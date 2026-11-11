Secretario de Gobierno de Samuel García buscará la alcaldía de Monterrey en 2027

El funcionario afirmó que buscará construir una policía municipal que responda a las necesidades de los regiomontanos. (Redes Sociales)

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El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, anunció que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para competir por la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2027. El funcionario aseguró que su intención no es únicamente participar en la contienda, sino obtener el triunfo.

El pronunciamiento ocurrió este miércoles 11 de noviembre, durante la inauguración de un centro de atención ciudadana de Fuerza Civil en la zona norte de Monterrey.

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Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre su aparición en encuestas de preferencias electorales, Flores confirmó sus aspiraciones políticas.

“Voy a ganar Monterrey y desde ahí voy a arreglar lo que no ha podido arreglar este alcalde”, declaró al referirse a la administración del actual presidente municipal, Adrián de la Garza.

Miguel Ángel Flores critica la estrategia de seguridad de Adrián de la Garza

Durante sus declaraciones, el secretario de Gobierno centró sus señalamientos en la seguridad pública de Monterrey.

El secretario de Gobierno aseguró que no solo aspira a gobernar Monterrey, sino que está convencido de que ganará.

Cuestionó que la actual administración municipal no haya concretado los compromisos relacionados con la construcción y fortalecimiento de la policía regiomontana.

Flores Serna sostuvo que el alcalde ha planteado ese objetivo durante distintas campañas, pero, según su señalamiento, no ha cumplido con lo prometido.

Ante este escenario, afirmó que uno de los principales propósitos de su proyecto sería fortalecer la corporación policial municipal y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de Monterrey.

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“Voy a construir la policía que merecen los regiomontanos”, aseguró.

El funcionario también mencionó que Monterrey necesita una estrategia de seguridad acorde con las características de la ciudad y sus necesidades.

Seguridad y movilidad, entre los temas que mencionó Miguel Flores

Aunque el secretario general de Gobierno concentró sus declaraciones en la seguridad pública, también hizo referencia a otros asuntos pendientes en la capital de Nuevo León, entre ellos la movilidad.

Miguel Flores señaló que la seguridad será una de las prioridades de su proyecto para Monterrey. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, indicó que ese tema sería abordado posteriormente y reiteró que su prioridad, en este momento, es atender los problemas relacionados con la incidencia delictiva.

Entre los planteamientos que expresó sobre una eventual administración municipal destacan:

Construir y fortalecer la policía de Monterrey .

Desarrollar un esquema operativo para atender las necesidades de seguridad.

Coordinar acciones con la población para enfrentar la incidencia delictiva.

Atender otros problemas de la ciudad, como la movilidad.

Flores aseguró que buscaría trabajar junto con los habitantes del municipio para atender estas problemáticas.

¿Quién es Miguel Ángel Flores, secretario de Gobierno de Nuevo León?

Miguel Ángel Flores Serna, conocido políticamente como Mike Flores, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecmilenio, donde cursó sus estudios entre 2008 y 2011.

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Antes de incorporarse al servicio público, trabajó como empresario en los sectores de logística, transporte y finanzas.

Antes de incorporarse a la administración pública, participó en la iniciativa privada como empresario y desempeñó funciones relacionadas con compras, finanzas y dirección dentro de los sectores de logística y transporte.

En el ámbito político, fue jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador Samuel García entre 2021 y 2024. Posteriormente, se desempeñó como diputado local y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León.

Desde julio de 2025 ocupa la Secretaría General de Gobierno estatal, dentro de la administración encabezada por Samuel García.

Miguel Flores y Martha Herrera, entre los perfiles de MC para Monterrey

El anuncio de Flores Serna se produce mientras Movimiento Ciudadano comienza a perfilar a quienes podrían participar en la contienda por las alcaldías de Nuevo León.

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Martha Herrera es mencionada como otro de los perfiles que podrían buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey en 2027.

Entre los nombres relacionados con la capital del estado también se encuentra Martha Herrera, actual titular de la Comisión Operativa Municipal de MC en Monterrey y exsecretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal.

Su presencia en el escenario político municipal coloca su nombre junto al de Flores entre los perfiles mencionados rumbo a la definición de la candidatura emecista.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, había señalado que los perfiles para competir por los municipios estaban avanzados, aunque sin revelar nombres.

De esta manera, el anuncio del secretario de Gobierno abre otro capítulo en la definición interna del partido rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovará la presidencia municipal de Monterrey.

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