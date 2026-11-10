Las cuatro enfermedades que están matando a los mexicanos: en qué estados hay más fallecimientos

Un hombre adulto sostiene su mano sobre el pecho ante el gráfico de un corazón humano en un consultorio médico para ilustrar el cuidado de la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las defunciones en México disminuyeron durante el 2025, con un total de 792 mil 187 muertes registradas; sin embargo, cuatro enfermedades continúan como las pricipales causas de muerte de los mexicanos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), tanto entre mujeres como entre hombres, las principales causas de muerte fueron enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos y enfermedades del hígado.

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No obstante, como quinta causa de muerte también se encuentran los accidentes, pero en el caso de los hombres también figura el homicidio, ocupando el sexto lugar por género.

Según la misma información, en 2025 hubo una reducción del 3.4 % en defunciones registradas, al contabilizar 27 mil 485 muertes menos que en 2024.

Del total, 89.9 % se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 10.1 % correspondió a causas externas, como accidentes o hechos violentos.

Las defunciones por enfermedades y problemas de salud sumaron 711 mil 908 casos, de los cuales 46.9 % fueron de mujeres y 53.1 % de hombres; además, 63.5 % se concentró en personas de 65 años y más.

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Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte, con 183 mil 141 defunciones; les siguieron la diabetes mellitus, con 109 mil 839, y los tumores malignos, con 95 mil 362.

En cuarto lugar se ubicaron las enfermedades del hígado, con 39 mil 277 casos, y en quinto los accidentes, con 38 mil 769. El total nacional de las principales causas incluye 556 casos en los que no se especificó el sexo de la persona fallecida.

Enfermedades del corazón, la primera causa de muerte

Las enfermedades del corazón fueron la causa con más defunciones en el país y, sin considerar 2021, año que coincidió con la pandemia de COVID-19, se han mantenido como la principal causa de muerte, según el INEGI.

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De los 183 mil 141 fallecimientos registrados por este grupo de padecimientos en 2025, 73.3 % correspondió a enfermedades isquémicas del corazón; 15.7 %, a enfermedades hipertensivas; 10.7 %, a padecimientos relacionados con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, mientras que la fiebre reumática aguda y las enfermedades cardiacas reumáticas crónicas representaron en conjunto 0.3 %.

Del total de muertes por enfermedades del corazón, 46.2 % correspondió a mujeres y 53.8 % a hombres; en 30 casos no se especificó el sexo. Las personas de 65 años y más concentraron 75.9 % de estas defunciones.

Por entidad de residencia habitual, el Estado de México registró el mayor número de casos, con 21 mil 477, seguido de Ciudad de México, con 15 mil 787, y Veracruz, con 15 mil 583.

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Al comparar tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, las más altas se presentaron en Sonora, con 165.5; Chihuahua, con 165.4; y Tamaulipas, con 159.2.

Diabetes mellitus se ubicó en segundo lugar

La diabetes mellitus ocupó el segundo sitio entre las causas de muerte a nivel nacional, con 109 mil 839 defunciones. La distribución por sexo fue prácticamente igual: 50.0 % correspondió a mujeres y 50.0 % a hombres, con un caso en el que no se especificó el sexo.

El grupo de 65 años y más registró la mayor frecuencia de fallecimientos por esta causa, que se ubicó entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 25 a 34 años.

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De las muertes por diabetes mellitus, 76.8 % correspondió a diabetes no insulinodependiente y 4.3 % a diabetes mellitus insulinodependiente; el resto se integró por diabetes no especificada y diabetes especificada sin referencia a la dependencia de insulina. El Estado de México concentró el mayor número de defunciones, con 17 mil 476, seguido de Veracruz, con 10 mil 216, y Ciudad de México, con 8 mil 801. Las tasas estandarizadas más elevadas se registraron en Tabasco, con 120.7 por cada 100 mil habitantes; Puebla, con 114.2; y Veracruz, con 106.8.

Tumores malignos acumularon más de 95 mil defunciones

Los tumores malignos ocasionaron 95 mil 362 defunciones en 2025 y su tasa por cada 100 mil habitantes disminuyó 0.1 unidades respecto a 2024. Esta causa estuvo entre los primeros cuatro lugares de mortalidad en los grupos de edad seleccionados, excepto entre las personas menores de un año.

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Del total de casos, 52.5 % correspondió a mujeres y 47.5 % a hombres, mientras que el grupo de 65 años y más concentró 55.8 % de las muertes.

Los tumores malignos de órganos digestivos representaron 33.9 % de las defunciones por esta causa; los de órganos genitourinarios, 24.4 %, y los de huesos, cartílagos articulares, tejido conjuntivo, piel y mama, 13.7 %.

El Estado de México tuvo el mayor número de fallecimientos por tumores malignos, con 12 mil 88, seguido de Ciudad de México, con 9 mil 444, y Veracruz, con 6 mil 754. Las tasas estandarizadas más altas correspondieron a Chihuahua, con 88.1 por cada 100 mil habitantes; Sonora, con 86.5; y Baja California Sur, con 81.8.

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Enfermedades del hígado y accidentes completaron las cinco primeras causas

Las enfermedades del hígado se ubicaron en el cuarto lugar nacional, con 39 mil 277 defunciones, y comenzaron a observarse con mayor frecuencia desde el grupo de edad de 25 a 34 años.

Los padecimientos hepáticos por consumo de alcohol representaron 32.6 % del total de muertes por esta causa.

Los hombres concentraron 71.7 % de los casos y las mujeres 28.3 %, mientras que el grupo de 65 años y más reunió 40.5 % de los fallecimientos.

El Estado de México registró 5 mil 350 muertes por enfermedades del hígado, Veracruz 3 mil 645, Puebla 3 mil 68 y Ciudad de México 2 mil 951.

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Los accidentes, una causa externa, ocuparon el quinto sitio con 38 mil 769 defunciones. Los accidentes de transporte concentraron 42.6 % de esas muertes.

El Estado de México registró 4 mil 913 casos, seguido de Jalisco, con 2 mil 715, Guanajuato, con 2 mil 147, y Veracruz, con mil 811.

Del total nacional de accidentes, 22.9 % correspondió a mujeres y 77.0 % a hombres; en 33 casos no se especificó el sexo.

Las principales causas por entidad de residencia

Las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar entre las cinco principales causas de muerte en las 32 entidades federativas, al considerar la residencia habitual de las personas fallecidas.

La segunda y tercera posición variaron en algunos estados: la diabetes mellitus fue la segunda causa en entidades como Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, mientras que los tumores malignos se ubicaron en segundo sitio en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas, entre otras entidades.

En Colima, las agresiones u homicidios ocuparon el segundo lugar entre las principales causas de muerte, con 517 casos, por encima de los tumores malignos, que registraron 515. En Sinaloa, los homicidios se ubicaron en el tercer sitio, con mil 717 defunciones, mientras que en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Sonora y Tabasco también figuraron entre las cinco causas principales de muerte.