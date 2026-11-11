‘Fat Boy’, el fugitivo de Los Ángeles que habría conectado a cárteles mexicanos con la red de Ryan Wedding

Ryan James Wedding fue parte de la lista de los 10 criminales más buscados del mundo por par el FBI. No se ha proporcionado algún retrato de Roberto Gómez. (Imagen ilustrativa | Crédito: FBI)

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Roberto Gómez, conocido en el ámbito criminal como “Fat Boy”, “Rob Flores” o “Fats”, lleva más de dos décadas señalado como prófugo de la justicia estadounidense. El hombre de 51 años salió de Los Ángeles y se refugió en México después de enfrentar acusaciones por robo en California.

Ahora, una nueva investigación federal lo ubica como presunto intermediario de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas y colaborador de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense acusado de encabezar una estructura criminal.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este 10 de noviembre que Gómez fue acusado de seis delitos federales relacionados con narcotráfico, importación de sustancias controladas y acciones para ayudar a Wedding a evadir a las autoridades. La fiscalía sostiene que el fugitivo utilizó sus contactos en México para mantener operaciones criminales y obstaculizar las investigaciones contra el grupo.

La nueva acusación no representa el primer proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. Su historial se remonta a 2000, cuando fue señalado por dos robos en segundo grado en el condado de Los Ángeles. Después de esos señalamientos abandonó el país y se trasladó a México, donde las autoridades estadounidenses lo consideran prófugo.

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De los señalamientos por robo en Los Ángeles a una acusación federal

Gómez residía en el área de Central-Alameda, en el sur de Los Ángeles, y las autoridades lo identifican como presunto integrante de la pandilla Calle 38, también conocida como 38th Street.

Su situación judicial volvió a complicarse en enero de 2018, cuando un gran jurado federal en Los Ángeles presentó una acusación en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Desde entonces, Gómez también es considerado prófugo de ese proceso.

La información difundida por las autoridades no detalla dónde ha vivido durante estos años ni cómo logró permanecer fuera del alcance de las agencias estadounidenses. Tampoco precisa una localidad mexicana en la que pueda ser localizado actualmente. Lo que sí establece la acusación más reciente es que, mientras permanecía en México, habría desarrollado relaciones con integrantes de organizaciones criminales y personas con acceso a información confidencial de corporaciones policiales de ambos países.

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La fiscalía lo ubica como intermediario del tráfico de drogas durante una década

La investigación estadounidense sostiene que Gómez participó entre 2016 y 2026 como proveedor intermediario de narcóticos para distintas organizaciones criminales transnacionales, entre ellas la estructura atribuida a Ryan Wedding.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los cargamentos incluían cocaína, metanfetamina y fentanilo. La droga habría sido trasladada hacia México por vía aérea y marítima, con rutas a través de Centroamérica, para después continuar por tierra hacia Estados Unidos y Canadá.

Su presunta función no se habría limitado a facilitar el movimiento de sustancias. Los fiscales también le atribuyen la obtención de información sobre operaciones de las fuerzas del orden, como detenciones, decomisos, ejecución de órdenes judiciales y presentación de cargos. Esa información habría llegado a sus colaboradores, incluido Wedding.

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El comunicado fue difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este martes 10 de noviembre. ( Departamento de Justicia)

La acusación describe así a Gómez como un enlace entre distintas organizaciones criminales y personas que podían advertirles sobre movimientos de las autoridades.

Sin embargo, el documento no permite establecer por sí solo la identidad de todos los funcionarios o contactos que presuntamente le proporcionaban esos datos, ni el alcance de cada una de las relaciones que habría cultivado.

El papel que habría desempeñado para ayudar a Ryan Wedding

Uno de los episodios centrales de la nueva investigación corresponde al periodo comprendido entre octubre de 2024 y enero de 2026. Durante esos meses, según la fiscalía, Gómez habría ayudado a Wedding a evitar su detención, juicio y eventual castigo en Estados Unidos.

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Entre las operaciones que le atribuyen figura un intento de intermediar la venta de aproximadamente 453.6 kilogramos de metanfetamina —mil libras— entre un proveedor y Wedding. La transacción habría sido valuada en unos 550 mil dólares, con un pago previsto en criptomonedas.

El expediente también sostiene que Gómez mantuvo comunicación con personas vinculadas a organizaciones criminales mexicanas y con individuos que podían acceder a datos reservados de agencias de seguridad. Esos contactos habrían servido para alertar a sus colaboradores sobre investigaciones y operativos.

La nueva acusación coloca a Gómez dentro de las indagatorias sobre la estructura de Wedding, pero no significa que ambos hayan enfrentado el mismo proceso ni que todos los señalamientos contra el exdeportista canadiense puedan atribuirse al fugitivo de Los Ángeles.

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Seis cargos federales y la posibilidad de cadena perpetua

La acusación presentada en Estados Unidos contempla seis cargos contra Gómez: conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, conspiración para importar drogas, tres cargos de complicidad posterior al hecho y uno por intentar realizar una transacción con un narcotraficante especialmente designado.

El Departamento de Justicia advirtió que, si es declarado culpable de todos los cargos, podría recibir una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una máxima legal de cadena perpetua.

El caso fue investigado por el FBI, en colaboración con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Buffalo también brindó asistencia.

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Por ahora, Gómez permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses. Las imputaciones no constituyen una sentencia. Gómez conserva la presunción de inocencia y deberá ser considerado no culpable mientras no exista una resolución judicial en su contra, concluyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.