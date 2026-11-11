Doña Alegría insiste en culpar a Marcela Mistral del distanciamiento con Poncho de Nigris: “Me quitaste todo”

Leticia Guajardo responsabiliza a Marcela Mistral del distanciamiento de casi un año con su hijo Poncho de Nigris. (Captura de pantalla)

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Doña Alegría volvió a encender la polémica en La Mansión VIP al responsabilizar directamente a su nuera, Marcela Mistral, del distanciamiento de casi un año que vivió con su hijo Poncho de Nigris. Leticia Guajardo, nombre real de la concursante de 74 años, lanzó una acusación frontal que rápidamente se convirtió en tendencia: “Me quitaste todo. Un año sin hablarme Poncho”.

Doña Alegría acusa a Marcela en pleno reality

Doña Alegría sostiene en La Mansión VIP que enfrentó exigencias para mantener la relación con su hijo. (RS)

Dentro de La Mansión VIP, en una charla con otros participantes, Leticia Guajardo revivió uno de los episodios más dolorosos de su relación con su hijo. Según su relato, el distanciamiento no fue una decisión espontánea de Poncho, sino consecuencia directa de la intervención de Marcela en la dinámica familiar.

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Sus palabras no dejaron margen a la ambigüedad: “¡Te felicito, Marcela, me volví loca. Me quitaste todo. Un año sin hablarme Poncho”. La carga emocional del reclamo disparó el debate entre los seguidores del programa, que ya conocían la historia pero no la habían escuchado con ese nivel de detalle desde adentro de una casa de reality.

La señora también cuestionó las condiciones que, según ella, se le impusieron para mantener el vínculo con su hijo: “Tengo que amar a Marcela y sino la amo, no está bien”. Para Doña Alegría, el amor materno no debería estar sujeto a ninguna negociación: “Soy tu mamá y tu mamá es tu mamá”.

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“Mi hijo tenía mamitis y me lo quitaron”

Poncho de Nigris envía un mensaje de apoyo a su madre en el chat oficial del programa. (RS)

Uno de los argumentos centrales de Doña Alegría fue la descripción del vínculo que, según ella, existía con su hijo antes de que la relación con Marcela tomara el control. “Mi hijo era el más pegado del mundo, tenía mamitis y me lo quitaron”, afirmó, pintando un cuadro en el que ella fue víctima de una separación que nunca buscó.

A eso sumó una comparación directa con la familia de su nuera que revela el eje de su resentimiento: “Ella tiene a su mamá y hermano pegados y es feliz, no va a andar buscándome a mí, ¿por qué tiene que andar poniéndome condiciones?”. La percepción de doble vara es el motor de fondo de su reclamo: Marcela puede mantener sus lazos intactos mientras a ella se le habría negado lo mismo con su propio hijo.

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La señora cerró esa declaración con una frase que resume años de dolor acumulado: “Este bien pegado y me lo quitan muchas veces, me ha dolido mucho mi corazón”.

La historia de Marcela Mistral con Poncho de Nigris

Poncho de Nigris y Marcela Mistral grabaron un video respondiendo preguntas aleatorias, pero al tocar el tema de la infidelidad, usuarios destacaron la incomodidad de la cantante. Crédito: Poncho de Nigris, YouTube.

Para entender la tensión de fondo, hace falta conocer el recorrido de la pareja. Marcela Mistral nació el 23 de enero de 1989 en Monterrey, estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León y construyó una carrera como conductora en Multimedios. Fue precisamente en ese canal donde la historia con Poncho tomó forma.

Ella vio a Poncho de Nigris por primera vez cuando tenía 14 años, en una expo de bodas donde él modelaba. Años después, cuando ambos trabajaban como conductores en Multimedios, la relación avanzó. A los dos meses de salir juntos ya vivían juntos; a los seis meses, Poncho le pidió matrimonio en pleno noticiero en vivo, con ella al aire dando el pronóstico del clima. Se casaron en noviembre de 2015 y son padres de tres hijos: Alfonso, Isabella y Antonio.

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Hoy Marcela es influencer con más de un millón de seguidores y fundó su propia línea de cosméticos y skincare llamada Mimusa. También participó junto a Poncho en el reality Secretos de Parejas, que generó una nueva ola de rumores sobre una posible crisis matrimonial. La conductora los desmintió públicamente: “Estamos muy bien, muy felices, muy contentos, muy casados”.

