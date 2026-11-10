Tecate Pal Norte 2027: precios oficiales de los abonos para los boletos

El festival Tecate Pal Norte celebra su decimoquinta edición del 26 al 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey. (Tecate Pal Norte)

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Tecate Pal Norte 2027 ya tiene precios oficiales para su Abono Tempranero, la modalidad de venta anticipada que se abre antes de que se revele el cartel de artistas. Los accesos van de los 4 mil 820 a los 10 mil 105 pesos e incluyen entrada a las tres jornadas del festival, programadas para el 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. La primera ventana de compra arranca el viernes 13 de noviembre.

El festival celebrará en 2027 su decimoquinta edición, consolidándose como el encuentro musical más grande del norte del país. La venta de abonos antes de que se anuncie el line-up es una práctica que el evento mantiene desde ediciones anteriores y que permite a los asistentes frecuentes asegurar su lugar a un precio menor al que tendrán los boletos una vez que se publique el cartel oficial.

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¿Cuándo es la venta?

Los clientes de Hey Banco cuentan con acceso exclusivo a la primera preventa de boletos este viernes 13 de noviembre en Ticketmaster.

La primera oportunidad de compra estará disponible solo para clientes de Hey Banco. El acceso exclusivo comenzará el viernes 13 de noviembre a las 14:00 horas y se realizará a través de Ticketmaster. Para participar, el asistente debe contar con una tarjeta o cuenta activa de dicha institución financiera antes del inicio de la venta.

Quienes no tengan acceso a esa preventa deberán esperar hasta el sábado 14 de noviembre, cuando se abre la venta general a las 11:00 horas, también mediante Ticketmaster. Los abonos estarán disponibles hasta agotar existencias, sin fecha de cierre fija, por lo que el acceso no está garantizado para todos los interesados.

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Ticketmaster recomienda ingresar a la plataforma al menos 15 minutos antes del inicio de cada etapa de venta para posicionarse en la sala de espera. Esto reduce el riesgo de quedar fuera cuando la demanda supera la oferta en los primeros minutos de apertura.

Cuatro categorías de abono con precios que van de 4 mil 820 a 10 mil 105 pesos

La venta general de los abonos para las tres jornadas del festival inicia el sábado 14 de noviembre a las 11:00 horas. (TW Tecate Pal Norte)

El Abono General tiene un costo de 4 mil 820 pesos y representa el acceso base a las tres fechas del festival. No incluye beneficios adicionales más allá de la entrada al recinto durante las jornadas del viernes, sábado y domingo.

El Abono General Plus sube a 5 mil 975 pesos y agrega ventajas respecto al nivel anterior, aunque los organizadores no han detallado públicamente en qué consisten esas diferencias para la edición 2027. En ediciones pasadas, esta categoría ha ofrecido zonas de acceso preferencial dentro del recinto.

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La tercera opción es el Abono Ascendente, con un precio de 7 mil 480 pesos. Esta modalidad ha funcionado históricamente como un nivel intermedio entre el acceso general mejorado y la experiencia VIP completa, con mejores ubicaciones y algunas facilidades exclusivas para quienes lo adquieren.

El techo de la escala lo ocupa el Abono VIP GNP, también llamado “Vivir es Increíble GNP”, con un valor de 10 mil 105 pesos. Esta categoría reúne los beneficios más amplios del festival: zonas exclusivas, servicios diferenciados y accesos que no están disponibles para los demás niveles de abono.

Los montos publicados no contemplan los cargos por servicio que Ticketmaster aplica al momento de cerrar la compra. Esto significa que el precio final que el asistente pagará será superior a las cifras anunciadas. La diferencia exacta depende de la categoría elegida y se detalla antes de confirmar la transacción.

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El abono cubre los tres días del festival en Parque Fundidora

Los costos oficiales del festival no incluyen los cargos por servicio que Ticketmaster suma al precio final durante la compra. (@samuel_garcias)

Independientemente de la categoría elegida, todos los abonos del Tecate Pal Norte 2027 dan acceso a las tres jornadas completas: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo. El festival se realiza en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, recinto que ha albergado el evento desde sus primeras ediciones.

La lógica del Abono Tempranero es clara: quien compra en esta etapa no sabe todavía qué artistas se presentarán, pero garantiza su lugar a un precio menor al que tendrán los boletos una vez que el cartel sea anunciado. Cuando se revela el line-up, los precios suben y el acceso puede volverse más difícil por la mayor demanda que genera el anuncio.

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Los precios de fases posteriores subirán tras el anuncio del cartel

La experiencia de ediciones anteriores indica que los precios del Abono Tempranero son los más bajos del ciclo de ventas. En 2025, la primera fase de venta posterior al anuncio del cartel tuvo precios que oscilaron entre los 4 mil 890 y los 10 mil 780 pesos, por encima de los costos de la etapa tempranera de ese año.

Para la edición 2026, los abonos de referencia partían de 4 mil 670 pesos para el General, 5 mil 815 pesos para el General Plus y 8 mil 250 pesos para el VIP. Los precios de 2027 muestran un aumento respecto a esos valores en todas las categorías, lo que da una idea de la tendencia histórica del festival al ajustar sus tarifas entre ediciones.

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Una vez que se agoten los Abonos Tempraneros o se revele el cartel oficial de Tecate Pal Norte 2027, la organización lanzará nuevas etapas de venta con precios actualizados. Hasta ese momento, la compra del 13 o 14 de noviembre en Ticketmaster es la única forma disponible de asegurar un acceso a las tres fechas del evento en Parque Fundidora.