México

¿Habrá prórroga para la Licencia de Conducir Permanente? Esta es la fecha límite para tramitarla

La dependencia capitalina permite crear una cuenta Llave CDMX en línea y, tras cubrir el pago, agendar la entrega física con documentos originales y datos biométricos en uno de sus módulos

Una mano sostiene una licencia de conducir de la Ciudad de México en primer plano, con el monumento del Ángel de la Independencia y edificios modernos al fondo bajo un cielo azul.
Una mano sostiene una licencia de conducir de la Ciudad de México, con el Ángel de la Independencia y rascacielos de Paseo de la Reforma visibles en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fin de año se acerca y con él también la prorroga que había dado el gobierno de la capital para tramitar la Licencia Permanente.

Es por ello que empiezan a surgir dudas acerca de si el gobierno volverá a posponer el trámite de la Licencia Permanente.

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Aunque los capitalinos aún esperan que el gobierno emita un nuevo aplazamiento por ahora no se hay información sobre una nueva fecha límite para hacer este trámite, a pesar de esto, el anuncio aún podría llevarse a cabo ya que la última vez el comunicado se emitió el 18 de noviembre del 2025 por lo que el gobierno aún podría dar una sorpresa a los capitalinos.

Por desgracia, por el momento sigue vigente que el último día para tramitarla es el 31 de diciembre de 2026. Por esta razón conviene no dejar el pago, la evaluación —si es la primera licencia— o la cita para los últimos días.

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La Secretaría de Movilidad informó que puede iniciarse en línea y que hay sedes de Tesorería donde se atiende sin cita, según disponibilidad.

Mano sosteniendo una Licencia Permanente CDMX. En el fondo, un letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el interior desenfocado de una oficina.
Una mano sostiene una Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México en una oficina gubernamental, con el letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tramitar la licencia permanente de conducir

Para tramitar la licencia de conducir permanente Tipo A en Ciudad de México:

Requisitos básicos

  • Vivir en CDMX o Estado de México.
  • Tener identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio.
  • No contar con sanciones por “Conduce sin Alcohol” ni sentencias vinculadas con siniestros viales graves.
  • Pagar $1,500 MXN.
  • Esta licencia es para automóvil particular; no habilita para motocicleta.

Si ya tuviste licencia Tipo A de CDMX

  1. Entra al portal de Licencia de conducir permanente.
  2. Inicia sesión o crea tu cuenta de Llave CDMX.
  3. Ingresa el número de tu licencia anterior y carga los documentos solicitados.
  4. Genera y paga la línea de captura —el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse—.
  5. Descarga la constancia digital. Si necesitas el plástico, saca una cita para impresión en SEMOVI.

Si es tu primera licencia de CDMX

  1. Ingresa al portal de la Licencia permanente con tu cuenta Llave CDMX.
  2. Estudia y aprueba la evaluación teórica de conducción en línea. Se puede repetir si no se aprueba.
  3. Con la constancia aprobatoria, genera y paga la línea de captura.
  4. Agenda una cita en SEMOVI para acudir con tus documentos originales, comprobante de pago y constancia de evaluación.
  5. En el módulo te toman los datos biométricos y entregan la licencia física.

La guía oficial precisa que también necesitas identificación oficial y comprobante de domicilio de CDMX o Edomex; la INE puede cubrir este último requisito si contiene el domicilio completo

Mano sosteniendo una licencia de conducir rosa de CDMX con foto y texto legible; al fondo, el Ángel de la Independencia y edificios altos al atardecer.
Una mano sostiene una licencia de conducir de la Ciudad de México con el icónico Ángel de la Independencia y el perfil urbano de la capital mexicana al fondo, iluminado por el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sacar mi llave CDMX

Para crear tu Llave CDMX y usarla en el trámite de la licencia permanente:

  1. Entra a Llave CDMX — Registro Ciudadano.
  2. Ingresa tu CURP y completa el captcha.
  3. Llena tus datos personales: nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y domicilio.
  4. Crea una contraseña y confirma el registro desde el enlace o código que recibas en tu correo.
  5. Luego inicia sesión con tu correo/CURP y contraseña en Llave CDMX.

Para sacar la licencia permanente, después entra a licenciapermanente.cdmx.gob.mx e inicia sesión con esa cuenta.

Si el portal te pide validar identidad o convertirla en una cuenta Llave CDMX Verificada, seguí las indicaciones para cargar los documentos que solicite la plataforma. El Gobierno capitalino señala que esa verificación se realiza mediante la carga y validación de documentación.

Infografía con texto e ilustraciones de un teléfono móvil, ventanas de navegador web, un sobre con candado y una carpeta con documentos.
Una infografía detalla los pasos para registrar la cuenta Llave CDMX y tramitar la licencia de conducir permanente en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sacar mi llave CDMX

Para crear tu Llave CDMX y usarla en el trámite de la licencia permanente:

  1. Entra a Llave CDMX — Registro Ciudadano.
  2. Ingresa tu CURP y completa el captcha.
  3. Llena tus datos personales: nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y domicilio.
  4. Crea una contraseña y confirma el registro desde el enlace o código que recibas en tu correo.
  5. Luego inicia sesión con tu correo/CURP y contraseña en Llave CDMX.

Para sacar la licencia permanente, después entra a licenciapermanente.cdmx.gob.mx e inicia sesión con esa cuenta.

Si el portal te pide validar identidad o convertirla en una cuenta Llave CDMX Verificada, seguí las indicaciones para cargar los documentos que solicite la plataforma. El Gobierno capitalino señala que esa verificación se realiza mediante la carga y validación de documentación.

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