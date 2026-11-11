Atletismo mexicano cierra con tres medallas en Dakar 2026: Carlo Cruz y Alison Salinas suben al podio

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México tuvo un cierre destacado en las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de que Carlo Cruz Tovar y Alison Aylin Salinas Espino consiguieran una medalla de plata y otra de bronce, respectivamente, durante la jornada de este martes 10 de noviembre.

El queretano se quedó con el segundo lugar en la prueba de salto con garrocha varonil, después de registrar una marca de 4.85 metros. Con este resultado, Cruz Tovar se convirtió en subcampeón de la competencia, aunque se quedó cerca de pelear por el oro al no conseguir superar la barrera de los 4.95 metros.

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El francés Axel Faye se llevó el primer puesto tras superar esa altura en su segundo intento, mientras que el tailandés Tanakorn Daengmanee también registró 4.85 metros para quedarse con la medalla de bronce.

Cruz Tovar llegó a Dakar como campeón nacional y poseedor del récord mexicano Sub-18, con una marca de 5.15 metros, por lo que su actuación le permitió sumar una nueva presea para la delegación tricolor.

Alison Salinas consigue el bronce en lanzamiento de martillo

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En la rama femenil, Alison Aylin Salinas Espino también subió al podio, luego de finalizar en el tercer lugar del lanzamiento de martillo con una distancia de 61.52 metros, conseguida durante su sexto intento en el Complexe Iba Mar Diop.

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La mexicana fue la mejor representante del continente americano en la prueba, que tuvo como ganadoras a la ucraniana Milaniia Kokhan, con 71.27 metros, y a la china Xingyue Yang, quien alcanzó los 65.96 metros para quedarse con la segunda posición.

Con estos resultados, México terminó su participación en el atletismo de Dakar 2026 con tres medallas. Previamente, la jalisciense Kendra Duany había conseguido el bronce en lanzamiento de disco femenil, gracias a un registro de 48.44 metros.

México suma 10 medallas en Dakar 2026

A dos días de que concluya la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano, la delegación mexicana acumula 10 preseas, distribuidas en tres medallas de plata y siete de bronce.

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Las actuaciones de Carlo Cruz, Alison Salinas y Kendra Duany permitieron que el atletismo nacional cerrara su participación con presencia en el podio en tres pruebas diferentes.