Poncho le pidió a su mamá que no hablara de Marcela

Foto: Cuartoscuro

Antes de que comenzara La Mansión VIP, Poncho de Nigris envió una señal clara a su madre. Según información que circuló en torno al reality, el influencer regiomontano le pidió que evitara hacer comentarios negativos sobre Marcela dentro del programa, buscando proteger la imagen de su esposa y evitar que los conflictos familiares se airearan nuevamente en un foro masivo.

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Doña Alegría no cumplió con ese pedido. Lejos de bajar el perfil, escaló el tono y fue más explícita que en ocasiones anteriores. La respuesta de Poncho llegó desde afuera, a través del chat oficial del programa, con un mensaje que combinó apoyo y una frase que generó tanto debate como las palabras de su madre: “Te defenderé de quien sea, y el que te hable feo se las verá conmigo. Si no estuviera casado con Marcela, en otra vida me casaría contigo y todo lo mío sería tuyo”.

Una familia marcada también por la tragedia

Antonio de Nigris, selección mexicana. Foto: IMAGO

El perfil de Doña Alegría no se agota en sus polémicas con su nuera. Leticia Guajardo cargó uno de los golpes más duros que puede vivir una madre: la pérdida de su hijo Antonio de Nigris, conocido como Toño, futbolista profesional que falleció el 16 de noviembre de 2009 a los 31 años mientras jugaba para el equipo AE Larissa de Grecia. La autopsia apuntó a una patología cardiaca de origen genético.

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Tras esa muerte, Doña Alegría enfrentó además un conflicto legal con la viuda de Toño por la herencia y la convivencia con su nieta Miranda. En una entrevista reciente, recordó que ella y su esposo fueron engañados por personas que se presentaron como psicólogos pero buscaban información para publicarla. El duelo, según sus propias palabras, nunca cerró del todo.

Por qué entró al reality y qué dijo antes de hacerlo

La entrevista de Leticia Guajardo en Más Allá del Fierro reveló las complejidades de su vida actual, en la que enfrenta tanto retos económicos como responsabilidades familiares. (Más Allá del Fierro / YouTube)

Leticia Guajardo explicó sin rodeos los motivos que la llevaron a aceptar la invitación de La Mansión VIP: “Estoy hasta la madre de mi casa, es un manicomio para mí; todo arreglo yo”. A eso sumó que Poncho dejó de apoyarla económicamente, lo que influyó en su decisión de sumarse al proyecto. También mencionó la situación de salud de su esposo, Jesús Alfonso de Nigris, como una de las cargas que enfrenta a diario.

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Su expectativa era clara: “Me voy a ir y ya no voy a saber nada de problemas. Me va a servir de vacaciones, voy a estar relajada. Voy a ganar dinero y voy a estar despejada”. Lo que no calculó —o sí calculó— es que sus propios problemas familiares la acompañaron dentro de la casa.

Un historial que se repite desde hace años

Poncho de Nigris confiesa que se alejó de su mamá porque es "tóxica" Credito:IG@ponchodenigris Credito:IG@leticiagdn_

El conflicto entre Doña Alegría y Marcela no arrancó con este reality. Desde los primeros años del matrimonio, la relación entre suegra y nuera registró fricciones que periódicamente salían al espacio público. En 2025, Poncho confirmó que había tomado distancia de su madre por su bienestar emocional, y en julio de ese año hubo un reencuentro marcado por reclamos de ambos lados.

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En ese período de distanciamiento, Doña Alegría atravesó una etapa de depresión que ella misma mencionó en entrevistas. La señora también tuvo un momento recordado en septiembre de 2025, cuando ingresó al foro de La Casa de los Famosos México para sorprender a su nieto Aldo de Nigris y le dijo: “Te amo mucho, eres lo mejor de mi vida”. Ese mismo día protagonizó un incidente con la actriz Mariana Botas, a quien acusó de haberla tratado de manera grosera.

En julio de 2026, Doña Alegría inauguró Doña Alegría Pastelería, un proyecto familiar en el que participaron Poncho y Aldo. La apertura fue una señal de que, al menos por momentos, la relación con su hijo puede funcionar. Pero dentro de La Mansión VIP, las palabras que eligió dejan en claro que la herida con Marcela Mistral todavía no cerró.