parque.

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Esta modalidad de entrada gratuita se mantiene como un sello distintivo del festival, que en ediciones anteriores dedicadas a la petrolera y el pulque también se ha presentado bajo el mismo esquema de acceso libre, sin necesidad de adquirir boletos para ingresar al recinto.

Instituciones colaboradoras

El evento cuenta con la colaboración de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y el Museo del Pulque y las Pulquerías (Mupyp), instituciones vinculadas a la promoción gastronómica y cultural que acompañan la organización del festival.

La participación de estas organizaciones se suma al trabajo de la alcaldía Azcapotzalco, que impulsa este tipo de celebraciones como una forma de posicionar a las petroleras y al pulque dentro de la oferta gastronómica reconocida de la Ciudad de México.

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