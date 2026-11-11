Hugo Aguilar designa a Yasmín Esquivel como representante de la Corte ante la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz designa a Yasmín Esquivel Mossa como representante de la SCJN ante la AMIJ. Crédito: X/@YasminEsquivel_

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El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz designó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa como representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), durante la sesión ordinaria de la organización este 11 de noviembre.

Aguilar Ortiz tomó protesta a quienes integrarán el Comité Directivo y planteó que los cambios en la SCJN deben extenderse a todo el sistema de justicia del país, con el objetivo de beneficiar a la población.

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AMIJ reúne a órganos de impartición de justicia desde 2007

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia reúne a órganos judiciales del país desde 2007 para ampliar el acceso a la justicia. Crédito: X/@YasminEsquivel_

La AMIJ se constituyó en 2007 para fortalecer la colaboración y cooperación entre los órganos encargados de impartir justicia, así como para impulsar acciones conjuntas que amplíen el acceso de las personas a ese derecho.

En la 49a sesión ordinaria se presentó un informe sobre la condición actual de la asociación y un balance de los logros obtenidos desde su creación.

Junto con Esquivel Mossa rindieron protesta el magistrado Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; José Ramón Amieva Gálvez, titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Andrés Aguilera Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, y Magali Anabel Arellano Córdova, titular de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C.

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También se incorporaron al Comité Directivo Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, y Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.

A la sesión acudieron además los presidentes de la CONATRIB, la ATERMAC, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios y la Asociación Nacional de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje. Estas instancias forman parte del órgano directivo como punto de encuentro de la judicatura nacional.

El Comité nombró secretaria ejecutiva de la AMIJ a la abogada Gabriela Ortiz Rascón, quien cuenta con experiencia en la impartición de justicia en México.

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Esquivel plantea una agenda de justicia con perspectiva de género

Yasmín Esquivel Mossa propone impulsar una agenda con perspectiva de género y fortalecer la justicia indígena. Crédito: X/@YasminEsquivel_

Tras asumir la representación de la SCJN, Esquivel Mossa afirmó que la asociación inicia “una nueva etapa” y propuso recuperar el organismo como un espacio de coordinación entre las instituciones judiciales.

La ministra señaló que buscarán impulsar acciones de justicia con perspectiva de género y visión pluricultural, además de la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar y el fortalecimiento de la justicia indígena.

“La coordinación entre instituciones debe traducirse en una mejor justicia para las personas”, expresó Esquivel Mossa en sus redes sociales.

Suprema Corte enfrenta dos reglas constitucionales para definir la presidencia del Pleno

La Suprema Corte enfrenta una discrepancia entre los artículos 94 y 97 de la Constitución sobre el método para renovar su presidencia. (X/ @SCJN)

La SCJN enfrenta una contradicción constitucional para definir la presidencia: el artículo 94 ordena renovarla cada dos años según la votación obtenida en la elección judicial, mientras el artículo 97 establece que el Pleno elige a su titular para un periodo de cuatro años. La reforma constitucional publicada en 2024 contiene disposiciones transitorias que podrían dar preferencia a la regla de rotación, aunque la Suprema Corte no ha fijado una postura formal sobre cuál aplicará.

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El artículo 94 señala que “la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”. Bajo esa disposición, la sucesión dependería del orden de los sufragios obtenidos por las personas ministras electas.

De acuerdo con los resultados finales del INE, Hugo Aguilar Ortiz recibió 5 millones 900 mil 789 votos, la mayor cantidad en la elección. Le siguieron Lenia Batres Guadarrama, con 5 millones 534 mil 681 sufragios; Yasmín Esquivel Mossa, con 4 millones 985 mil 925, y Loretta Ortiz Ahlf, con 4 millones 736 mil 571.

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Sin embargo, el artículo 97 fija una vía distinta para designar a la persona que encabeza la SCJN: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

La reforma de 2024 restringe la interpretación de sus reglas

El artículo Décimo Segundo transitorio deroga las disposiciones que se opongan al decreto de reforma judicial de 2024, por lo que Lenia Batres asumiría la nueva presidencia de la SCJN en el 20227. (REUTERS/Luis Cortes)

Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el decreto de la reforma constitucional resuelve la controversia entre ambos artículos.

El decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, incluye artículos transitorios que ordenan aplicar literalmente sus disposiciones.

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En un inicio, el artículo Décimo Primero señala que los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deben atenerse a la literalidad del decreto. También prohíbe interpretaciones análogas o extensivas que busquen inaplicar, suspender, modificar o volver nugatorios sus términos o vigencia, de forma total o parcial.

El artículo Décimo Segundo transitorio deroga todas las disposiciones que se opongan al decreto constitucional de 2024. La norma que establece la renovación de la presidencia cada dos años, conforme al orden de votación, forma parte de esa reforma.